మరో భారీ ఆవిష్కరణకు సిద్ధమైన హైదరాబాద్ -ఫైటర్ జెట్ సిమ్యులేటర్ ఉత్పత్తి షురూ!
వాణిజ్య ఉత్పత్తి మొదలు పెట్టిన యాక్సియల్ ఏరో సంస్థ - యుద్ధ విమానాల పైలట్ల శిక్షణ కోసం పైటర్ సిమ్యులేటర్లు - రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులతో దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన హైదరాబాద్
Published : September 26, 2025 at 12:11 PM IST
Fighter Jet Simulators Manufacturing : ప్రపంచంలో హైదరాబాద్ అంటేనే ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ అనేక పరిశ్రమలు, టెక్ దిగ్గజ సంస్థలు ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్నో అద్భుత ఆవిష్కరణలకు నిలయం భాగ్యనగరం. భారతదేశంలో ముంబయి తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచే ఎక్కువ డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళుతున్నాయి!. ఇక్కడే డ్రోన్లు, క్షిపణులు, విమానాల విడి భాగాలు, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులతో దేశం దృష్టినే హైదరాబాద్ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మరో భారీ ఆవిష్కరణకు నగరం సిద్ధవుతోంది.
యుద్ధ విమానాల పైలట్ల శిక్షణ కోసం అవసరమయ్యే లెవెల్-డి ఫుల్ ఫైటర్ సిమ్యులేటర్లను దేశం ఇప్పటి వరకూ భారీ వ్యయంతో విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేది. ఇకపై ఆ అవసరం అనేది లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని టీ-వర్క్స్ వేదికగా యుద్ధ విమానాల ఫైటర్ జెట్ సిమ్యులేటర్ అనేది రూపుదిద్దుకుంటోంది. యాక్సియల్ ఏరో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ సిమ్యులేటర్ల తయారీకి అన్ని అనుమతులు సాధించి వాణిజ్య ఉత్పత్తి మొదలు పెట్టింది.
వచ్చే మూడేళ్లలో ఐదు సిమ్యులేటర్లను సరఫరా చేయడానికి రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నెలకొల్పిన ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్స్లెన్స్తో భారీ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది. ప్రస్తుతం మన ఎయిర్ఫోర్స్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఒక్కో ఫైటర్ జెట్ సిమ్యులేటర్ వ్యయం రూ.50 కోట్ల దాకా ఉంది. యాక్సియల్ ఏరో రూ.25 కోట్ల నుంచి రూ.30 కోట్లకే అందజేస్తుంది.
తక్కువ సమయంలో ఆర్డర్లు సాధించినందుకు మంత్రి అభినందనలు : ఇటీవల టి-వర్క్స్ సందర్శించిన ఐటీ, పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు దాదాపు రెండు గంటల సేపు ఈ పరిశోధనల పురోగతిని పరిశీలించారు. ఇంజినీర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు. తక్కువ సమయంలో క్లిష్టమైన పరిశోధనలను పూర్తి చేసి ఆర్డర్లు సాధించినందుకు ఆయన ప్రశంసించారు.
అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో : ఎయిర్ఫోర్సులో పైలట్లుగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మొదట ఫైటర్జెట్ సిమ్యులేటర్లలో శిక్షణ ఇస్తారని టి-వర్క్స్ సీఈవో జోగిందర్ తెలిపారు. విమానం ఎగిరే కృత్రిమ వాతావరణాన్ని సృష్టించే సిమ్యులేటర్లు నిజంగా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ను గాలిలో నడిపిన అనుభూతిని ఇస్తామన్నారు. ఇక్కడ తయారయ్యే సిమ్యులేటర్లు దిగుమతి చేసుకునే వాటి కంటే అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగి ఉంటాయని తెలిపారు. దిగుమతి చేసుకునేవి బేస్ నుంచి అన్ని వైపులా 30 డిగ్రీల మేరకు మాత్రమే వంచడానికి, పైకి లేపడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. యాక్సియల్ ఏరో రూపొందిస్తున్న సిమ్యులేటర్లు 360 డిగ్రీల మేరకు తిప్పగలిగేలా స్టివార్టు ప్లాట్ఫామ్ను కలిగి ఉంటాయి. యుద్ధ క్షేత్రంలో శత్రువుకు దొరకకుండా తప్పించుకునేందుకు ఫైటర్ జెట్లను నడిపించే పైలట్లు అనుసరించే విన్యాసాలన్నీ ఇందులో సాధ్యం అవుతాయి.
టి-వర్క్స్ ఇరానీ చాయ్ యంత్రం : రెండేళ్ల క్రితం టి-వర్స్క్ ఇరానీ చాయ్ యంత్రాన్ని రూపొందించింది. దేశంలోనే అత్యుత్తమ ప్రొటోటైపింగ్ కేంద్రం ఉన్న టి-వర్స్క్ కేవలం 72 గంటల్లోనే ఈ చాయ్ మెషీన్ తయారు చేసింది. పూర్తిగా ప్రామాణికమైన హైదరాబాదీ ఇరానీ చాయ్ను ఈ యంత్రం ద్వారా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. చాయ్ మినార్ పేరుతో దీనిని రూపొందించారు.
