నెల్లూరు జాతీయ రహదారిపై నిర్వహణ లోపం - నిత్యం పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు
ప్రమాదకరంగా నెల్లూరులోని 565వ జాతీయ రహదారి - దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో చేపట్టని మరమ్మతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 11:37 AM IST
Technical Errors on Roads National Highway in Nellore district: పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా మీదుగా వెళుతున్న 565వ జాతీయ రహదారిపై నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ లోపం ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. వరికుంటపాడు మండలం అశోక్నగర్ నుంచి దుత్తలూరు మండలం నందిపాడు వరకు 35 కిలోమీటరు మేర ఉంది. ప్రారంభంలో నిర్వహణ బాగానే ఉన్నప్పటికీ రానురాను దారుణంగా తయారవడంతో నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. సురక్షిత పార్కింగ్ జోన్లు లేకపోవడం, దీపాలు వెలగకపోవడం, ఎన్వోఎస్ బాక్సులు పనిచేయకపోవడం ఇక్కడ ప్రధాన ఇబ్బందిగా మారింది.
సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు: దుత్తలూరు మండలంలో నర్రవాడ సమీపంలోని పెట్రోలు బంకు, పిల్లాపేరు వాగు, తెడ్డుపాడు, దుత్తలూరు హైవే రెస్ట్ ఏరియా, నందిపాడు, చింతలగుంట మొదలైనవి ఉన్నాయి. వరికుంటపాడు మండలంలో కోల్డ్ స్టోరేజీ, పోలీస్స్టేషన్, రామాపురం, భోగ్యంవారిపల్లి, జడదేవిలు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి.
నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడపడం, తెల్లవారుజామున ప్రయాణాలు, మితిమీరిన వేగం, మద్యం మత్తులో నడపడం, రోడ్డు పక్కన ఎక్కడపడితే అక్కడ నిలిపివేయడం, ముందు వెళుతున్న వాహనాలను ఓవర్ టేక్ చేయడం తదితర కారణాలతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దీనికితోడు రహదారి దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో సకాలంలో మరమ్మతులు చేయకపోవడమూ ఇందుకు ప్రధాన కారణమవుతోంది.
ఇలా చేస్తేనే సమస్య పరిష్కారం
- ఎస్వోఎస్ బాక్సులు జీపీఎస్, మొబైల్ యాప్ల ద్వారా పని చేసేలా చూడాలి.
- బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద రిఫ్లెక్టివ్ బోర్డులు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు, రోడ్డు గైడ్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి.
- జాతీయ రహదారి వెంట ఏర్పాటు చేసిన దీపాల నిర్వహణ సక్రమంగా చేపట్టాలి.
- లారీలు, ఇతర వాహనాలు పార్కింగ్ చేసేందుకు ప్రత్యేక స్థలాలు గుర్తించి బోర్డుల ఏర్పాటు.
- రహదారి వెంట వాహనాలను ఎక్కడపడితే అక్కడ నిలపకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి.
- దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో వెంటనే మరమ్మతులు చేయడం
ప్రతి ఏటా 4.80 లక్షల రోడ్డు ప్రమాదాలు: గతంలో రోడ్డు ప్రమాదాలపై గడ్కరీ కీలక గణాంకాలను విడుదల చేశారు. ఏటా భారతదేశంలో 4.80 లక్షల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అందులో వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాదాల్లో 1.88 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని తెలిపారు. ఈ విధంగా చనిపోతున్న వారంతా 18 నుంచి 45 ఏళ్లలోపు వారేనని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల భారతదేశం ఏటా దాదాపు 3 శాతం జీడీపీని కోల్పోతోందని నితిన్ గడ్కరీ వివరించారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ, ఈ ప్రమాదాల్లో చనిపోతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
