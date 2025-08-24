Teachers Turnings Students into Players : విద్యార్థులకు విద్యార్థి జీవితంలో చదువుతో పాటు ఆటలు ఎంతో ముఖ్యం. ఈ ఆటలే గెలుపోటములను ఎలా స్వీకరించాలో చెబుతాయి. దీనికి తోడు జీవితంలో ప్రత్యేకంగా ఏ స్థానంలో నిలబెట్టాలో ఇవే చూపిస్తాయి. దీన్ని నమ్మిన పలువురు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు, తమ విద్యార్థులను ఈ దిశగా ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారు. వారిని తమ కెరీర్లోనే ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లి అత్యుత్తమ గురువులుగా మారుతున్నారు. వారు ఎక్కడున్నా పిల్లలను క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దుతూ ముందుకు సాగుతుండటం విశేషం.
శిక్షకురాలు, మార్గదర్శి అన్నీ ఆమెనే : సిద్దిపేటకు చెందిన పాతూరి సుజాత 27 ఏళ్లుగా వ్యాయామోపాధ్యాయురాలిగా విద్యార్థులను క్రీడాకారులుగా మార్చుతున్నారు. ఈమె సారథ్యంలో ఎంతో మంది జాతీయ స్థాయిలోనూ మెరిశారు. సిద్దిపేట ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. బడి సమయంతో పాటు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ సైతం ఇస్తున్నారు.
అదనంగా శిక్షణ పొందుతున్న వారి సంఖ్య 70కి పైమాటే అంటే నమ్మరు. సిద్దిపేటలో ఏటా జరుగుతున్న హాఫ్ మారథాన్లలో 100 మందికి పైగా విద్యార్థినులు మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. ఎస్జీఎఫ్ కార్యదర్శిగా పని చేసి జాతీయ స్థాయి పోటీలు సైతం నిర్వహించారు. సిద్దిపేట రన్నర్స్ అసోసియేషన్లో సభ్యురాలిగా తోటివారిని ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు హాఫ్ మారథాన్, 10 కి.మీ. పరుగు పోటీల్లో పతకాలు సాధించారు.
ఈయన ఎక్కడున్నా మేటినే : ప్రస్తుతం సంగారెడ్డి జిల్లా పోతిరెడ్డిపల్లి జడ్పీ పాఠశాల ఫిజికల్ డైరెక్టర్గా పాండు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈయన ఎక్కడ పని చేసినా ఆ బడిని క్రీడల్లో మేటిగా నిలబెడుతూ ప్రత్యేకత చాటుతున్నారు. 2002లో వేలూరు జడ్పీ పాఠశాలలో పీడీగా విధుల్లో చేరారు. ఆ తర్వాత టేక్మాల్, కొండాపూర్లలో పని చేసి, కొండాపూర్లో విధులు నిర్వర్తించిన సమయంలో నందిని అనే విద్యార్థిని జాతీయ స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపడం వెనక ఈయనే కీలక పాత్ర పోషించారు. గతేడాది సైతం మరికొందరిని ఇదే బాటలో నడిపించారు. 30 మందికి పైగా విద్యార్థులను రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులుగా సైతం తీర్చిదిద్దారు.
ఆట నేర్పిస్తూ, తీర్చిదిద్దుతూ : నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలకు ఏడాది క్రితం బదిలీపై వచ్చిన పీడీ శ్రీకాంత్ పిల్లలను క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. పాఠశాలలో తరగతుల నిర్వహణతో పాటు ప్రత్యేకంగా నిత్యం సాయంత్రం వేళ మెలకువలు నేర్పిస్తూ ఆటగాళ్లను తయారు చేస్తున్నారు. ఆటలపై ఏమాత్రం అవగాహన లేకపోయినా అన్ని రకాలుగా సహకారం అందిస్తూ తర్ఫీదు అందిస్తున్నారు. ఈ పాఠశాల విద్యార్థులు శ్రీకాంత్, జాస్మిన్, సొహైల్లు రాష్ట్రస్థాయి ఖోఖో జట్టుకు ఆడారు. కౌసల్య అనే మరో విద్యార్థినని కిక్బాక్సింగ్లో రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యేలా ప్రోత్సహించారు. కిక్బాక్సింగ్లో శ్రీలత రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణ పతకం సాధించారు.
వాలీబాల్, ఖోఖోలో ప్రత్యేకం ఈయన : వికారాబాద్ పురపాలిక పరిధి శివారెడ్డిపేట జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు డి.ప్రతాప్రెడ్డి విద్యార్థులను ఉత్తమ క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అంతేకాకుండా పోలీసు కొలువుల సాధనకు సైతం తోడ్పాటు అందిస్తున్నారు. ఈయన శిక్షణలోనే రాటుదేలిన 10వ తరగతి విద్యార్థి వి.వినయ్ వాలీబాల్ రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇటీవల హరియాణాలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి షాట్పుట్ పోటీల్లో ఈ పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థిని షబానా పాల్గొని ప్రతిభ చాటారు. 23 ఏళ్ల క్రితం పీఈటీగా అడుగులేసిన ఆయన ఇప్పటివరకు వందలాది మందిని ఆటగాళ్లుగా తీర్చిదిద్దారు. అథ్లెటిక్స్, వాలీబాల్, ఖోఖో గేమ్స్లో తర్ఫీదు ఇస్తూ వస్తున్నారు.
