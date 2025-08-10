Technical Issues In Annadata Sukhibhava Scheme in NTR District: రాష్ట్రంలోని కొందరు రైతులకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా అన్నదాత సుఖీభవ పథకం సొమ్ము జమ కాలేదు. పలు జిల్లాలో వేల మంది రైతులకు సాంకేతిక సమస్యలతో పథకం ఫలాలు అందలేదు. ఈకేవైసీ, బ్యాంకు అకౌంట్లకు ఆధార్ అనుసంధానం కాకపోవడం, కొందరి ఖాతాలు వాడకంలో లేకపోవడం వంటి కారణాలతో ఈ పథకానికి దూరమయ్యారు. వీరికి అన్యాయం జరగకుండా ప్రభుత్వం మరో అవకాశం ఇచ్చింది. సమస్యలు సవరించుకున్న పత్రాలు సమర్పించిన వారికి అవకాశం కల్పించనున్నారు.
అర్హత ఉన్నప్పటికీ లాభం లేదు: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లావ్యాప్తంగా మొత్తం 5,85,927 మంది రైతులు ఉన్నారు. వీరిలో 2,53,270 మంది అన్నదాత పథకానికి అర్హత సాధించారు. 2,44,547 మంది ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అయ్యాయి. మిగిలిన 8,723 మంది రైతులకు ఇప్పటి వరకు నగదు జమకాలేదు. సాధారణంగా రైతులకు బ్యాంకు అవసరం అంతగా ఉండదు. దాంతో వారు లావాదేవీలను ఎక్కువగా జరపరు. తమకంటూ ఖాతాలు ఉండాలి కాబట్టి తెరుస్తారంతే. దాంతో అకౌంట్లు యాక్టివ్గా ఉండవు.
పథకం నిబంధనల ప్రకారం ఖాతా యాక్టివ్గా లేకుంటే నగదు జమ కాదు. ఈ విధంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో 2,895 మంది రైతులకు పథకం సొమ్ము జమ కాకపోవడం గమనార్హం. దీంతో పాటు భూమి రికార్డులకు ఆధార్ అనుసంధానంతో పాటు రైతు ఈకేవైసీ కూడా చేయించుకోవాలి. వీటిపై చాలా మంది రైతులకు అవగాహన లేకపోవడంతో చేయించుకోలేదు. కొందరు సిబ్బంది సైతం వారికి సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో పథకానికి దూరమయ్యారు. ఈ విధంగా అన్నదాత సుఖీభవ పథకానికి మొత్తం 5,828 మంది అనర్హులుగా మిగిలారు.
పరిష్కారానికి రైతులకు మరో అవకాశం: ఈకేవైసీ, బ్యాంకు అకౌంట్ సమస్యలతో పాటు, భూయజమానులు మరణించడం, యాజమాన్య హక్కులు కుటుంబ సభ్యులకు బదిలీ కాకపోవడం, భూమి రికార్డులకు ఆధార్ అనుసంధానం కాకపోవడం వంటి కారణాలతో అనర్హులుగా మిగిలిన వారికి ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. తాము పథకానికి అర్హులమే అని నిర్ధారించే పత్రాలు తీసుకుని వెళ్లాలి. సంబంధిత రైతు సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లి దరఖాస్తుతో పాటు ఆ పత్రాలను జత చేసిన తర్వాత సమర్పించాలి. వీటిని అధికారులు పరిశీలించి అర్హత ఉంటే వారి వివరాలను అర్హుల జాబితాలోకి చేరుస్తారు. ప్రస్తుతం ఉమ్మడి జిల్లాలోని రైతు సేవా కేంద్రాల్లో జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు 616 మంది దరఖాస్తులు వచ్చాయి. కొంతమంది రైతులకు కేంద్రం ఇస్తున్న పీఎం కిసాన్ సొమ్ము జమయినప్పటికీ అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు రాలేదు. వీరు కూడా ఇదే తరహాలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
|అంశం
|ఎన్టీఆర్
|కృష్ణా
|మొత్తం అర్హులు
|1,20,688
|1,32,582
|బ్యాంకు ఖాతా సమస్యలు
|1,545
|1,350
|ఈకేవైసీ కాని వారు
|3,168
|2,660
