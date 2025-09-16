స్వీడన్ నుంచి వరంగల్దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ
37 సంవత్సరాల క్రితం దత్తతపై స్వీడన్ వెళ్లిన సంధ్య - తనకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి తన తల్లిదండ్రులను కలుసుకోవాలని ప్రయత్నం - ఈ నెల 14న వరంగల్కు వచ్చి తల్లిదండ్రుల కోసం అన్వేషణ
Published : September 16, 2025 at 12:33 PM IST
Womam Searching For Her Parents In Warangal : చిన్నతనంలోనే తల్లి మరణించింది. కొన్నాళ్లకు తండ్రి కూడా దూరమయ్యాడు. పసితనంలోనే తల్లిదండ్రులకు దూరమై అనాథగా మిగిలిన చిన్నారి, పెరిగి పెద్దయ్యాక తన తల్లిదండ్రులను వెతుక్కుంటూ స్వీడన్ నుంచి వరంగల్దాకా వచ్చింది.
37 సంవత్సరాల క్రితం దత్తతపై స్వీడన్ వెళ్లిన మూడేళ్ల బాలిక, నేడు తన తల్లిదండ్రులను కలుసుకోవాలని అన్వేషణ ప్రారంభించింది. తనకు తెలిసిన అరకొర వివరాలతో హైదరాబాద్కు వచ్చింది. ఇక్కడే ఉండి వారి కోసం అధ్యయనం ప్రారంభించింది. ఎట్టకేలకు తన సొంతూరు వరంగల్ అని తెలుసుకుని అక్కడికి చేరుకుంది.
నిజాం కళాశాల తోటమాలిగా చేరిన తండ్రి : పోపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శామంతుల శ్రీనివాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వరంగల్కు చెందిన బి.రాజ్కుమార్ తన కుమార్తె సంధ్యారాణి (3)ని తీసుకుని హైదరాబాద్కు వలస వెళ్లాడు. అక్కడ నిజాం కళాశాల తోటమాలిగా పనిలో చేరాడు. అక్కడే పని చేస్తున్న ప్రేమ్నగర్కు చెందిన రామయ్యతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరిది ఒకే సామాజిక వర్గం కావడంతో వారు బాగా దగ్గరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే రామయ్య తన మరదలితో వివాహం చేస్తానని అడగ్గా, తనకు అప్పటికే పెళ్లయి భార్య చనిపోయిందని, మూడేళ్ల కుమార్తె కూడా ఉందని రాజ్కుమార్ తెలిపాడు.
రెండో వివాహం జరిగిన మూడు నెలల తర్వాత : అయినా సరే కుటుంబ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రామయ్య మరదలిని రాజ్కుమార్కు ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడు. మూడు నెలలు గడిచిన తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలీదు రాజ్కుమార్ కుమార్తె సంధ్యను విజయనగర్ కాలనీలోని సేవా సమాజం బాలికల అనాథాశ్రమంలో చేర్పించాడు. రెండో భార్యకు చెప్పకుండా ఎటో వెళ్లిపోయాడు. ఇప్పటికీ తన జాడలేదు.
స్వీడన్కు చెందిన దంపతుల దత్తత : సంధ్య అనాథాశ్రమంలో ఉండటంతో ఒక రోజు సంతానం లేని స్వీడన్కు చెందిన లిండ్గ్రెన్ దంపతులు ఆమెను దత్తత తీసుకున్నారు. తమతోనే ఆమెను స్వీడన్ తీసుకు వెళ్లారు. తరువాత సంధ్యారాణికి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి తన తల్లిదండ్రులను ఎలాగైనా కలుసుకోవాలని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఉన్నత చదువుల కోసం ఆమె యూకే వెళ్లింది. అక్కడ ఆమె స్నేహితుల సలహాతో 2009లో హైదరాబాద్ వచ్చింది. తనను దత్తతనిచ్చిన అనాథాశ్రమనానికి వెళ్లి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంది.
పుణెలోని అడాప్టీ రైట్స్ కౌన్సిల్ సాయంతో : అనాథ పిల్లలకు సహాయపడుతున్న పుణెలోని అడాప్టీ రైట్స్ కౌన్సిల్ సాయాన్ని కోరింది. వారి సహకారంతో రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. రాజ్కుమార్కు రెండో వివాహం చేసిన రామయ్యతో వారు మాట్లాడగా, ఆమె తండ్రిది వరంగల్ అని చెప్పాడు. దీంతో ఈ నెల 14న వరంగల్కు వచ్చిన సంధ్యారాణి స్థానిక శివనగర్లోని పోపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శామంతుల శ్రీనివాస్ నివాసంలో ఉంటూ తన తల్లిదండ్రుల కోసం ఆరా తీస్తున్నారు. స్వీడన్ భాషలో మాట్లాడుతున్న సంధ్యారాణికి సాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఒంటరిగా వృద్ధాప్యం, చివరి చూపునకూ రాని కుమారులు - సీనియర్ సిటిజన్ చట్టంలో ఈ రూల్ తెలుసుకోండి
వృద్ధుల కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి గదుల్లో బంధించి- ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఘోరం