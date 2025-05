ETV Bharat / state

ఘనంగా మహానాడు ప్రారంభం - భారీగా తరలివచ్చిన శ్రేణులు - TDP MAHANADU 2025

TDP Mahanadu 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 1:22 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 2:03 PM IST 2 Min Read

TDP Mahanadu 2025 : టీడీపీ పండుగ మహానాడు అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. కడప గడపలో జరుగుతున్న ఈ వేడుకను టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించి ప్రారంభించారు. ముఖ్య నేతలను వేదికపైకి ఆహ్వానించి చంద్రబాబు పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. పార్టీ కోసం అసువులు బాసిన కార్యకర్తలకు మొదటగా సభా వేదిక నుంచి అంజలి ఘటించారు. పహల్గాం మృతులు, ప్రాణాలు కోల్పోయిన వీర సైనికులకు నివాళులర్పించారు. ఇటీవల కాలంలో 1,033 మంది చనిపోయినట్లు సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు వెల్లడించారు. అట్టహాసంగా మహానాడు ప్రారంభం (ETV Bharat) అంతకుముందు మహానాడు ప్రాంగణం వద్దకు వచ్చిన చంద్రబాబు, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్​ను పార్టీ నేతలు ఘనంగా ఆహ్వానించారు. ప్రాంగణంలోని చిత్తూరు పార్లమెంట్ స్టాల్స్‌లో చంద్రబాబు సభ్యత్వ నమోదు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మహానాడు ప్రాంగణంలో ఫొటో ఎగ్జిబిషన్​ను ఆయన తిలకించారు. టీడీ జనార్దన్, శ్రీపతి సతీష్ నేతృత్వంలో తొలిసారిగా డిజిటల్ ఫార్మాట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంటోంది.

Last Updated : May 27, 2025 at 2:03 PM IST