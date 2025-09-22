నిండుకుండల్లా చెరువులు, జలాశయాలు - దసరా సెలవుల్లో మీ పిల్లలపై ఓ కన్నేయండి
ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు నీటితో నిండిన చెరువులు, కుంటలు జల వనరులు - జలాశయాల్లో ఈత రానివారు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో దిగకూడదంటున్న అధికారులు - సెలవుల్లో చిన్నారులపై ఓ కన్నేసి ఉంచడం మంచిది
Published : September 22, 2025 at 5:43 PM IST
Precautions Before Your Children go Swimming : రాష్ట్రంలోని ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు చెరువులు, కుంటలు ఇతర జల వనరులు నిండుగా మారాయి.కొన్ని చోట్ల గ్రామాలకు, పట్టణాలకు సమీపంలోనే ఈ చెరువులున్నాయి. ప్రస్తుతం దసరా సెలవులు కావడంతో విద్యార్థులు, పిల్లలు ఉత్సాహంగా ఆడుకునేందుకు బయటకు వెళ్తుంటారు. ఈ సమయంలో వారు నిండిన చెరువుల వద్దకు వెళ్లే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. గతంలో మట్టి తవ్వడంతో లోతు గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. పిల్లలను నిండుగా ఉండే జలాశయాల్లో ఈత రానివారు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో దిగకుండా ఉండడం శ్రేయస్కరం.
- ఇటీవల గడిమైలారంలో మే 7న ప్రవీణ్, మమత దంపతుల కూతురు భవ్యశ్రీ (9) పటేల్ చెరువులో స్నానానికి వెళ్లి మృతి చెందింది. చెల్లెలు అవంతిక, తమ్ముడు భరత్తో పాటు తోటి స్నేహితులతో కలిసి స్నానానికి దిగింది. ఆమె ఈత రాకున్నా కొద్దికొద్దిగా లోపలికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో భవ్యశ్రీ నీటి గుంతను గమనించక అందులో మునిగిపోయింది.
- రెండు సంవత్సరాల క్రితం మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ మండలం ఘనపూర్లో చిన్నారుల నీటి కుంట వద్ద ఆడుకుంటున్నారు. ఓ చిన్నారి ఆ నీటి కుంటలో అదుపు తప్పి నీటి కుంటలో పడిపోగా కాపాడేందుకు మరో చిన్నారి వెళ్లాడు. ఇద్దరూ నీటమునిగి మృత్యువాడ పడ్డారు. ఒకరు సెలవుల నేపథ్యంలో వేరే గ్రామం రావడం గమనార్హం.
నీటిపారుదల శాఖ సూచనలు :
- పిల్లలను తల్లిదండ్రులు ఓ కంట కనిపెట్టుకొని ఉండాలి
- సెలవుల్లో ఆడుకొనేందుకు నీటి వనరుల వైపు వెళ్లకుండా చూడాలి
- పిల్లలకు ఇంటి చుట్టు పక్కల, మైదాన ప్రాంతాల్లోనే ఆడుకొనేలా అవగాహన కల్పించాలి
- చెరువులు, బావులు వంటి ప్రమాదకరమైన నీటి ప్రదేశాలకు వెళ్లకుండా పెద్దల పర్యవేక్షణలో ఉంచాలి
- ఈత నేర్పించాలనుకుంటే శిక్షణ ఇవ్వడం, స్థానిక అధికారులు నీటి వనరుల చుట్టూ భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడం మంచిది
- పిల్లలకు ఈత నేర్పించాలనుకుంటే, చెరువు లేదా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో పెద్దల పర్యవేక్షణలో శిక్షణ ఇవ్వాలి
పోలీసుశాఖ సూచనలు :
- చెరువులు, కుంటల వద్ద చిన్నారులు కనిపిస్తే అక్కడి నుంచి పంపేయాలి
- ఆ చెరువులకు సమీపంలో ఉంటే తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వాలి
- చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లే యువకులు చిన్నారులను వెంట తీసుకెళ్లొద్దు
- పోలీస్ శాఖ తరఫున జలవనరుల వద్ద నిఘా పెడుతున్నాం
- భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున జల వనరుల వద్ద జాగ్రత్తలు అవసరం
- వర్షం పడుతున్న సమయంలో అనవసరంగా జలాశయాలు, చెరువుల వద్దకు వెళ్లకపోవడం మంచిది
- ముఖ్యంగా కట్టలు బలహీనంగా ఉన్న చెరువుల వద్ద మరింత జాగ్రత్తలు అవసరం
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- పిల్లలు ఒంటరిగా లేదా పెద్దల పర్యవేక్షణ లేకుండా జల వనరుల దగ్గరకు వెళ్లకుండా చూడాలి
- తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు నీటి వనరుల వద్ద ఉండే ప్రమాదాల గురించి వివరించాలి. ఎంత లోతు ఉంటుందో, లోతైన గుంతలు ఎలా ఏర్పడతాయో తెలియజేయాలి
- ప్రమాదకరమైన ప్రాంతం, దగ్గరకు వెళ్లవద్దు' అనే సూచన బోర్డులు ఉన్న చోట తప్పనిసరిగా వాటిని పాటించాలి
- ఈత వచ్చినవారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి
- ఈత బాగా వచ్చినవారు కూడా అలసత్వం ప్రదర్శించకూడదు. ఎందుకంటే నీటిలో ఉండే గుంతలు, ప్రవాహాలు అంచనా వేయలేని ప్రమాదాలను సృష్టిస్తాయి
- ఎవరైనా నీటిలో మునిగిపోతుండగా చూస్తే గ్రామస్థులను, పోలీస్ శాఖను అప్రమత్తం చేయాలి
