టీడీపీ కార్యకర్త మృతి-సెల్ఫీ వీడియో కలకలం - TDP ACTIVIST SELF DEATH

Published : July 30, 2025 at 11:49 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

TDP Activist Self Death Due to YSRCP Leader in Sathya Sai District : తాను ఏ తప్పూ చేయకున్నా వైఎస్సార్సీపీ సర్పంచి తనపై నిందలు వేశారని, గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తల్లిని సర్పంచిగా పోటీ నిలబెట్టడంతో కక్షగట్టారనని, నేరస్తుడిగా చిత్రీకరించి కొట్టారంటూ టీడీపీ యువ కార్యకర్త ప్రాణాలు తీసుకున్న ఘటన సంచలనంగా మారింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని తలుపుల మండల పరిధిలోని రాజునాలపల్లికి చెందిన వల్లెపు నవీన్‌(23) ఉరేసుకొని మంగళవారం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. నవీన్‌ ఉదయం బహిర్భూమికి వెళ్లాడు. ఇంటికి రాకపోవడంతో భార్య రూపాకు అనుమానం వచ్చి ఫోన్‌ చేసింది. స్పందించకపోవడంతో ఊరంతా వెతికారు. చివరకు గ్రామసమీపంలోని కుంట వద్ద చింతచెట్టుకు వేళాడుతూ కనిపించాడు. వెంటనే కుటుంబసభ్యులు ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. తిరుపతిలో సెక్యురిటీగార్డుగా పని చేస్తున్న నవీన్‌ జ్వరం వస్తుండటంతో రెండురోజుల కిందటే గ్రామానికి వచ్చాడు.

బలవన్మరణానికి కారణం అదే : పులిగుండ్లపల్లికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ సర్పంచి సుగుణమ్మపై హత్యాయత్నం చేసి, బంగారు గొలుసు అపహరించాడంటూ నవీన్‌పై సోమవారం కేసు నమోదు అయింది. దీంతో మంగళవారం ఉదయాన్నే బలవన్మరణానికి పాల్పడటం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది.

సర్పంచి ఇంటి వద్ద ధర్నా : సర్పంచి బంధువులు, ఎస్సై విచక్షణా రహితంగా కొట్టి అవమానించడంతోనే నవీన్‌ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని కుటుంబసభ్యులు ఆరోపించారు. మంగళవారం సర్పంచి, ఆమె మనవళ్లు చందన్‌రెడ్డి, విశ్వనాథరెడ్డి, బంధువులు సుబ్బారెడ్డి, రఘునాథ్‌రెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి, గంగులమ్మ, గోపాల్‌రెడ్డిలను అరెస్టు చేయాలంటూ ధర్నా చేశారు. వీరికి వడ్డెర సంఘం నాయకులు మద్దతుగా నిలిచారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని కదిరిలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

