Teacher Changed Face of School: ఉపాధ్యాయ వృత్తి అంటే ఉదయం పాఠశాలకు వచ్చి సాయంత్రం వెళ్లే ఓ ఉద్యోగం కాదని నమ్మారు ఆ ఉపాధ్యాయుడు! చదువుకు దూరంగా ఉన్న గిరిజన బిడ్డల్ని సరస్వతి నిలయాలకు చేర్చడమే బాధ్యతగా భావించి సఫలీకృతులయ్యారు. విద్యార్థులు, ప్రజలతో మమేకమై బడి బాగు కోసం నడుం కట్టారు. నాలుగేళ్లలోనే పాఠశాల రూపురేఖలు మార్చి ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడిగా అందరి మన్ననలు అందుకుంటున్నారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే నంద్యాల జిల్లా వెళ్లాల్సిందే.
నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు మండలంలోని నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని చిట్టచివరి గ్రామం కొట్టాలచెరువు. ఈ గ్రామ జనాభా సుమారు 12 వందలు. ఇక్కడి ప్రజలంతా ఎక్కువగా చెంచులు. వీరంతా సమీపంలోని నల్లమల అడవులపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తుంటారు. ఉదయం అడవికి వెళ్లి సాయంత్రం తిరిగొస్తారు. పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులతో కలిసి అడవికి వెళ్లడం అలవాటు. గ్రామంలో ప్రాథమిక పాఠశాల ఉన్నా విద్యార్థులు పెద్దగా వచ్చేవారు కాదు. 2021 జనవరి నాటికి ఇక్కడ కేవలం 27 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే చదువుకునేవారు. దీంతో ఉపాధ్యాయు పోస్టులు సైతం తగ్గిపోయి ఒకదశలో పాఠశాలను మూసివేసే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు వినిపించాయి.
పాఠశాల రూపురేఖలు మార్చేసిన మాస్టారు: 2021 జనవరిలో వెంకటేశ్వర్లు అనే ఉపాధ్యాయుడు బదిలీపై కొట్టాలచెరువుకు వచ్చారు. ఇక్కడ పరిస్థితిని చూసి ఎలాగైనా పాఠశాల రూపురేఖలు మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి పిల్లలను పాఠశాలకు పంపాలని తల్లిదండ్రులకు నచ్చజెప్పి ఒప్పించారు. వారికి నమ్మకం ఏర్పడిన తర్వాత విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం 117 మంది విద్యార్థులు పాఠశాలలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఇక్కడ చదువు బాగుండటంతో ప్రైవేటు పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులూ తిరిగి వచ్చారు. దీంతో పాఠశాలకు అవసరమైన అన్ని ఉపకరణాలను వెంకటేశ్వర్లు తెప్పించారు. డిజిటల్ తరగతులు ప్రారంభించారు.
సొంత ఖర్చులతో పాఠశాలకు మరమ్మతులు: దీంతో నంద్యాల జిల్లాలోనే వంద శాతం గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో సాధించిన పాఠశాలగా కొట్టాలచెరువు రికార్డులకెక్కింది. మోడల్ ప్రైమరీ పాఠశాలగానూ గుర్తింపు పొందింది. ఉదయం పాఠశాలకు వచ్చిన వెంటనే విద్యార్థులు ఎవరెవరు బడికి రాలేదో కనుక్కుని, ఊళ్లోకి వెళ్లి తల్లిదండ్రులకు నచ్చజెప్పి పిల్లలందరినీ స్వయంగా పాఠశాలకు తీసుకువస్తారు వెంకటేశ్వర్లు. రోజూ దీనిని దినచర్యగా మార్చుకున్నారు. దీంతో పాఠశాలకు ఎగ్గొట్టే విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. గుంతలమయంగా మారిన పాఠశాల ప్రాంగణాన్ని వెంకటేశ్వర్లు సొంత ఖర్చులతో మట్టి తోలించి గుంతలు పూడ్చారు. సుమారు 50 వేల ఖర్చుతో ఓ కొట్టం, చుట్టూ వెదురు కర్రలతో కంచె ఏర్పాటు చేయించారు.
విద్యార్థులకు తాగునీరు అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులతో మాట్లాడి మరో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయ పోస్టులు మంజూరు చేయించారు. ఒకరు ఇప్పటికే చేరగా మరో కొత్త ఉపాధ్యాయుడు త్వరలో రానున్నారు. ప్రస్తుతం ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు ఉండగా RDT సహకారంతో ఓ వాలంటీర్ను, సొంత ఖర్చులతో మరో వాలంటీర్ను నియమించుకున్నారు. పాఠశాలకు వచ్చే విద్యార్థులకు ఎవరికీ ఆధార్ కార్డు, బర్త్ సర్టిఫికేట్లు లేకపోవడంతో ITDA, రెవెన్యూ అధికారులతో మాట్లాడి విద్యార్థులందరికీ జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు మంజూరు చేయించారు. వీటి ఆధారంగా ఆధార్ కార్డులు ఇప్పించారు. ప్రత్యేక క్యాంపుల ద్వారా గ్రామస్తులకూ ఆధార్ కార్డులు ఇప్పించారు. దీంతో అర్హులందరికీ తల్లికి వందనం అందేలా కృషి చేశారు.
గిరిజన విద్యార్థుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి జన్మన్ యోజన కింద కొట్టాలచెరువుకు హాస్టల్ను మంజూరు చేసింది. ఇక్కడ ప్రభుత్వ భూమి లేకపోవటంతో మరో గ్రామానికి దీనిని తరలించారు. ఈ విషయమై గ్రామస్థులతో చర్చించి ఓ రైతును ఒప్పించి సుమారు ఎకరా స్థలాన్ని ఉచితంగా ఇచ్చేలా చేశారు. ప్రభుత్వ పెద్దలు సహా ప్రజాప్రతినిధులతో మాట్లాడి కొట్టాలచెరువుకు హాస్టల్ తిరిగి వచ్చేలా కృషి చేశారు.
గతేడాది అక్టోబర్లో 2 కోట్ల 30 లక్షల వ్యయంతో హాస్టల్ భవనానికి పునాది రాయి పడింది. ఇప్పటికే దాదాపు 90 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే ఈ హాస్టల్ నిర్మాణం పూర్తి చేసి ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. టీచర్ వెంకటేశ్వర్లు చేస్తున్న కృషిని గుర్తించిన ప్రభుత్వం 2023లో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అవార్డును ఇచ్చి గౌరవించింది. ఈ ఏడాది సైతం రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అవార్డు రేసులో నిలిచారు.
"నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పిల్లలు చాలా తక్కువగా ఉండేవారు. తల్లిదండ్రులకు కూడా పెద్దగా అవగాహన లేకపోవడంతో పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు. నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 27 మంది ఉండేవారు. పిల్లల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి, అందరినీ పాఠశాలకు వచ్చేలా చేశాను". - వెంకటేశ్వర్లు, ఉపాధ్యాయుడు
చెప్పడమే కాదు చేసి చూపించారు - అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు
సూపర్ మాస్టర్స్ - కన్నబిడ్డలకు ప్రభుత్వ బడుల్లోనే విద్యాబుద్ధులు!