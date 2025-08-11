Teaching Experimental Lessons Lab On Wheels: నిత్యం పుస్తకాలతో కుస్తీపట్టే పిల్లలకు మరింత సమగ్రమైన విజ్ఞానాన్ని పొందాలంటే ప్రయోగాత్మక పాఠాలు తప్పనిసరి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక విద్యను అందించేందుకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని 172 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాల (అటానమస్) ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది. 'హైగ్లో' పేరిట 'ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్' నడుపుతోంది. పరికరాలతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక బస్సు ప్రతి వారం పాఠశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థులతోనే ప్రయోగాలు చేయిస్తూ అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఈ ప్రయత్నానికి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంతి ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారు.
అవగాహనతో ఆసక్తి పెంచేలా: భౌతిక, రసాయన, భూగర్భ, భూగోళ, గణిత శాస్త్రాలతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, లైఫ్సైన్సెస్ విభాగాల్లో ప్రయోగాల ద్వారా విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ కుతూహలం పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆర్ట్స్ కళాశాల్లోని వివిధ విభాగాల పీజీ, యూజీ విద్యార్థులు 30 మందిని ఎంపిక చేసి వారితో పదో తరగతి లోపు విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఉదయం బస్సులో విద్యార్థులతో పాటు, ఐదుగురు అధ్యాపకులు ప్రయోగ పరికరాలతో వెళ్లి సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉంటారు. ప్రతి విభాగంలో 10-15 రకాల ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒక్కో వారం ఒక్కో విభాగంలో అంశాలు వివరిస్తారు. డీఈఓ సూచన మేరకు దుళ్ల, వేమగిరి, నరేంద్రపురం, కోరుకొండ, వెదుళ్లపాకలోని ఉన్నత పాఠశాలల్లో 8, 9, 10 తరగతుల విద్యార్థులతో ఈ ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం మరో 10 పాఠశాలల్లో నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కె. రామచంద్రరావు తెలిపారు.
2010 నుంచి సమీప పాఠశాలలకు ఆటోల్లో వెళ్తూ అవగాహన కల్పించేవారు. గత సంవత్సరం హైదరాబాద్కు చెందిన హన్స సొల్యూషన్స్ సంస్థ రూ.36 లక్షల విలువైన బస్సును సీఎస్ఆర్ కింద కేటాయించింది. దీంతో జిల్లాలోని పలు పాఠశాలలకు సేవలు విస్తరించారు. ఈ సంవత్సరం ఎంపిక చేసిన పాఠశాలలకు విభాగాల వారీగా రూ. 5 వేల చొప్పున ఖర్చు చేయడం ద్వారా ప్రయోగ సామాగ్రిని అందించాలని నిర్ణయించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఉపాధ్యాయులు కోమల లక్ష్మి, సత్యనారాయణ సమన్వయకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
'సంకల్ప్'తో గుడ్, బ్యాడ్ టచ్ పై అవగాహన: పాఠశాలలో ప్రయోగాత్మక విద్యతో పాటు కొంతమంది విద్యార్థులు ఆర్ట్స్ కళాశాల, స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న 'సంకల్ప్'తో కొందరు విద్యార్థినులు గుడ్ టచ్ - బ్యాడ్ టచ్లపై బాలికలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. నెలసరి సమస్యలు, పరిశుభ్రత, ఆరోగ్య పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, పోషకాహారం మొదలైన అంశాల గురించి వారు వివరిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలపై సమగ్ర నివేదికను జిల్లా అధికారులకు అందజేస్తారు. దీనికి అధ్యాపకురాలు సురేఖ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
విద్యార్థుల్లో స్కిల్స్ పెంచడమే లక్ష్యం - ఇన్ఫోసిస్ సహకారంతో 'ఏపీ ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్'