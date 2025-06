ETV Bharat / state

ఉపాధ్యాయ కుటుంబాలకు క్రౌడ్​ ఫండింగ్​ ద్యారా రూ. 148 కోట్ల ఆర్థిక సాయం - ఎందుకంటే? - TEACHERS SELF CARE TEAM

Teachers Self Care Team New Initiative Of The Crowdfunding : దేశంలో కరోనా సమయంలో వరుసగా ఉపాధ్యాయుల ఆకస్మిక మరణాలు సంభవించడంతో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు వివేకానంద ఆర్యను తీవ్రంగా కలచివేశాయి. చనిపోయిన వారికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకూ కొందరు కొవిడ్​ టైంలో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. వివేకానంద ఆర్య తండ్రి తనవంతు సాయంగా అప్పుడు కొందరిని ఆర్థికంగా ఆదుకున్నారు. తండ్రి స్ఫూర్తితో ఆయన ఉపాధ్యాయులందరినీ ఆదుకునేందుకు వినూత్నంగా ఆలోచించి కార్యచరణతో ముందుకెళుతున్నారు.

ఆన్​లైన్​ ప్లాట్​ఫాంలో వెబ్‌సైట్‌ : ఇలా అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారిని క్రౌడ్‌ ఫండింగ్‌ నిధులతో ఆదుకునే లక్ష్యంతో నాలుగేళ్ల క్రితం టీచర్స్‌ సెల్ఫ్‌ కేర్‌ టీం(టీఎస్‌సీటీ)ను వివేకానంద ఆర్య ప్రారంభించారు. అదేపేరుతో ఆన్​లైన్​ ప్లాట్​ఫాంలో వెబ్‌సైట్‌ను కూడా ఓపెన్ చేశారు. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో మొదలైన ఈ సంస్థ ప్రస్థానం ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్, బిహార్, దిల్లీ, హరియాణా, ఉత్తరాఖండ్, పశ్చిమబెంగాల్‌ రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది. సభ్యుల సంఖ్య ఎవరూ ఊహించనంతగా 4 లక్షలకు చేరింది. హైదరాబాద్‌ వచ్చిన వివేకానంద ఆర్య ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు.

రూ.148 కోట్లు అందించాం : సెల్ఫ్​ కేర్ టీం బృందంలో సభ్యులుగా చేరేందుకు నిబంధనలేవీ లేవని, వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన వివరాలను టీఎస్‌సీటీ వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకుంటే సరిపోతుందని వివేకానంద అన్నారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా సరే అనారోగ్యంతో లేదా సహజంగా ఉపాధ్యాయుడు మరణిస్తే వారి కుటుంబానికి క్రౌడ్‌ ఫండింగ్‌ ద్వారా ఆర్థికంగా సాయం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇందుకోసం ఒక్కో ఉపాధ్యాయుడిని రూ.15 మాత్రమే ఇవ్వాలని కోరుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలా 4 లక్షల మంది మెంబర్స్​ ఇచ్చిన మొత్తం రూ.60 లక్షల వరకూ అవుతుందని చెప్పారు. ఆ మొత్తాన్ని ఎవరైతే మృతుడు ఉంటారో వారి కుటుంబానికి ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. రెండున్నరేళ్లలో 356 మంది ఉపాధ్యాయులు మరణించగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు భారీగా రూ.148 కోట్లు చెల్లించినట్లు వెల్లడించారు.