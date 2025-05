ETV Bharat / state

'లిస్టులో పేరు రావాలా అయితే డబ్బులివ్వండి' - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరులో చేతివాటం! - BRIBE FOR INDIRAMMA HOUSE

Taking Bribe To Sanction Indiramma House : సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలోని కొన్ని గ్రామపంచాయతీల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల నుంచి వసూళ్ల పర్వానికి తెరలేపినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒక్కో లబ్ధిదారు నుంచి రూ.15వేల నుంచి రూ.25వేల వరకు దండుకుంటున్నట్లు తెలిసింది. కారేపల్లి మండలం భాగ్యనగర్‌తండాలో అనర్హులకు లబ్ధిదారుల జాబితాలో చోటు కల్పిస్తున్నారంటూ కొద్దిరోజుల క్రితం పలువురు మహిళలు ఆందోళన చేశారు. దుబ్బతండాలో జాబితా విడుదలయ్యాక పరిశీలనకు వెళ్లిన అధికారిని గ్రామస్థులు అడ్డుకున్నారు. లబ్ధిదారుల జాబితాలో నిరుపేదలకు చోటివ్వకుండా, డబ్బులు తీసుకుని అనర్హులను ఎంపిక చేస్తున్నారంటూ నిలదీయటంతో సర్వే ఆగిపోయింది. అదే అవకాశంగా భావించి : ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో వసూళ్ల పర్వం సాగుతోంది. ‘ప్రజాపాలన’లో వచ్చిన దరఖాస్తుల ఆధారంగా పంచాయతీ కార్యదర్శులు, ఇందిరమ్మ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికీ తిరుగుతూ లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఇదే ఆసరాగా తీసుకుంటున్న స్థానికంగా చక్రం తిప్పే కొంతమంది నాయకులు, దళారులు ముఠాలుగా ఏర్పడి లబ్ధిదారుల జాబితాలో పేరు ఉండాలంటే డబ్బు ముట్టజెప్పాల్సిందేనంటూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తమ చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదని లబ్ధిదారులు చెబితే బిల్లు మంజూరయ్యాక చెల్లించాలంటూ ముందస్తుగా ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. తొలిదఫాలో ఉభయ జిల్లాల్లోని ప్రతి మండలానికి ఓ గ్రామాన్ని పైలెట్‌ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసి ఇళ్ల నిర్మాణాలు మొదలుపెట్టారు. ఖమ్మం జిల్లాలో 875, భద్రాద్రి జిల్లాలో 3,160 ఇళ్ల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ గ్రామాల్లో అర్హులకే ఇళ్లు మంజూరవటంతో ఎక్కడా ఇబ్బందులు తలెత్తలేదు. రెండో దశలో నియోజకవర్గానికి 3,500 చొప్పున ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. ఉభయ జిల్లాల్లో లక్షకు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అయితే ఉభయలబ్ధిదారుల జాబితాలో పేరు ఉండాలంటే డబ్బు ముట్టజెప్పాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ముందస్తుగా ఒప్పందాలు : ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించిన తర్వాత డబ్బులు ముట్టజెప్పేలా కొన్నిప్రాంతాల్లో, తొలిదఫా బిల్లు మంజూరైన తర్వాత చెల్లించేలా ఇంకొన్నిచోట్ల ముందస్తుగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నట్లు తెలిసింది. మరికొన్నిచోట్ల అధికార పార్టీ నాయకుల బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులను లబ్ధిదారులుగా ఎంపిక చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

