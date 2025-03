ETV Bharat / state

ఆరో తరగతిలోనే ఆటల్లోకి- పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌, వెయిట్ లిఫ్టింగ్​తో అదరగొడతున్న స్వాతి - SWATHI OF GUNTUR POWER LIFTING

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Swathi of Guntur Shining in Power Lifting And Weight Lifting : అమ్మాయిలు ఆటల్లోకి రావడం చాలా అరుదు. అందులోనూ పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌, వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్ వంటి క్రీడలు మాకొద్దంటారు. ఐతే, మానసిక, శారీరక సామర్థ్యాలు పెంచుకునేందుకు అలాంటి క్రీడలే ఉపయోగపడతాయని భావించిందా యువతి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా ఆత్మస్థైర్యంతో ముందడుగు వేస్తోంది. ఆరో తరగతిలోనే ఆటల్లోకి అడుగుపెట్టి అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. మరి, ఆ క్రీడాకుసుమం కథెంటో, తన ప్రయాణం ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

ఆ అమ్మాయిది కూలీ కుటుంబం. ఐతేనేం, ప్రతిభ తన సొంతమైతే విజయం ఏనాటికైనా వరిస్తుందనే బలమైన నమ్మకం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయని ఆత్మస్థైరం అహర్నిశలు కష్టపడే తత్వం ఈ ఆమ్మాయి సొంతం. ఫలితంగా పట్టుదలనే పెట్టుబడిగా పెడుతూ పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌, వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌ క్రీడల్లో పతకాలు సాధిస్తోంది.

గుర్రం స్వాతి గుంటూరులోని రామిరెడ్డి నగర్‌కు చెందిన అమ్మాయి. తండ్రి మరియదాసు మిర్చి యార్డులో కూలీ. తల్లి టైలర్‌. బాల్యం నుంచే ఆటలపై మక్కువ పెంచుకున్న స్వాతి పాఠశాల దశలోనే వివిధ క్రీడల్లో పాల్గొంటూ వ్యాయమ ఉపాధ్యాయుల ప్రశంసలు అందుకునేది. ముఖ్యంగా కబడ్డీ వంటి క్రీడల్లో తనదైన సత్తా చూపించేది.

అరో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో లిఫ్టింగ్ క్రీడల వైపు అడుగులేసింది స్వాతి. అనతికాలంలోనే అందులోని మెళకువలు అవపోసన పట్టింది. తొలి ప్రయత్నంలోనే పవర్ లిఫ్టింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో బంగారు పతకాలు సాధించి శభాష్ అనిపించింది. స్టేట్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ షిప్‌లో రజత పతకం సాధించి జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైనట్లు చెబుతోందీ క్రీడాకారిణి.