టెట్ నోటిఫికేషన్పై సందిగ్ధత - నవంబర్లో వస్తుందా, రాదా?
6 నెలలకు ఒకసారి టెట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - టెట్పై సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో నవంబరు నోటిఫికేషన్ విడుదలపై సందిగ్ధత - తీర్పు అమలైతే రాష్ట్రంలో సుమారు 30 వేల మందిపై ప్రభావం
Published : October 3, 2025 at 1:55 PM IST
TET Issue In Telangana : రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) నోటిఫికేషన్ నవంబరులో విడుదలవుతుందా అన్న విషయంపై అభ్యర్థుల్లో సందిగ్ధత నెలకొంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో టెట్ జీఓలో సవరణలు చేయాల్సి ఉన్నందున ఆ ప్రక్రియ నెలరోజుల్లో పూర్తవుతుందా అనే విషయం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఒకవేళ సవరణలను ప్రతిపాదిస్తూ విద్యాశాఖ దస్త్రం పంపినా సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలుచేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జీఓలో సవరణలకు సర్కారు వెంటనే ఆమోదం తెలుపుతుందా అన్న ప్రశ్న కూడా తలెత్తుతోంది.
టెట్ నోటిఫికేషన్పై సందిగ్ధత : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6 నెలలకోసారి టెట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తోంది. మార్చి లేదా ఏప్రిల్లో ఒకసారి, నవంబరు లేదా డిసెంబరులో మరోసారి నోటిఫికేషను విడదల చేస్తొంది. గత సంవత్సరం నవంబరు 4న ఇచ్చి మరుసటిరోజు నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. అయితే ఈసారి నవంబరు నోటిఫికేషన్ విడుదలపై అభ్యర్థులలో సందిగ్ధత నెలకొంది. సెప్టెంబరులో సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించిన తీర్పే దీనికి ప్రధాన కారణం.
సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే :
- టెట్ ఉత్తీర్ణత కాని పక్షంలో : సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగంలో కొనసాగాలంటే టెట్ పాస్ కావాలని సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబరు 1న తీర్పును వెలువరించింది. తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత రెండేళ్లలో అంటే 2027 నాటికి టెట్ ఉత్తీర్ణులు కావాలని పేర్కొంది. టెట్ ఉత్తీర్ణత కాని పక్షంలో ఉద్యోగం వదులుకోవాలని తెలిపింది.
- వీరికి మాత్రం మినహాయింపు : అయితే ఐదేళ్లలో పదవీ విరమణ చేయబోయేవారికి మాత్రమే టెట్ అవసరం లేదని పేర్కొంది. అయితే వారు పదోన్నతి పొందాలంటే మాత్రం టెట్ పాసవ్వాలని పేర్కొంది.
ఈ నేపథ్యంలో నవంబరులో టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2015 డిసెంబరు 23న జారీచేసిన జీఓ 36లో సవరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. విద్యాశాఖ అధికారులు సైతం ఈ అంశాలపై చర్చలు జరుపుతున్నారు.
ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఏమంటున్నాయంటే : సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువడిన నాటి నుంచి రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులకు, విద్యాశాఖ అధికారులకు వినతిపత్రాలు ఇస్తూనే ఉన్నాయి. టీఎస్యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, స్కూల్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్టీఎఫ్ఐ) ప్రధాన కార్యదర్శి చాప రవి సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. మరికొన్ని సంఘాలు కూడా అదే దిశగా అడుగుల వేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ సైతం అదే ఆలోచనలో ఉంది.
30 వేల మందిపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రభావం : సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అమలైతే రాష్ట్రంలో సుమారు 25 వేల నుంచి 30 వేల మందిపై దీని ప్రభావం పడనుందని విద్యాశాఖ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. 'సవరణలు చేయకుండా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వరాదు సవరణలు చేసి ఇస్తే ఉపాధ్యాయ సంఘాల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుంది' అనే భిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
గతంలో (ఏప్రిల్/మే) జరగిన టెట్కు 1,37,429 మంది హాజరుకాగా 59,692 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఈసారి కనీసం లక్షన్నర నుంచి 2 లక్షల వరకు దరఖాస్తు చేస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
