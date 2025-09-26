ETV Bharat / state

మరో భారీ ఆవిష్కరణకు సిద్ధమైన హైదరాబాద్ -ఫైటర్ జెట్ సిమ్యులేటర్ ఉత్పత్తి షురూ!

వాణిజ్య ఉత్పత్తి మొదలు పెట్టిన యాక్సియల్‌ ఏరో సంస్థ - యుద్ధ విమానాల పైలట్ల శిక్షణ కోసం పైటర్​ సిమ్యులేటర్లు - రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులతో దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన హైదరాబాద్​

Fighter Jet Simulators Manufacturing
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Fighter Jet Simulators Manufacturing : ప్రపంచంలో హైదరాబాద్​ అంటేనే ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ అనేక పరిశ్రమలు, టెక్​ దిగ్గజ సంస్థలు ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్నో అద్భుత ఆవిష్కరణలకు నిలయం భాగ్యనగరం. భారతదేశంలో ముంబయి తర్వాత హైదరాబాద్​ నుంచే ఎక్కువ డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళుతున్నాయి!. ఇక్కడే డ్రోన్లు, క్షిపణులు, విమానాల విడి భాగాలు, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులతో దేశం దృష్టినే హైదరాబాద్​ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మరో భారీ ఆవిష్కరణకు నగరం సిద్ధవుతోంది.

యుద్ధ విమానాల పైలట్ల శిక్షణ కోసం అవసరమయ్యే లెవెల్​-డి ఫుల్​ ఫైటర్​ సిమ్యులేటర్లను దేశం ఇప్పటి వరకూ భారీ వ్యయంతో విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేది. ఇకపై ఆ అవసరం అనేది లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని టీ-వర్క్స్​ వేదికగా యుద్ధ విమానాల ఫైటర్​ జెట్​ సిమ్యులేటర్​ అనేది రూపుదిద్దుకుంటోంది. యాక్సియల్​ ఏరో ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​ ఈ సిమ్యులేటర్ల తయారీకి అన్ని అనుమతులు సాధించి వాణిజ్య ఉత్పత్తి మొదలు పెట్టింది.

వచ్చే మూడేళ్లలో ఐదు సిమ్యులేటర్లను సరఫరా చేయడానికి రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నెలకొల్పిన ఇన్నోవేషన్స్​ ఫర్​ డిఫెన్స్​ ఎక్స్​లెన్స్​తో భారీ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది. ప్రస్తుతం మన ఎయిర్​ఫోర్స్​ దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఒక్కో ఫైటర్​ జెట్​ సిమ్యులేటర్​ వ్యయం రూ.50 కోట్ల దాకా ఉంది. యాక్సియల్​ ఏరో రూ.25 కోట్ల నుంచి రూ.30 కోట్లకే అందజేస్తుంది.

తక్కువ సమయంలో ఆర్డర్లు సాధించినందుకు మంత్రి అభినందనలు : ఇటీవల టి-వర్క్స్​ సందర్శించిన ఐటీ, పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్​బాబు దాదాపు రెండు గంటల సేపు ఈ పరిశోధనల పురోగతిని పరిశీలించారు. ఇంజినీర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు. తక్కువ సమయంలో క్లిష్టమైన పరిశోధనలను పూర్తి చేసి ఆర్డర్లు సాధించినందుకు ఆయన ప్రశంసించారు.

అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో : ఎయిర్​ఫోర్సులో పైలట్లుగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మొదట ఫైటర్​జెట్​ సిమ్యులేటర్లలో శిక్షణ ఇస్తారని టి-వర్క్స్ సీఈవో జోగిందర్​ తెలిపారు. విమానం ఎగిరే కృత్రిమ వాతావరణాన్ని సృష్టించే సిమ్యులేటర్లు నిజంగా ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​ను గాలిలో నడిపిన అనుభూతిని ఇస్తామన్నారు. ఇక్కడ తయారయ్యే సిమ్యులేటర్లు దిగుమతి చేసుకునే వాటి కంటే అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగి ఉంటాయని తెలిపారు. దిగుమతి చేసుకునేవి బేస్​ నుంచి అన్ని వైపులా 30 డిగ్రీల మేరకు మాత్రమే వంచడానికి, పైకి లేపడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. యాక్సియల్​ ఏరో రూపొందిస్తున్న సిమ్యులేటర్లు 360 డిగ్రీల మేరకు తిప్పగలిగేలా స్టివార్టు ప్లాట్​ఫామ్​ను కలిగి ఉంటాయి. యుద్ధ క్షేత్రంలో శత్రువుకు దొరకకుండా తప్పించుకునేందుకు ఫైటర్​ జెట్లను నడిపించే పైలట్లు అనుసరించే విన్యాసాలన్నీ ఇందులో సాధ్యం అవుతాయి.

టి-వర్క్స్​ ఇరానీ చాయ్​ యంత్రం : రెండేళ్ల క్రితం టి-వర్స్క్​ ఇరానీ చాయ్​ యంత్రాన్ని రూపొందించింది. దేశంలోనే అత్యుత్తమ ప్రొటోటైపింగ్​ కేంద్రం ఉన్న టి-వర్స్క్ కేవలం 72 గంటల్లోనే ఈ చాయ్​ మెషీన్​ తయారు చేసింది. పూర్తిగా ప్రామాణికమైన హైదరాబాదీ ఇరానీ చాయ్​ను ఈ యంత్రం ద్వారా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. చాయ్​ మినార్​ పేరుతో దీనిని రూపొందించారు.

T-Works made Irani Chai Machine : 72 గంటలు నాన్​స్టాప్.. ఇరానీ చాయ్ యంత్రాన్ని తయారు చేసిన 'టీ వర్స్క్'

