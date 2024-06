'రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ ఘోర వైఫల్యం'- టీడీపీ నాయకులు - Tdp Leaders Reacted Elections

'రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ ఘోర వైఫల్యం'- టీడీపీ నాయకులు (ETV Bharat)

TDP Leaders Reacted on Defeat of YSRCP in Assembly Elections 2024 : హామీలను నిలబెట్టుకోవడంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందడంవల్లే ఎన్డీఏకు రికార్డు స్థాయిలో మెజార్టీ వచ్చిందని కూటమి నేతలు అన్నారు. అన్ని విధాలుగానూ నష్టపోయిన రాష్ట్రాన్ని తిరిగి గాడిలో పెట్టే సత్తా చంద్రబాబుకు ఉందన్నారు. 24 గంటలూ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని నేతలు హామీ ఇచ్చారు.

Machilipatnam MLA Kollu Ravindra : 50 వేలతో అఖండ మెజార్టీ ఇచ్చిన నియోజకవర్గ ప్రజలకు మచిలీపట్నం కూటమి విజేత కొల్లు రవీంద్ర ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గత పాలకులు అస్థవ్యస్థంగా మార్చిన బందరు పోర్టు నిర్మాణ పనులపై పునః సమీక్షించి పూర్తి స్థాయిలో పనులు జరిగేలా కృషి చేస్తామన్నారు. తనను నమ్మి గెలిపించిన ప్రజల నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయనని ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు.

Gannavaram MLA Yarlagadda Venkatarao : చంద్రబాబుకి ప్రతిపక్ష హోదా తీసివేయాలని గతంలో జగన్ ప్రయత్నిచారని గన్నవరం కూటమి విజేత యార్లగడ్డ వెంకట్రావు ఆరోపించారు. కానీ ఇప్పుడు ఆయనకే ప్రజలు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం చంద్రబాబు పడిన కష్టాన్ని గుర్తుంచుకునే ప్రజలు కూటమికి పట్టం కట్టారని వినుకొండ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన జీవీ ఆంజనేయులు అన్నారు.

Kamalapuram MLA Putta Chaitanya Reddy : వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఓడిపోయిన తర్వాత ఈవీఎంలపై నెపాన్ని నెట్టేస్తున్నారని కమలాపురం టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన పుత్తా చైతన్యరెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రజలపై అభాండాలు వేయడం సరికాదని ధ్వజమెత్తారు.

