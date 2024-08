ETV Bharat / state

వాగులో కొట్టుకుపోయిన టీచర్ మృతదేహం లభ్యం- వార్డెన్ ఆచూకీపై లభించని సమాచారం - Employees Washed Away in Stream

2 Employees Washed Away in Stream at Parvathipuram Manyam: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు ఉద్యోగులు వాగులో కొట్టుకుపోయారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే పాచిపెంట మండలం సరాయివలస గ్రామంలోని ఏకలవ్య పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు ఉద్యోగులు సమీపంలోని ఒట్టిగడ్డలో కొట్టుకుపోయిన ఘటన శుక్రవారం సాయంత్రం చోటుచేసుకుంది. కొట్టుకుపోయిన వారు ఉపాధ్యాయురాలు ఆర్తి, వార్డెన్‌ మహేశ్‌గా గుర్తించారు.

ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు: ఉపాధ్యాయురాలు ఆర్తి, వార్డెన్ మహేశ్‌ పాఠశాలలో విధులు ముగించుకొని ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై తిరిగి సాలూరు వైపు బయల్దేరారు. సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ఒట్టిగడ్డ వాగు దాటే ప్రయత్నంలో వాగు ఉద్ధృతికి వాహనంతో పాటు ఇద్దరూ కొట్టుకుపోయారు. మహేశ్‌ సమీపంలో ఉన్న చెట్ల కొమ్మలను ఆసరాగా తీసుకొని వేలాడినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆర్తి మృతదేహాన్ని రాత్రి 7:30 గంటల సమయంలో గుర్తించారు. మహేశ్‌ కోసం రెవెన్యూ, పోలీస్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అతని ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. ఉద్యోగులు గల్లంతుపై మంత్రి సంధ్యారాణి ఆరా తీశారు. తక్షణమే మహేశ్ మృతదేహం కోసం వాగులో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.