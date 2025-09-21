ETV Bharat / state

మద్యం బాటిల్‌ తిరిగి ఇస్తే క్యాష్‌బ్యాక్‌ - ఏపీలోనూ ఇది తీసుకురావాలా?

తమిళనాడు, కేరళలో మద్యం సీసా రిటర్న్‌ పథకాలు విజయవంతం! - వినూత్న పథకాలతో శుభ్రత వైపు అడుగులు వేస్తోన్న రాష్ట్రాలు

Representative image of liquor bottle used for bottle return and recycling scheme
Representative image of liquor bottle used for bottle return and recycling scheme (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 10:04 AM IST

Liquor Bottle Return Scheme: సాయంత్రం అవుతుందంటే చాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బార్లు, వైన్‌ షాప్‌ల ముందు పొడవైన క్యూలు కనిపిస్తుంటాయి. మందుబాబులు ‘ఉచితంగా ఇస్తున్నారా?’ అన్నట్టే ఎగబడుతూ మద్యం కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ ఆ బాటిళ్ల గమ్యం ఏమిటి? తాగేసి ఎక్కడపడితే అక్కడ పడేయడం, పగలగొట్టడం, రోడ్లపై, చెరువుల దగ్గర, పొలాల్లో గాజు ముక్కలు పడి పర్యావరణానికి హాని కలిగించడం మనం తరచూ చూస్తున్న దృశ్యమే. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు తమిళనాడు, కేరళ ప్రభుత్వాలు వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టాయి. ఇప్పటికే అమలు చేస్తోన్న ఈ పథకాలు అక్కడ మంచి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి.

తమిళనాడులో ‘క్యాష్ బ్యాక్’: తమిళనాడు ప్రభుత్వం మద్యం సీసాలపై ప్రత్యేక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. వినియోగదారులు తాగిన ఖాళీ సీసాలను తిరిగి అదే దుకాణంలో ఇచ్చేస్తే ఒక్కో సీసాకు రూ.10 నగదు ఇస్తున్నారు. ఈ పథకం కారణంగా తమిళనాడులోని దుకాణాల్లో ఖాళీ సీసాలు విస్తృతంగా తిరిగి వస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, చిత్తూరు జిల్లా సరిహద్దులోని పాలసముద్రం మండలం, బలిజకండ్రిగ గ్రామం సమీపంలోని దుకాణాల్లో రోజుకు 900 బాటిళ్లు అమ్ముడవుతుంటే, వాటిలో 800 పైగా ఖాళీ సీసాలు తిరిగి వస్తున్నాయి అని ఒక దుకాణదారుడు తెలిపారు. ఇది దాదాపు 90% రీసైక్లింగ్ రేటు అని చెప్పొచ్చు. ఈ విధానం వల్ల గ్రామాలు శుభ్రంగా ఉండటమే కాకుండా, గాజు వ్యర్థాలు పర్యావరణానికి హాని చేయకుండా మళ్లీ వినియోగంలోకి వస్తున్నాయి.

కేరళలో ‘డిపాజిట్‌ స్కీమ్‌’: తమిళనాడుతో పాటు కేరళ ప్రభుత్వం కూడా మద్యం సీసాల నిర్వహణలో వినూత్న ఆలోచనను అమలు చేస్తోంది. అక్కడ ప్రతి మద్యం బాటిల్‌ కొనుగోలు సమయంలో వినియోగదారు అదనంగా రూ.20 డిపాజిట్‌ చెల్లించాలి. తాగిన తర్వాత ఖాళీ సీసాను అదే అవుట్‌లెట్‌లో తిరిగి ఇచ్చేస్తే, వినియోగదారుకు ఆ డిపాజిట్‌ సొమ్ము తిరిగి ఇస్తారు. ఈ విధానం వల్ల వినియోగదారులు సీసాలను ఎక్కడపడితే అక్కడ పారేయకుండా జాగ్రత్తపడుతున్నారు.

పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రభావం: ఖాళీ మద్యం సీసాలు పగిలి రోడ్లపై పడితే పాదచారులకు, పశువులకు, శానిటేషన్ కార్మికులకు తీవ్ర ప్రమాదం. రైతులు తరచూ ట్రాక్టర్ టైర్లు పగలిపోతున్నాయని, పశువుల కాళ్లు గాయపడుతున్నాయని బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో తమిళనాడు, కేరళ తరహా పథకాలు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటున్నాయి. గాజు వ్యర్థాలు తగ్గి పర్యావరణ రక్షణతో పాటు ఆర్థిక ప్రోత్సాహం వలన వినియోగదారులు డబ్బు కోసం సీసాలను తప్పనిసరిగా తిరిగి ఇస్తారు.

ఏపీలో అమలు చేయాలా?: ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త కూటమి ప్రభుత్వం పర్యావరణ పరిరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ప్రజలు, పర్యావరణవేత్తలు, కొంతమంది అధికారులు కూడా “తమిళనాడు, కేరళ తరహా పథకాలు మన రాష్ట్రంలోనూ అమలు చేస్తే బాగుంటుంది” అంటున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో తరచూ రోడ్ల పక్కన మద్యం సీసాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గించేందుకు ఏపీలోనూ ‘బాటిల్‌ రిటర్న్‌ స్కీమ్‌’ను ప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ పెరుగుతోంది.

పథకాన్ని అమలు చేయడంలో సవాళ్లు: అయితే, ఈ పథకం అమలు చేయడంలో కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి. సీసాల సేకరణ, రీసైక్లింగ్‌కు మౌలిక సదుపాయాలు ఉండాలి. రూ.10 లేదా రూ.20 భారాన్ని ఎవరు భరిస్తారు? ప్రభుత్వం, రిటైలర్లు లేదా తయారీదారులా? అన్నది స్పష్టత కావాలి.

సొమ్ము రూపంలో వినియోగదారులకు ఇచ్చే చిన్న ప్రోత్సాహకం పెద్ద మార్పు తీసుకురాగలదని తమిళనాడు, కేరళ భావిస్తున్నాయి. పర్యావరణ రక్షణపై దృష్టి పెట్టిన ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ తరహా కార్యక్రమాన్ని పరిశీలిస్తే, రాష్ట్రం శుభ్రమైనదిగా, సురక్షితమైనదిగా మారుతుందని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ దిశగా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలని కోరుతున్నారు.

పర్యావరణంపై ప్రేమ- రోడ్లపై ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో కుండీలు, ఫర్నీచర్ తయారీ

ప్లాస్టిక్‌ నియంత్రణ అందరి బాధ్యత: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​

