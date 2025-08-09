Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ఉద్యోగ, ఉపాధికి భరోసానిచ్చే టీ-గేట్​! - జిల్లాల్లో ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు - T GATE FOR ITI GRADUATES

ఐటీఐ విద్యార్థులకు ఉద్యోగవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రత్యేక కమిటీలు - టీగేట్​ విధానం తీసుకువచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

T Gate To Enhance ITI Graduates Employability
T Gate To Enhance ITI Graduates Employability (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read

T Gate To Enhance ITI Graduates Employability : ఐటీఐల్లో(పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు) శిక్షణ పొంది నైపుణ్యాలతో బయటకు వస్తున్న విద్యార్థులు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంలో మాత్రం వెనుకబడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా వారికి నైపుణ్య శిక్షణను(స్కిల్​ ట్రైనింగ్​)ను ఇవ్వడం. ఆ పరిశ్రమలతో మాట్లాడి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడంపై మరింత దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ గేట్‌ ఫర్‌ అడాప్టింగ్‌ అండ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ (టీ-గేట్‌) విధానాన్ని రూపొందించింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని గవర్నమెంట్ ఐటీఐలతోపాటు అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్‌ (ఏటీసీ)లను, స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న పరిశ్రమలకు అనుసంధానం చేస్తూ శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. కోర్సులు పూర్తి కాగానే ఆయా పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనున్నారు.

ప్రత్యేక కమిటీలు : టీ-గేట్‌ విధానం ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు 4 జిల్లాల్లో టీ-గేట్‌ జిల్లా ప్లేస్‌మెంట్‌ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఛైర్మన్‌గా ఏదైనా పరిశ్రమకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారి, కన్వీనర్‌గా ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ప్రిన్సిపల్, సభ్యులుగా ఫ్యాక్టరీస్, కార్మికశాఖ, ఉపాధి, కల్పన శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులు, ఒక ఎన్‌జీవో(స్వచ్ఛంద సంస్థ) సంస్థ ప్రతినిధి ఉంటారు. స్థానికంగా ఉన్న పరిశ్రమల యాజమాన్యాలతో ఈ కమిటీలు చర్చలను జరిపి విద్యార్థులను సిఫార్సు చేస్తాయి. నాలుగు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వివిధ పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో అధికారులు సమావేశాలు జరిపారు.

స్థానిక పరిశ్రమలతో ఒప్పందాలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో 5 ప్రభుత్వ ఐటీఐలుండగా 852 మంది విద్యార్థులున్నారు. కొత్తగా 5 ఏటీసీల్లో 860 మందికి అడ్మిషన్లను కల్పిస్తున్నారు. స్థానిక పరిశ్రమల్లో ఐటీఐ, ఏటీసీ విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేవిధంగా టీ-గేట్‌ విధానం కింద ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే కరీంనగర్‌ జిల్లాలోని పాల డెయిరీలు, గ్రానైట్, పశువుల దాణా, ఎడిబుల్‌ ఆయిల్‌ పరిశ్రమల వారితో అధికారులు సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. ఐటీఐల్లో పలు కోర్సులు అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు గుర్తించిన పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగులుగా రాణించేందుకు అవసరమైన స్కిల్స్​ కూడా నేర్పించడంపై దృష్టి పెట్టారు.

పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పలు కర్మాగారాలు, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని గ్రానైట్, చేనేత పరిశ్రమ, జగిత్యాల జిల్లాలోని వివిధ రకాల పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పొందే విధంగా మున్ముందు శిక్షణ కార్యక్రమాలను రూపొందించబోతున్నారు. మరో వైపు ఏటీసీలు(అడ్వాన్స్​డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్), ఐటీఐల్లో మొదటి విడతలో సీట్లు పూర్తిస్థాయిలో భర్తీ కాలేదు. రెండో విడతలో విద్యార్థుల అడ్మిషన్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఐటీఐలు, ఏటీసీల్లో చేరితే విద్యార్థులు పొందే ప్రయోజనాలపై ప్రిన్సిపల్, శిక్షకులు గోడపత్రికల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు.

"ఏటీసీలు, ఐటీఐల్లో(పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థలు) ప్రవేశాలు పొందే విద్యార్థులకు మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. టీ-గేట్‌ విధానం ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న పరిశ్రమలతో ఒప్పందాలు చేసుకుని విద్యార్థులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధమైంది. ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాలల్లో చేరిన విద్యార్థులకు ఈ ప్రయోజనాలు అందనున్నాయి"- కె.అశోక్‌ కుమార్, ఐటీఐ ప్రిన్సిపల్‌ జిల్లా కన్వీనర్, కరీంనగర్‌

టెన్త్ తర్వాత ఉజ్వల భవిష్యత్​కు 'ఐటీఐ' కోర్సు - ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలివే!

పది తరువాత ఒకేషనల్‌ కోర్సు - సులభంగా ఉపాధి అవకాశాలతో పెరుగుతున్న క్రేజ్!

T Gate To Enhance ITI Graduates Employability : ఐటీఐల్లో(పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు) శిక్షణ పొంది నైపుణ్యాలతో బయటకు వస్తున్న విద్యార్థులు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంలో మాత్రం వెనుకబడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా వారికి నైపుణ్య శిక్షణను(స్కిల్​ ట్రైనింగ్​)ను ఇవ్వడం. ఆ పరిశ్రమలతో మాట్లాడి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడంపై మరింత దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ గేట్‌ ఫర్‌ అడాప్టింగ్‌ అండ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ (టీ-గేట్‌) విధానాన్ని రూపొందించింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని గవర్నమెంట్ ఐటీఐలతోపాటు అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్‌ (ఏటీసీ)లను, స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న పరిశ్రమలకు అనుసంధానం చేస్తూ శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. కోర్సులు పూర్తి కాగానే ఆయా పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనున్నారు.

ప్రత్యేక కమిటీలు : టీ-గేట్‌ విధానం ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు 4 జిల్లాల్లో టీ-గేట్‌ జిల్లా ప్లేస్‌మెంట్‌ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఛైర్మన్‌గా ఏదైనా పరిశ్రమకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారి, కన్వీనర్‌గా ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ప్రిన్సిపల్, సభ్యులుగా ఫ్యాక్టరీస్, కార్మికశాఖ, ఉపాధి, కల్పన శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులు, ఒక ఎన్‌జీవో(స్వచ్ఛంద సంస్థ) సంస్థ ప్రతినిధి ఉంటారు. స్థానికంగా ఉన్న పరిశ్రమల యాజమాన్యాలతో ఈ కమిటీలు చర్చలను జరిపి విద్యార్థులను సిఫార్సు చేస్తాయి. నాలుగు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వివిధ పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో అధికారులు సమావేశాలు జరిపారు.

స్థానిక పరిశ్రమలతో ఒప్పందాలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో 5 ప్రభుత్వ ఐటీఐలుండగా 852 మంది విద్యార్థులున్నారు. కొత్తగా 5 ఏటీసీల్లో 860 మందికి అడ్మిషన్లను కల్పిస్తున్నారు. స్థానిక పరిశ్రమల్లో ఐటీఐ, ఏటీసీ విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేవిధంగా టీ-గేట్‌ విధానం కింద ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే కరీంనగర్‌ జిల్లాలోని పాల డెయిరీలు, గ్రానైట్, పశువుల దాణా, ఎడిబుల్‌ ఆయిల్‌ పరిశ్రమల వారితో అధికారులు సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. ఐటీఐల్లో పలు కోర్సులు అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు గుర్తించిన పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగులుగా రాణించేందుకు అవసరమైన స్కిల్స్​ కూడా నేర్పించడంపై దృష్టి పెట్టారు.

పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పలు కర్మాగారాలు, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని గ్రానైట్, చేనేత పరిశ్రమ, జగిత్యాల జిల్లాలోని వివిధ రకాల పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పొందే విధంగా మున్ముందు శిక్షణ కార్యక్రమాలను రూపొందించబోతున్నారు. మరో వైపు ఏటీసీలు(అడ్వాన్స్​డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్), ఐటీఐల్లో మొదటి విడతలో సీట్లు పూర్తిస్థాయిలో భర్తీ కాలేదు. రెండో విడతలో విద్యార్థుల అడ్మిషన్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఐటీఐలు, ఏటీసీల్లో చేరితే విద్యార్థులు పొందే ప్రయోజనాలపై ప్రిన్సిపల్, శిక్షకులు గోడపత్రికల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు.

"ఏటీసీలు, ఐటీఐల్లో(పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థలు) ప్రవేశాలు పొందే విద్యార్థులకు మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. టీ-గేట్‌ విధానం ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న పరిశ్రమలతో ఒప్పందాలు చేసుకుని విద్యార్థులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధమైంది. ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాలల్లో చేరిన విద్యార్థులకు ఈ ప్రయోజనాలు అందనున్నాయి"- కె.అశోక్‌ కుమార్, ఐటీఐ ప్రిన్సిపల్‌ జిల్లా కన్వీనర్, కరీంనగర్‌

టెన్త్ తర్వాత ఉజ్వల భవిష్యత్​కు 'ఐటీఐ' కోర్సు - ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలివే!

పది తరువాత ఒకేషనల్‌ కోర్సు - సులభంగా ఉపాధి అవకాశాలతో పెరుగుతున్న క్రేజ్!

For All Latest Updates

TAGGED:

T GATE FOR ITI GRADUATESGOVT FOCUS ON ITI STUDENTSఐటీఐ విద్యార్థులకోసం టీగేట్ITI STUDENTS TRAINING IN TGT GATE FOR ITI GRADUATES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.