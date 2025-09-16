ETV Bharat / state

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

37 సంవత్సరాల క్రితం దత్తతపై స్వీడన్​ వెళ్లిన సంధ్య - తనకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి తన తల్లిదండ్రులను కలుసుకోవాలని ప్రయత్నం - ఈ నెల 14న వరంగల్​కు వచ్చి తల్లిదండ్రుల కోసం అన్వేషణ

Womam Searching For Her Parents In Warangal
Womam Searching For Her Parents In Warangal (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Womam Searching For Her Parents In Warangal : చిన్నతనంలోనే తల్లి మరణించింది. కొన్నాళ్లకు తండ్రి కూడా దూరమయ్యాడు. పసితనంలోనే తల్లిదండ్రులకు దూరమై అనాథగా మిగిలిన చిన్నారి, పెరిగి పెద్దయ్యాక తన తల్లిదండ్రులను వెతుక్కుంటూ స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా వచ్చింది.

37 సంవత్సరాల క్రితం దత్తతపై స్వీడన్​ వెళ్లిన మూడేళ్ల బాలిక, నేడు తన తల్లిదండ్రులను కలుసుకోవాలని అన్వేషణ ప్రారంభించింది. తనకు తెలిసిన అరకొర వివరాలతో హైదరాబాద్​కు వచ్చింది. ఇక్కడే ఉండి వారి కోసం అధ్యయనం ప్రారంభించింది. ఎట్టకేలకు తన సొంతూరు వరంగల్​ అని తెలుసుకుని అక్కడికి చేరుకుంది.

నిజాం కళాశాల తోటమాలిగా చేరిన తండ్రి : పోపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శామంతుల శ్రీనివాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వరంగల్​కు చెందిన బి.రాజ్​కుమార్ తన కుమార్తె సంధ్యారాణి (3)ని తీసుకుని హైదరాబాద్​కు వలస వెళ్లాడు. అక్కడ నిజాం కళాశాల తోటమాలిగా పనిలో చేరాడు. అక్కడే పని చేస్తున్న ప్రేమ్​నగర్​కు చెందిన రామయ్యతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరిది ఒకే సామాజిక వర్గం కావడంతో వారు బాగా దగ్గరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే రామయ్య తన మరదలితో వివాహం చేస్తానని అడగ్గా, తనకు అప్పటికే పెళ్లయి భార్య చనిపోయిందని, మూడేళ్ల కుమార్తె కూడా ఉందని రాజ్​కుమార్​ తెలిపాడు.

రెండో వివాహం జరిగిన మూడు నెలల తర్వాత : అయినా సరే కుటుంబ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రామయ్య మరదలిని రాజ్​కుమార్​కు ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడు. మూడు నెలలు గడిచిన తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలీదు రాజ్​కుమార్ కుమార్తె సంధ్యను విజయనగర్​ కాలనీలోని సేవా సమాజం బాలికల అనాథాశ్రమంలో చేర్పించాడు. రెండో భార్యకు చెప్పకుండా ఎటో వెళ్లిపోయాడు. ఇప్పటికీ తన జాడలేదు.

స్వీడన్‌కు చెందిన దంపతుల దత్తత : సంధ్య అనాథాశ్రమంలో ఉండటంతో ఒక రోజు సంతానం లేని స్వీడన్​కు చెందిన లిండ్​గ్రెన్​ దంపతులు ఆమెను దత్తత తీసుకున్నారు. తమతోనే ఆమెను స్వీడన్​ తీసుకు వెళ్లారు. తరువాత సంధ్యారాణికి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి తన తల్లిదండ్రులను ఎలాగైనా కలుసుకోవాలని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఉన్నత చదువుల కోసం ఆమె యూకే వెళ్లింది. అక్కడ ఆమె స్నేహితుల సలహాతో 2009లో హైదరాబాద్​ వచ్చింది. తనను దత్తతనిచ్చిన అనాథాశ్రమనానికి వెళ్లి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంది.

పుణెలోని అడాప్టీ రైట్స్ కౌన్సిల్ సాయంతో : అనాథ పిల్లలకు సహాయపడుతున్న పుణెలోని అడాప్టీ రైట్స్ కౌన్సిల్ సాయాన్ని కోరింది. వారి సహకారంతో రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్​కు చేరుకున్నారు. రాజ్​కుమార్​కు రెండో వివాహం చేసిన రామయ్యతో వారు మాట్లాడగా, ఆమె తండ్రిది వరంగల్ అని చెప్పాడు. దీంతో ఈ నెల 14న వరంగల్​కు వచ్చిన సంధ్యారాణి స్థానిక శివనగర్​లోని పోపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శామంతుల శ్రీనివాస్ నివాసంలో ఉంటూ తన తల్లిదండ్రుల కోసం ఆరా తీస్తున్నారు. స్వీడన్ భాషలో మాట్లాడుతున్న సంధ్యారాణికి సాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

