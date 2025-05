ETV Bharat / state

500 సాధించారు విమానం ఎక్కారు - ఫలిస్తున్న టీచర్ల వినూత్న ఆలోచన - FLIGHT TRIP TO GOVT STUDENTS

Flight_Trip_to_Govt_Students ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 8:36 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:57 PM IST

Teachers Offer Flight Trip to Govt School Students: చదవాలనే సంకల్పాన్ని, పోటీతత్వం, పట్టుదలను కల్పిస్తే చాలు. ప్రభుత్వ బడి పిల్లలు ఎందులోనూ తీసిపోరు. కార్పేరేట్​కు దీటుగా పెద్ద ర్యాంకులూ సాధించగలరని నిరూపిస్తున్నారు. ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు అత్యధిక మార్కులు తెచ్చుకుంటే విమానం ఎక్కిస్తామని వినూత్న హామీ ఇచ్చారు. అంతేకాదు వారు ఏటా వేలాది రూపాయల సొంత డబ్బు వెచ్చించి నాలుగేళ్లుగా మాట నెరవేర్చుతున్నారు. పిల్లల్లో ఆత్మస్థైర్యం నింపుతూ, వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఫలితంగా వారు పనిచేసే ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫలితాలు గణనీయంగా పెంచుతున్నారు. పేదల ఇంట చదువుల పంట పండిస్తున్నారు. సంకల్పం ఉండాలే కానీ సాధ్యం కానిది అంటూ ఏదీ లేదని నిరూపిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరా ఉపాధ్యాయులు? ఏమిటా కథ? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. తొలిసారి అడుగు పెట్టే అవకాశం: అనంతపురం జిల్లా పెద్ద ఒడుగూరు మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోని పేద కుటుంబాల పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కష్టపడి చదివి అత్యుత్తమ మార్కులు సాధిస్తే విమానం ఎక్కిస్తానని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు సింగపు రమేష్ బాబు మాట ఇచ్చారు. అలా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 9 మంది విద్యార్థులను విమానం ఎక్కించారు. కడప విమానాశ్రయం నుంచి గన్నవరానికి తీసుకువచ్చారు. పుట్టిన నాటి నుంచి విమానాన్ని దూరం నుంచి చూడటమే కాని కనీసం దగ్గరి నుంచి కూడా చూడని ఆ చిన్నారులకు విమానంలో తొలిసారి అడుగు పెట్టి ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించారు. ఆకట్టుకునే విమానంతో సహా అత్యాధునిక హంగులతో ఉన్న విమానాశ్రయం, వాటిలో ప్రయాణం చేసిన అనుభూతిని పొందిన పేద విద్యార్థులు సంబ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యారు. కార్పేరేట్ పాఠశాలలకు ధీటుగా ఫలితాలు: ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులను కార్పేరేట్ స్థాయి పాఠశాలలకు దీటుగా ఫలితాలు తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతో దంపతులైన ఇద్దరు ప్రభుత్వ అద్యాపకులు ఈ వినూత్న ప్రయత్నం చేశారు. అనంతపురం జిల్లాలో కరపు ప్రాంతంలో భాగమైన పెద్ద ఒడుగూరు మండలంలో ప్రభుత్వ టీచర్లుగా పనిచేసే సింగపు రమేష్ బాబు, హేమవతి దంపతులకు అక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరే విద్యార్థులు, ఫలితాలు నానాటికీ తగ్గిపోతుండటం, మనోవ్యథకు గురి చేసింది. పేద కుటుంబంలో పుట్టి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి కష్టపడి ఉద్యోగాలు సాధించిన వీరు కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫలితాలు పెంచేందుకు తమవంతుగా ఏదైనా చేయాలని భావించారు. నాలుగేళ్ల క్రితం అమల్లోకి: ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరే విద్యార్థులను పెంచడంతో పాటు 10వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచేలా ఉండాలని ఆలోచించారు. ఓ వినూత్న ఆలోచనను రూపొందించి ఐదేళ్ల క్రితం అమల్లోకి తెచ్చారు. తాము పనిచేసే మండలంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 500 మార్కులు దాటి అత్యధిక మార్కులు తీసుకువచ్చిన విద్యార్థులను సొంత ఖర్చుతో విమానం ఎక్కిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పర్యాటక, వైజ్ఞానిక ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్లి చూపిస్తామని అన్ని స్కూళ్లలో ప్రచారం చేశారు. అప్పట్నుంచీ పెద్ద ఒడుగూరు మండలంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల్లో మార్పు ప్రారంభమైంది. ‘పది’ టాపర్లకు అరుదైన కానుక - ఫ్రీగా ఫ్లైట్ జర్నీ!

