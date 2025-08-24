ETV Bharat / state

లక్ష చీరలతో మహా గణపతి - నిమజ్జనం రోజున భక్తులకు పంపిణీ - TALLEST ECO FRIENDLY GANESHA IDOLS

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొదలైన వినాయక చవితి సందడి - పలుచోట్ల పర్యావరణహిత విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న నిర్వాహకులు

Ganesh Idol
విశాఖలో లక్ష చీరలతో మహా గణపతి (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 5:15 PM IST

Tallest Eco Friendly Ganesha Idols in AP: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సందడి మొదలైంది. గణపయ్యను కొలువుదీర్చేందుకు మండపాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. అదే విధంగా భారీ ఎత్తులో ఉండే గణపతి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే పలు చోట్ల ఎత్తైన విగ్రహాలతో పాటు పర్యావరణహితమైన వాటిని తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

విశాఖలోని పాత గాజువాక లంకా మైదానంలో లక్ష చీరలతో మహా గణపతిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 86 అడుగుల ఎత్తైన ‘శ్రీ సుందర వస్త్ర మహా గణపతి’ కోసం 120 అడుగుల మండపాన్ని వేశారు. అందులో చీరలను ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చుతూ వినాయకుడి రూపు తీసుకొస్తున్నారు. చీరాలకు చెందిన కళాకారులు ఇప్పటికే ఎక్కువ శాతం పనులను పూర్తి చేశారు. ఇందుకోసం సూరత్‌, కోల్‌కతా నుంచి చీరలు తెప్పించారు. ఈ చీరలను నిమజ్జనం రోజున భక్తులకు అందజేస్తామని ఉత్సవ నిర్వాహకులైన ఎస్​వి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

99 అడుగుల పర్యావరణ హిత మహాగణపతి: అదే విధంగా గుంటూరు నగర శివారులోని మహాత్మాగాంధీ న్యూ ఇన్నర్‌ రింగ్‌రోడ్డులో అమరావతి మహాగణపతి ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో 99 అడుగుల ఎత్తైన పర్యావరణ హిత మహాగణపతి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని కమిటీ ఛైర్మన్‌ మానుకొండ నరేంద్ర వెల్లడించారు. గంగానది నుంచి మట్టి తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్‌, తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్ ప్రాంత కళాకారులతో విగ్రహాన్ని రూపొందించినట్లు తెలిపారు. చవితి రోజు నుంచి 21 రోజుల పాటు కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక దేవస్థానంలో పూజలు ఎలా జరుగుతాయో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా హోమాలు, పూజలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విగ్రహ రూపకల్పనతోపాటు పూజా కార్యక్రమాలన్నింటినీ పర్యావరణ హితంగానే నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు.

Ganesh Idol
గుంటూరులో పర్యావరణ మహాగణపతి (Eenadu)

విద్యాధరపురంలో 72 అడుగుల గణపయ్య: విజయవాడలోని విద్యాధరపురం బస్‌డిపో పక్కన 72 అడుగుల మహా గణపతి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతిపెద్ద గణపతి విగ్రహాల్లో ఒకటైన ఈ విగ్రహాన్ని పూర్తిగా పర్యావరణ హితంగా తయారు చేస్తున్నారు. మట్టితో చేసి, సహజ సిద్ధ రంగులతో అలంకరిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. సింహాసనంపై కూర్చొని వరాలందిస్తున్న ఈ ‘కార్యసిద్ధి మహాశక్తి గణపతి’కి రెండు వైపులా వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరి, నగరేశ్వరస్వామి విగ్రహాలను రూపొందిస్తున్నారు. 40 మంది కళాకారులు రెండు నెలల పాటు తయారీలో నిమగ్నమయ్యారని అన్నారు.

Ganesh Idol
విజయవాడలోని విద్యాధరపురం 72 అడుగుల మహా గణపతి (Eenadu)

125 అడుగుల మట్టి గణపతి: అనకాపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో భాగంగా 125 అడుగుల ఎత్తైన మట్టి గణపతి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సంపత్ వినాయక ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ క్రీడా మైదానంలో నిర్వహిస్తున్న వినాయక చవితి వేడుకల్లో భాగంగా 125 అడుగుల భారీ గణపతి విగ్రహాన్ని శిల్పి కామదేను ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో తయారు చేస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా రూపొందిస్తున్నఈ భారీ మట్టి గణపయ్య విగ్రహం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈనెల 27న వినాయక చవితికి విగ్రహాన్ని అందించేలా శరవేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి.

Ganesh Idol
అనకాపల్లిలో 125 అడుగుల మట్టి వినాయక విగ్రహం (Eenadu)

గణేష్ మండపాలకు ఈజీగా అనుమతులు - ఫీజు లేకుండా ఆన్​లైన్​లో అప్లికేషన్​లు

TAGGED:

