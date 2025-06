ETV Bharat / state

ఈ గురువులకు వందనాలు - సొంత డబ్బులతో 'ఊరి బడి'ని బతికించుకున్న ఉపాధ్యాయులు - TEACHERS EFFORTS OF GOVT SCHOOLS

Published : June 17, 2025 at 2:25 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Teachers Efforts for Development of Govt Schools in Warangal : ఊరి బడిని బతికించుకుంటేనే భవిత ఉంటుంది నమ్మారు. అసౌకర్యాలు, అపోహలతో ప్రైవేటు బాట పట్టిన విద్యార్థులను తమ ఊరి సర్కారు బడిలో చేర్పించడానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నించారు. సొంతంగా డబ్బులు ఖర్చు చేసి పాఠశాలలకు రంగులు వేయించి, అందంగా తీర్చిదిద్దారు. అంతేకాకుండా పిల్లల బాగోగులు చూస్తూ, తల్లిదండ్రులకు నమ్మకం కలిగించారు. దీంతో మూతబడే దశలో ఉన్న పాఠశాలలు పిల్లలతో కళను సంతరించుకున్నాయి.

సొంత ఖర్చులతో పోషకాహారం: తాను బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఇద్దరు విద్యార్థులు ఉన్న సంఖ్యను అనతికాలంలోనే 27 మందికి చేర్చారు వరంగల్​ జిల్లా చెన్నారావు పేట మండలం తిమ్మరాయినిపహాడ్​ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు నాగోతు శౌరీలు. సొంత ఖర్చుతో వారంలో రెండుసార్లు విద్యార్థులకు పోషకాహారం అందించడమే కాకుండా పాఠశాల భవనం మరమ్మతు చేయించి రంగులు వేయించారు.

విద్యార్థుల చికిత్స కోసం : గతేడాది పాఠశాల విద్యార్థులు మంద శ్రీకృతి, రిత్విక్‌ జోష్‌ అనారోగ్యం(తలసీమియా) బారినపడ్డారు. దీంతో ప్రధానోపాధ్యాయురాలు తమ మిత్రులు, బంధువుల నుంచి రూ.1.65 లక్షలు సేకరించి విద్యార్థుల చికిత్స కోసం అందజేశారు. ఆమె గతేడాది జులైలో బదిలీపై వచ్చిన సమయంలో ఈ పాఠశాలలో ఇద్దరు విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు. ఆ సంఖ్యను అదే ఏడాది 27కు చేర్చటానికి ఎంతో కృషి చేశారు. ఈ ఏడాది బడి బాట కార్యక్రమంలో మరో 15 మంది నూతన విద్యార్థులు పాఠశాలలో చేరారు. మరో ఉపాధ్యాయురాలు మాధవితో కలిసి ఈ ఏడాది పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు రవాణా సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది సర్కారు బడిలో చేరేలా కృషి చేస్తున్నారు.