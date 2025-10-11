ETV Bharat / state

విశాఖలో రూ.లక్ష కోట్లతో టీసీఎస్‌ డేటా సెంటర్‌

విశాఖ మకుటంలో చేరనున్న మరో కలికితురాయి - టీసీఎస్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదన, 15 నెలల్లోనే రూ. 6 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు

TCS Data Center in Visakhapatnam
TCS Data Center in Visakhapatnam (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 7:03 AM IST

3 Min Read
TCS To Set Up New Data Center in Visakhapatnam: విశాఖ మకుటంలో మరో కలికితురాయి చేరనుంది. రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్‌ (టీసీఎస్‌) ఆసక్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ మొత్తాన్ని దశలవారీగా పెట్టుబడి పెట్టేందుకు నిర్ణయించింది. ఈ సంస్థ విశాఖలో టీసీఎస్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ సెంటర్‌ను వచ్చే నెలలో ప్రారంభించబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుపై అధికారిక ప్రకటన చేయాలని సంస్థ భావిస్తోందని ఒక ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.

ఇటీవల టీసీఎస్‌ సంస్థల ఛైర్మన్‌ చంద్రశేఖరన్‌ సీఎం చంద్రబాబును సచివాలయంలో కలిసి డేటా సెంటర్‌ ప్రతిపాదనపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. రాబోయే రెండేళ్లలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు ద్వారా ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలు సుమారు రూ.2,60 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు విశాఖలో పెట్టనుండటం గమనార్హం. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు ద్వారా వచ్చే ప్రత్యక్ష ఉపాధి కంటే వాటి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసే సంస్థల నుంచి అంతకు పదిరెట్లకు పైగా పరోక్ష ఉపాధి లభిస్తుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

ఏఐ సిటీగా మారనున్న విశాఖ: డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుతో విశాఖ ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌) నగరంగా రూపుదిద్దుకోనుంది. డేటా సెంటర్‌లను కేంద్రంగా చేసుకుని ఏఐ స్టార్టప్‌లు, ఏఐ ఆధారిత కంపెనీలు విశాఖ వైపు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డేటా సెంటర్లు అందుబాటులోకి వస్తే హైస్పీడ్‌ కంప్యూటింగ్, యానిమేషన్, గేమింగ్, వీహెచ్‌ఎఫ్‌ఎక్స్, ఏఐ క్లౌడ్‌ రంగాలు అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. ఆయా రంగాలకు చెందిన భారీ సంస్థల పెట్టుబడులు వచ్చేందుకు అనువైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. గూగుల్, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, యాక్సెంచర్, సిఫీ, మెటా వంటి దిగ్గజ సంస్థలు విశాఖ నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వంతో ఇప్పటికే ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి.

అమెరికా వెలుపల రూ.56,000 కోట్లతో అతిపెద్ద డేటా సెంటర్‌ను (1,000 మెగావాట్లు) ఏర్పాటు చేసేందుకు గూగుల్‌ ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి అంగీకారం తెలిపింది. దీనికి సంబంధించి నవంబరులో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోనుంది. గూగుల్‌ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ ఇండియా రూ.87,520 కోట్ల పెట్టుబడులతో 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేయనుంది. శుక్రవారం జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశం ఆ సంస్థ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.

భవిష్యత్తు కేంద్రమంటున్న నిపుణులు: సిఫీ టెక్నాలజీస్‌ రూ.16,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేయబోతోంది. మెటా సంస్థ సముద్రగర్భంలో సబ్‌మెరైన్‌ కేబుళ్ల ద్వారా విశాఖలోనూ ల్యాండింగ్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఆయా సంస్థలు ఏర్పాటు చేసే హైస్పీడ్‌ డేటా సెంటర్లతో ఏఐ, క్వాంటమ్, బ్లాక్‌చైన్‌ టెక్నాలజీ వంటి సంస్థల ఏర్పాటుకు విశాఖ భవిష్యత్తు కేంద్రంగా మారనుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మెండుగా ఉపాధి అవకాశాలు: టీసీఎస్‌ విశాఖలో ఏర్పాటు చేసే డెవలప్‌మెంట్‌ సెంటర్‌ ద్వారా రూ.1,400 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడుతోంది. దీని ద్వారా సుమారు 12,000 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఆ సంస్థ సొంత క్యాంపస్‌ ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వం 22 ఎకరాలను కేటాయించింది. ఇదే తరహాలో కాగ్నిజెంట్, యాక్సెంచర్‌ సంస్థలు మరో 25,000 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నాయి. సత్వా, ఏఎంఎన్‌ఎస్‌ ద్వారా మరో 15,000 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది.

ఎన్టీపీసీ రూ.2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ హబ్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ సంస్థ రూ.1.30 వేల కోట్లతో ఉక్కు పరిశ్రమ, క్యాప్టివ్‌ పోర్టును అభివృద్ధి చేయనుంది. డేటా సెంటర్ల ద్వారా వచ్చే పెట్టుబడులతో కలిపి మొత్తం కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 15 నెలల్లోనే విశాఖకు సుమారు రూ.6 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తరలివచ్చాయి.

