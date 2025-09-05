ETV Bharat / state

'సామాజిక' గురువులు : సొంత జీతం కొంత మానుకుని - పాఠశాల అభివృద్ధికై ఖర్చు చేసి - TEACHERS IMPROVING SCHOOLS IN NZB

నేడు ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం - బడుల అభివృద్ధి, విద్యార్థుల అభ్యున్నతికి కృషి - సమాజానికి మరిన్ని మెరుగులు అద్దడంలో తమవంతు పాత్ర పోషిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు

Teachers Developing Schools in Nizamabad
Teachers Developing Schools in Nizamabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 2:52 PM IST

Teachers Developing Schools in Nizamabad : విద్యార్థుల జీవితంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఎక్కువగా ప్రభావం చూపే వ్యక్తుల్లో గురువే ఉంటారు. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ, వారిలో దాగున్న నైపుణ్యాలను బయటకు తీస్తుంటారు. నేటి రోజుల్లో కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు పాఠాలను బోధించడానికే పరిమితం కావడం లేదు. విద్యార్థుల జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా వారు సమాజానికి తమ వంతు సేవలు అందిస్తున్నారు.

కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు చదువు చెప్పి జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. మరి కొందరు వారికి వచ్చిన జీతంలోంచే సమాజానికి తమ వంతు సేవలు చేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయులు తమ సొంత డబ్బుతో పాఠశాలలో అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నారు. అలాగే వారు దాచుకున్న డబ్బును పలు సేవా కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆ గురువులపై ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా 'ఈటీవీ భారత్​' ప్రత్యేక కథనం.

Kalvarala ZPHS
Kalvarala ZPHS (Eenadu)

వాలంటీర్లకు వేతనాలు : కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలం కల్వరాల్​ జడ్పీహెచ్​ఎస్​ ప్రధానోపాధ్యాయుడు విష్ణువర్ధన్​రెడ్డి అక్కడ పాఠశాలలోని పిల్లలను ఆకర్షించేలా చేశారు. ఆ గురువు ప్రభుత్వ బడికి తన సొంతంగా రూ.1.50 లక్షలతో రంగులు వేయించారు. ఈ బడిలో ఇద్దరు విద్యా వాలంటీర్లను నియమించి ఒక్కొక్కరికి రూ.5 వేల చొప్పున ఇద్దరికి నెలకు రూ.10 వేలు సొంత డబ్బుతో చెల్లిస్తున్నారు. తన కాంప్లెక్స్​ పాఠశాల పరిధిలోని దగ్గి ప్రాథమిక పాఠశాల దాదాపు 15 ఏళ్లపాటు మూత పడింది. పిల్లల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి విద్యార్థులందరినీ ప్రభుత్వ బడిలోకి చేర్చారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ 87 మంది విద్యార్థులు చేరారు.

Venkataraja Reddy presents a TV to Kesharam School
Venkataraja Reddy presents a TV to Kesharam School (Eenadu)

15 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పటి వరకు : ఇక్కడ గురువు కేవలం పాఠశాలలో పాఠాలు బోధించడమే కాకుండా సేవా కార్యక్రమాల కోసం తన జీతంలోంచి దాచుకున్న డబ్బులను ఉపయోగించారు. ఆయన నవీపేట మండలం శివతండా ప్రాథమిక పాఠశాల హెచ్​ఎం బి.శివకుమార్.​ బాధ్యతలు చేపట్టిన రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు తన వేతనం నుంచి నెలకు రూ.5 వేల చొప్పున జమ చేస్తున్నారు. ఆ డబ్బును కేవలం సేవా కార్యక్రమాల కోసం వినియోగిస్తున్నారు. 15 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పటి వరకు రూ.2 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశారు. ఓ పాఠశాలలో గేటు ఏర్పాటు కోసం రూ.20 వేలు, విద్యార్థులకు డిజిటల్ పద్ధతిలో పాఠాలు చెప్పడానికి డిజిటల్​ ప్రొజెక్టర్​కు రూ.30 వేలు విరాళంగా ఇచ్చారు.

The gate installed by Shivakumar at the Khadirabad school
The gate installed by Shivakumar at the Khadirabad school (Eenadu)

స్మార్ట్‌గా సేవలు చేస్తూ సత్తా చాటుతున్న గురువు : నిజామాబాద్​ జిల్లా ధర్పల్లి మండలం దమ్మన్నపేట జడ్పీహెచ్​ఎస్​ పాఠశాలలో పని చేస్తున్న వెంకట రాజారెడ్డి ధర్పల్లి మండలంలో పలువురు దాతలను సమీకరించి రూ.10 లక్షల విలువైన 25 స్మార్ట్ టీవీలను సర్కారు బడులకు అందజేశారు. అలాగే తాను సొంతంగా రూ.2 లక్షలతో 2 టీవీలు, 2 ప్రింటర్లు అందజేశారు. అలాగే కొన్ని పాఠశాలల విద్యార్థులకు టై, బెల్టులు ఇచ్చి స్మార్ట్​ సేవలను చాటుతున్నారు.

