టీ మాస్టర్ ప్లాన్ చేశాడు, రూ.80 లక్షలు కాజేశాడు - కానీ మిర్యాలగూడ పోలీసులు వదిలిపెట్టలేదు
టీ మాస్టర్ ప్లాన్ చేసి రూ.80 లక్షల అపహరణ - కేసు వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ శరత్చంద్ర పవార్
Published : September 24, 2025 at 7:43 PM IST
Tea Master Steals Eighty Lakhs in Nalgonda District : యజమానులు నగదు దాచే విషయాన్ని గమనించిన టీ మాస్టర్, మరో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు. దోచుకున్న నగదుతో జల్సాలు చేస్తున్న ముగ్గురు సభ్యుల అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను నల్గొండ జిల్లా పోలీసులు వల పన్ని అరెస్ట్ చేశారు. మంగళవారం మిర్యాలగూడలోని డీఎస్పీ ఆఫీస్లో ఎస్పీ శరత్చంద్ర పవార్ కేసు వివరాలు మీడియాకు తెలిపారు.
రూ.80 లక్షల డబ్బు చోరీ : రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని జూలూరు జిల్లాకు చెందిన మహమ్మద్ రహీంఖాన్ గతంలో మిర్యాలగూడలోని వైష్ణవి గ్రాండ్ హోటల్ ఎదుట టీ మాస్టర్గా పని చేశాడు. ఆ టైంలో హోటల్ నిర్వాహకులు డబ్బు దాచి ఉంచే ప్రదేశాన్ని తెలుసుకున్నాడు. అనంతరం ఏపీలోని కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటకు మకాం మార్చాడు. ఈ క్రమంలో భారీగా నగదు చోరీ చేయాలని భావించి తన స్నేహితులైన రాజస్థాన్కు చెందిన పాత నేరస్థుడు ఇక్బాల్ ఖాన్, లాలూ ఖాన్ను పిలిపించాడు. అనంతరం పథకాన్ని రచించాడు. ఈ నెల 5న సాయంత్రం మిర్యాలగూడలోని వైష్ణవి హోటల్ వద్దకు చేరుకుని రెక్కీ నిర్వహించారు. అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట టైంలో ఇక్బాల్ ఖాన్ హోటల్కు చేరుకున్నారు. మిగిలిన ఇద్దరు బయట ఉన్నారు. హోటల్ రూమ్లోని తలుపు గడియ, డబ్బు దాచి ఉంచిన సొరుగు తాళాన్ని స్క్రూ డ్రైవర్తో తొలగించాడు. మొత్తం రూ.80 లక్షల డబ్బు దోచుకుని ద్విచక్ర వాహనంపై జగ్గయ్య పేటకు వెళ్లి పోయారు. ఆ నగదుతో కొంత ముగ్గురు పంచుకుని వారి సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్లి జల్సాలు చేశారు. ఉదయాన్నే చోరీ విషయం తెలుసుకున్న నిర్వాహకులు పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేశారు.
నాలుగు రాష్ట్రాల్లో వెతుకులాట : బాధితుల కంప్లైంట్పై విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు 4 బృందాలుగా ఏర్పడి మిర్యాలగూడ, జగ్గయ్యపేట, సూర్యాపేట జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని సీసీ కెమెరాల వీడియోలను పరిశీలించారు. దాంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నిందితులు రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని సమస్యాత్మక ప్రాంతానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఈ ముఠాపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. దోచుకున్న డబ్బులో మిగిలిన నగదు పంచుకునేందుకు జగ్గయ్యపేటకు వస్తున్నారని పోలీసులకు సమాచారం తెలిసింది. అనంతరం వలపన్ని నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
నిందితుల నుంచి రూ.66.50 లక్షల డబ్బు, బైక్, స్క్రూ డ్రైవర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని, మిగిలిన నగదును స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. నిందితులను రిమాండ్కు తరలిస్తున్నామని అన్నారు.
డీఎస్పీ రాజశేఖర్ రాజు ఆధ్వర్యంలో కేసును ఛేదించిన సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్లు రంజిత్ రెడ్డి, జితేందర్ రెడ్డి, మిర్యాలగూడ ఒకటో, రెండో పట్టణ, హాలియా సీఐలు నాగభూషణరావు, సోమనర్సయ్య, సతీష్ రెడ్డి, ఎస్సై విజయ్ కుమార్, సిబ్బంది విష్ణువర్ధనగిరి, రాం ప్రసాద్, వహీద్ పాషా, వెంకట్, విజయ్, సాయి, పుష్పగిరి, ఫయాజ్, మహేష్, దస్తగిరి, జునైద్, శ్రీను, హుస్సేన్కు ఎస్పీ శరత్చంద్ర పవార్ ప్రశంసా పత్రాలు అందించారు. అనంతరం వారికి రివార్డులు ప్రకటించి అభినందనలు తెలిపారు.
