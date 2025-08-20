ETV Bharat / state

రూ.50 వేలకు 15 లక్షలు వసూలు - కాల్​మనీ ఆగడాలకు వివాహిత బలి - CALL MONEY HARASSMENT IN AP

కాల్‌మనీ కేటుగాళ్ల ఒత్తిడితో వివాహిత ఆత్మహత్య - ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

AP woman Kill Self Loan Harassment
AP woman Kill Self Loan Harassment (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read

Woman Lost Life Call Money Harassment : రాష్ట్రంలో కాల్​మనీ దందా పెరిగిపోతోంది. చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు చేసి జీవనం సాగించేవారు కొందరు, తమ అవసరాల కోసం మరికొందరు ధనం అవసరార్థమై అప్పు కోసం వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అడిగిన వెంటనే రుణాలు దొరుకుతుండటంతో రుణదాతలు దస్తావేజులు తనఖా పెట్టి ఖాళీ ప్రామిసరీ నోట్లపై సంతకాలు చేసి నగదును తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా ఆ తర్వాతే అసలు స్టోరీ మొదలవుతోంది.

కొద్ది రోజుల తర్వాత కొందరు వడ్డీ వ్యాపారులు తమ నిజస్వరూపాన్ని బయటపెడుతున్నారు. రూ.వేలల్లో అప్పులిచ్చి వడ్డీ మీద వడ్డీలు వేసి రూ.లక్షలు, రూ.కోట్లు చెల్లించాలని రుణాదాతలను వేధిస్తున్నారు. అసలుకి అసలు వడ్డీకి వడ్డీ కట్టినా సరే డబ్బుల రూపంలో మనుషుల రక్తం తాగుతున్నారు. ఉన్నదంతా ఊడ్చి వారి చేతుల్లో ధారపోసినా ఇంకా కట్టాల్సిందేననే సమాధానమిస్తున్నారు.

అదేమని బాధితులు ప్రశ్నిస్తే దస్తావేజులు, ప్రామిసరీ నోట్లు, బ్యాంకు చెక్కులు అడ్డుపెట్టుకుని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తేవాలో కట్టలేకపోతే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయో? అనే భయం రుణదాతలను నిద్రపోనివ్వకుండా చేస్తుంది. ఒకవేళ కుదరదంటే కోర్టు నోటీసులు పంపిస్తున్నారు. తాము పొందిన రుణానికి ఐదారు రెట్లు నగదు చెల్లించాలంటూ ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొనడంతో ఎవరికి చెప్పాలో పాలుపోక వారు మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారు. మరోవైపు వీరి ఆగడాలకు ఇప్పటికే కొంతమంది సర్వస్వం కోల్పోగా మరికొందరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కొందరు బాధితులు ధైర్యం చేసి పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

Loan Harassment Case in Tadepalli : తాజాగా మరోసారి కాల్‌మనీ కేటుగాళ్లు రెచ్చిపోయారు. రూ.వేలల్లో తీసుకున్న అప్పునకు రూ.లక్షలో చెల్లించినా ఇంకా ఇవ్వాలంటూ ఓ మహిళను మానసికంగా వేధించారు. చివరికి ఆమె ప్రాణాలు తీసుకునేలా చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి విజయవాడకు చెందిన ఐదుగురు కాల్‌మనీ వ్యాపారులను గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి పోలీసులు మంగళవారం నాడు అరెస్ట్ చేశారు.

దీనికి సంబంధించి సీఐ వీరేంద్రబాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తాడేపల్లి మండలం నులకపేటకు చెందిన అద్దంకి కృష్ణవేణి, జయకృష్ణ దంపతులు 2016లో విజయవాడ కాల్‌మనీ వ్యాపారులు దుక్కా వేణు, దుక్కా శ్రీను వద్ద రూ.50,000లు అప్పు తీసుకున్నారు. కొన్ని నెలల తర్వాత కాల్‌మనీ వ్యాపారులు వారి నుంచి రూ.15 లక్షలు వసూలు చేశారు. ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వాలని వారిని తరచూ వేధిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో కాల్​మనీ వ్యాపారులు, జయకృష్ణ పురోహితుడిగా పని చేసే విజయవాడ పుష్కర ఘాట్‌ వద్దకు, ఇంటికి వచ్చి అవమానకరంగా మాట్లాడారు. దీంతో కృష్ణవేణి తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు. కాల్‌మనీ వ్యాపారుల ఆగడాల వల్లే తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు లేఖ రాసి సెల్ఫీ వీడియో తీసి, ఈ నెల 14న ఎలుకలమందు తాగారు. భర్త ఆమెను విజయవాడ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 15న మరణించారు.

మృతురాలి భర్త జయకృష్ణ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని సీఐ వీరేంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. నిందితులు దుక్కా వేణు, దుక్కా శ్రీను, బచ్చి ప్రసాద్, రామకృష్ణ, రవికుమార్‌లను అరెస్ట్‌ చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టామని చెప్పారు. కాల్​మనీ ఆగడాలపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే చట్టపరంగా వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ వీరేంద్రబాబు తెలిపారు.

ఏలూరులో కాల్​మనీ ఆగడాలు - మంగళవారం వచ్చిందంటే బాధితులకు వణుకు

ఆస్తి కోసం భర్త వేధింపులు - తట్టుకోలేక భార్య బలవన్మరణం

Woman Lost Life Call Money Harassment : రాష్ట్రంలో కాల్​మనీ దందా పెరిగిపోతోంది. చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు చేసి జీవనం సాగించేవారు కొందరు, తమ అవసరాల కోసం మరికొందరు ధనం అవసరార్థమై అప్పు కోసం వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అడిగిన వెంటనే రుణాలు దొరుకుతుండటంతో రుణదాతలు దస్తావేజులు తనఖా పెట్టి ఖాళీ ప్రామిసరీ నోట్లపై సంతకాలు చేసి నగదును తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా ఆ తర్వాతే అసలు స్టోరీ మొదలవుతోంది.

కొద్ది రోజుల తర్వాత కొందరు వడ్డీ వ్యాపారులు తమ నిజస్వరూపాన్ని బయటపెడుతున్నారు. రూ.వేలల్లో అప్పులిచ్చి వడ్డీ మీద వడ్డీలు వేసి రూ.లక్షలు, రూ.కోట్లు చెల్లించాలని రుణాదాతలను వేధిస్తున్నారు. అసలుకి అసలు వడ్డీకి వడ్డీ కట్టినా సరే డబ్బుల రూపంలో మనుషుల రక్తం తాగుతున్నారు. ఉన్నదంతా ఊడ్చి వారి చేతుల్లో ధారపోసినా ఇంకా కట్టాల్సిందేననే సమాధానమిస్తున్నారు.

అదేమని బాధితులు ప్రశ్నిస్తే దస్తావేజులు, ప్రామిసరీ నోట్లు, బ్యాంకు చెక్కులు అడ్డుపెట్టుకుని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తేవాలో కట్టలేకపోతే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయో? అనే భయం రుణదాతలను నిద్రపోనివ్వకుండా చేస్తుంది. ఒకవేళ కుదరదంటే కోర్టు నోటీసులు పంపిస్తున్నారు. తాము పొందిన రుణానికి ఐదారు రెట్లు నగదు చెల్లించాలంటూ ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొనడంతో ఎవరికి చెప్పాలో పాలుపోక వారు మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారు. మరోవైపు వీరి ఆగడాలకు ఇప్పటికే కొంతమంది సర్వస్వం కోల్పోగా మరికొందరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కొందరు బాధితులు ధైర్యం చేసి పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

Loan Harassment Case in Tadepalli : తాజాగా మరోసారి కాల్‌మనీ కేటుగాళ్లు రెచ్చిపోయారు. రూ.వేలల్లో తీసుకున్న అప్పునకు రూ.లక్షలో చెల్లించినా ఇంకా ఇవ్వాలంటూ ఓ మహిళను మానసికంగా వేధించారు. చివరికి ఆమె ప్రాణాలు తీసుకునేలా చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి విజయవాడకు చెందిన ఐదుగురు కాల్‌మనీ వ్యాపారులను గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి పోలీసులు మంగళవారం నాడు అరెస్ట్ చేశారు.

దీనికి సంబంధించి సీఐ వీరేంద్రబాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తాడేపల్లి మండలం నులకపేటకు చెందిన అద్దంకి కృష్ణవేణి, జయకృష్ణ దంపతులు 2016లో విజయవాడ కాల్‌మనీ వ్యాపారులు దుక్కా వేణు, దుక్కా శ్రీను వద్ద రూ.50,000లు అప్పు తీసుకున్నారు. కొన్ని నెలల తర్వాత కాల్‌మనీ వ్యాపారులు వారి నుంచి రూ.15 లక్షలు వసూలు చేశారు. ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వాలని వారిని తరచూ వేధిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో కాల్​మనీ వ్యాపారులు, జయకృష్ణ పురోహితుడిగా పని చేసే విజయవాడ పుష్కర ఘాట్‌ వద్దకు, ఇంటికి వచ్చి అవమానకరంగా మాట్లాడారు. దీంతో కృష్ణవేణి తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు. కాల్‌మనీ వ్యాపారుల ఆగడాల వల్లే తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు లేఖ రాసి సెల్ఫీ వీడియో తీసి, ఈ నెల 14న ఎలుకలమందు తాగారు. భర్త ఆమెను విజయవాడ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 15న మరణించారు.

మృతురాలి భర్త జయకృష్ణ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని సీఐ వీరేంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. నిందితులు దుక్కా వేణు, దుక్కా శ్రీను, బచ్చి ప్రసాద్, రామకృష్ణ, రవికుమార్‌లను అరెస్ట్‌ చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టామని చెప్పారు. కాల్​మనీ ఆగడాలపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే చట్టపరంగా వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ వీరేంద్రబాబు తెలిపారు.

ఏలూరులో కాల్​మనీ ఆగడాలు - మంగళవారం వచ్చిందంటే బాధితులకు వణుకు

ఆస్తి కోసం భర్త వేధింపులు - తట్టుకోలేక భార్య బలవన్మరణం

For All Latest Updates

TAGGED:

TADEPALLI WOMAN ENDS LIFELOAN HARASSMENT CASE IN TADEPALLIAP WOMAN KILL SELF LOAN HARASSMENTNULAKPETA WOMAN DEATH CASECALL MONEY HARASSMENT IN AP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.