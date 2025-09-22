ETV Bharat / state

నిండుకుండల్లా చెరువులు, జలాశయాలు - దసరా సెలవుల్లో మీ పిల్లలపై ఓ కన్నేయండి

ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు నీటితో నిండిన చెరువులు, కుంటలు జల వనరులు - జలాశయాల్లో ఈత రానివారు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో దిగకూడదంటున్న అధికారులు - సెలవుల్లో చిన్నారులపై ఓ కన్నేసి ఉంచడం మంచిది

Precautions Before your Children go Swimming
Precautions Before your Children go Swimming (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 5:43 PM IST

Precautions Before Your Children go Swimming : రాష్ట్రంలోని ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు చెరువులు, కుంటలు ఇతర జల వనరులు నిండుగా మారాయి.కొన్ని చోట్ల గ్రామాలకు, పట్టణాలకు సమీపంలోనే ఈ చెరువులున్నాయి. ప్రస్తుతం దసరా సెలవులు కావడంతో విద్యార్థులు, పిల్లలు ఉత్సాహంగా ఆడుకునేందుకు బయటకు వెళ్తుంటారు. ఈ సమయంలో వారు నిండిన చెరువుల వద్దకు వెళ్లే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. గతంలో మట్టి తవ్వడంతో లోతు గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. పిల్లలను నిండుగా ఉండే జలాశయాల్లో ఈత రానివారు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో దిగకుండా ఉండడం శ్రేయస్కరం.

  • ఇటీవల గడిమైలారంలో మే 7న ప్రవీణ్​, మమత దంపతుల కూతురు భవ్యశ్రీ (9) పటేల్​ చెరువులో స్నానానికి వెళ్లి మృతి చెందింది. చెల్లెలు అవంతిక, తమ్ముడు భరత్​తో పాటు తోటి స్నేహితులతో కలిసి స్నానానికి దిగింది. ఆమె ఈత రాకున్నా కొద్దికొద్దిగా లోపలికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో భవ్యశ్రీ నీటి గుంతను గమనించక అందులో మునిగిపోయింది.
  • రెండు సంవత్సరాల క్రితం మెదక్​ జిల్లా తూప్రాన్​ మండలం ఘనపూర్​లో చిన్నారుల నీటి కుంట వద్ద ఆడుకుంటున్నారు. ఓ చిన్నారి ఆ నీటి కుంటలో అదుపు తప్పి నీటి కుంటలో పడిపోగా కాపాడేందుకు మరో చిన్నారి వెళ్లాడు. ఇద్దరూ నీటమునిగి మృత్యువాడ పడ్డారు. ఒకరు సెలవుల నేపథ్యంలో వేరే గ్రామం రావడం గమనార్హం.

నీటిపారుదల శాఖ సూచనలు :

  • పిల్లలను తల్లిదండ్రులు ఓ కంట కనిపెట్టుకొని ఉండాలి
  • సెలవుల్లో ఆడుకొనేందుకు నీటి వనరుల వైపు వెళ్లకుండా చూడాలి
  • పిల్లలకు ఇంటి చుట్టు పక్కల, మైదాన ప్రాంతాల్లోనే ఆడుకొనేలా అవగాహన కల్పించాలి
  • చెరువులు, బావులు వంటి ప్రమాదకరమైన నీటి ప్రదేశాలకు వెళ్లకుండా పెద్దల పర్యవేక్షణలో ఉంచాలి
  • ఈత నేర్పించాలనుకుంటే శిక్షణ ఇవ్వడం, స్థానిక అధికారులు నీటి వనరుల చుట్టూ భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడం మంచిది
  • పిల్లలకు ఈత నేర్పించాలనుకుంటే, చెరువు లేదా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో పెద్దల పర్యవేక్షణలో శిక్షణ ఇవ్వాలి

పోలీసుశాఖ సూచనలు :

  • చెరువులు, కుంటల వద్ద చిన్నారులు కనిపిస్తే అక్కడి నుంచి పంపేయాలి
  • ఆ చెరువులకు సమీపంలో ఉంటే తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వాలి
  • చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లే యువకులు చిన్నారులను వెంట తీసుకెళ్లొద్దు
  • పోలీస్​ శాఖ తరఫున జలవనరుల వద్ద నిఘా పెడుతున్నాం
  • భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున జల వనరుల వద్ద జాగ్రత్తలు అవసరం
  • వర్షం పడుతున్న సమయంలో అనవసరంగా జలాశయాలు, చెరువుల వద్దకు వెళ్లకపోవడం మంచిది
  • ముఖ్యంగా కట్టలు బలహీనంగా ఉన్న చెరువుల వద్ద మరింత జాగ్రత్తలు అవసరం

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • పిల్లలు ఒంటరిగా లేదా పెద్దల పర్యవేక్షణ లేకుండా జల వనరుల దగ్గరకు వెళ్లకుండా చూడాలి
  • తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు నీటి వనరుల వద్ద ఉండే ప్రమాదాల గురించి వివరించాలి. ఎంత లోతు ఉంటుందో, లోతైన గుంతలు ఎలా ఏర్పడతాయో తెలియజేయాలి
  • ప్రమాదకరమైన ప్రాంతం, దగ్గరకు వెళ్లవద్దు' అనే సూచన బోర్డులు ఉన్న చోట తప్పనిసరిగా వాటిని పాటించాలి
  • ఈత వచ్చినవారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి
  • ఈత బాగా వచ్చినవారు కూడా అలసత్వం ప్రదర్శించకూడదు. ఎందుకంటే నీటిలో ఉండే గుంతలు, ప్రవాహాలు అంచనా వేయలేని ప్రమాదాలను సృష్టిస్తాయి
  • ఎవరైనా నీటిలో మునిగిపోతుండగా చూస్తే గ్రామస్థులను, పోలీస్ శాఖను అప్రమత్తం చేయాలి

వేసవి మిగుల్చుతున్న విషాదం : సరదా కోసం వెళితే - గాల్లో కలుస్తున్న ప్రాణాలు

