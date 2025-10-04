పెదనాన్న వేధింపులకు బాలిక ఆత్మహత్య - 'మమ్మీ నన్ను క్షమించు' అంటూ సూసైడ్ నోట్
అతన్ని కచ్చితంగా శిక్షించాలంటూ సూసైడ్ నోట్ - కుమార్తె వీడియోలు తీసి లైంగికంగా వేధించాడని తల్లి ఫిర్యాదు
Published : October 4, 2025 at 10:30 AM IST
Hyderabad Crime News : ఇంటి పెద్దదిక్కును కోల్పోయి పుట్టెడు కష్టాల్లో ఉన్న ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలవాల్సిందిపోయి తీవ్రంగా వేధించాడు. సొంత సోదరుడి కుమార్తెతో దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. ఆ అవమానాలను భరించలేని బాలిక ‘మమ్మీ నన్ను క్షమించు’ అంటూ లేఖ రాసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన దారుణ ఘటన హైదరాబాద్లోని పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్(పోలీస్ స్టేషన్) పరిధిలో గురువారం జరిగింది.
ఆమె తల్లి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన దంపతులు బతుకుదెరువు కోసం కొన్నాళ్ల క్రితం కొంపల్లికి వచ్చారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పెద్దకుమార్తె(17) ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ చదువుతోంది. బాలిక తండ్రి, అతడి సోదరుడు శ్రీను కలిసి మేడ్చల్లోని ఓ ప్రైవేటు ఫైనాన్స్లో రూ.5 లక్షలు లోన్ తీసుకున్నారు. వాయిదాలు చెల్లించలేక ఇద్దరి మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి.
పెదనాన్నే కాల యముడయ్యాడు : సొదరుడితో గొడవల నేపథ్యంలో 6 నెలల క్రితం విద్యార్థిని తండ్రి ట్రైన్ కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. దీంతో బకాయిలను చెల్లించాలని తమ్ముడి భార్య, పిల్లలపై శ్రీను ఒత్తిడి చేసేవాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒకసారి ఇంట్లోని సామగ్రిని బయటపడేయడంతో తమ్ముడి భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పటి నుంచి ఆమె పెద్దకుమార్తెను మానసికంగా, శారీరకంగా అతడు వేధించేవాడు. గురువారం సాయంత్రం బాలిక ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. ఆమె బాత్రూంలో ఉండగా సెల్ఫోన్లో వీడియో చిత్రీకరించాడు. ఇల్లు విక్రయించి అప్పు తీర్చకుంటే ఆ వీడియోలను బయటపెడతానంటూ బెదిరించి వెళ్లాడు. ఈ విషయం మొత్తం తల్లికి ఫోన్ చేసి బాలిక చెప్పి ఏడ్చింది. దీంతో ఆమె హుటాహుటిన ఇంటికి వెళ్లగా అప్పటికే కుమార్తె లేఖ రాసి ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
లేఖ రాసి బలవన్మరణానికి పాల్పడి : ‘నాకు బతకాలని లేదు. నేను చనిపోవడానికి కారణం శ్రీను. వారానికోసారి అతడు వచ్చి గొడవ చేస్తుంటే మన పరువు పోతోంది. ఈరోజు కూడా వచ్చాడు. ఇది ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నా. అందుకే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను. మా డాడీ బతికున్నపుడు ఈ ఫైనాన్స్ విషయం ఎవరూ చెప్పలేదు. ఆయన చనిపోయాక మమ్మీని చెల్లించమంటున్నారు. డాడీ చనిపోతే లోన్ రద్దవుతుందని శ్రీనునే చంపాడు. సొంత తమ్ముడినే చంపా మీరెంత అని కూడా అన్నాడు. వాడికి కచ్చితంగా శిక్ష పడాలి’ అని లేఖలో వివరాలను పేర్కొంది. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడు శ్రీనును అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించామని ఎస్సై సురేందర్రెడ్డి వివరించారు. అతడి సెల్ఫోన్ను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపామని, అక్కడి నుంచి రిపోర్ట్ వచ్చాక వీడియోలపై స్పష్టత వస్తుందని చెప్పారు.
కాపాడాల్సిన వారే కాటేస్తున్నారు : స్వేచ్ఛగా ఎదగాల్సిన బాల్యాన్ని కొంతమంది తమ వికృత చేష్టలతో అభద్రతా భావనలోకి నెట్టేస్తున్నారు. అభం శుభం తెలియని చిన్నారులకు మాయమాటలను చెప్పి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు తరచూ ఏదో చోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. బాలలపై దారుణాలకు ఒడిగడుతున్న ప్రబుద్ధుల్లో అధికశాతం మంది పొరుగువారు, బంధువులే కాకుండా కుటుంబీకులు, విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన వారు ఉండటం సమాజంలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
కూకట్పల్లి బాలిక హత్య కేసు - పోలీసుల అదుపులో పదో తరగతి బాలుడు
తోడికోడలి మీద కోపం - ఐదేళ్ల చిన్నారిని బలి తీసుకున్న సొంత చిన్నమ్మ