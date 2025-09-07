మహిళల ఆరోగ్యమే లక్ష్యంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం - టెస్ట్లు చేసి, మందులిస్తారు!
మహిళల ఆరోగ్యమే లక్ష్యంగా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ వినూత్న కార్యక్రమం - 17వ తేదీ నుంచి 15 రోజుల పాటు నిర్వహణ - మహిళలకు పలు రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్న సిబ్బంది
Swasth Nari Shashkt Pariwar Program : కుటుంబంలో మహిళ ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇంటింటా స్త్రీలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే దేశం బాగుంటుందనే సంకల్పంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అతివలకు అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు(మెడికల్ టెస్ట్లు) చేసేందుకు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సిద్ధమైంది. ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు గ్రామ స్థాయి నుంచి నగరాల వరకు అన్ని చోట్లా శిబిరాలను నిర్వహించేందుకు ‘స్వాస్థ్ నారీ’, ‘సశక్త్ పరివార్ అభియాన్’ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. శనివారం అన్ని జిల్లాల వైద్యాధికారులతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులు వర్చువల్గా సమావేశమై ఈ కార్యక్రమాల అమలుకు సంబంధించి ఆదేశాలిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? మహిళలకు ఏయే మెడికల్ చెకప్లు చేస్తారు అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మహిళలకు వైద్య పరీక్షలు : తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ రాష్ట్రంలోని మహిళలకు పక్షం రోజుల పాటు స్పెషల్ డ్రైవ్ను ఏర్పాటు చేసి అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఆరోగ్య మహిళ, ఎన్సీడీ సెంటర్లు, క్యాన్సర్ డే కేర్ సెంటర్లతో పాటు కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రతి ఏడాది సెప్టెంబరులో నిర్వహించే ‘పోషణ్ మా’ ప్రొగ్రామ్ కూడా ఈ కార్యక్రమాలతో కలిసి ఈసారి కొనసాగనుంది. దీనిని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 15 రోజుల పాటు ఈ ‘స్వాస్థ్ నారీ’, ‘సశక్త్ పరివార్ అభియాన్' కార్యక్రమం జరగనుంది.
రాష్ట్రంలోని పల్లె దవాఖానాల (ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్) నుంచి జిల్లా హాస్పిటల్స్, బోధనాసుపత్రుల పరిధిలోని మహిళలకు ఈ సేవలు అందించాలనేది ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. మారిన జీవనశైలి, వాతావరణం కారణంగా కొంతమంది మహిళలు పలు వ్యాధులు భారిన పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా బీపీ, షుగర్, క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు. అందువల్ల వారికి వైద్య పరీక్షలు చేసి రోగ నిర్ధారణ అయితే వెంటనే తగిన చికిత్స, మందులు అందిస్తారు. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మహిళల అనారోగ్య సమస్యలను గుర్తించి వాటికి చికిత్స అందించేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది.
అనేక రకాల పరీక్షలు :
- అధిక రక్తపోటు(హైబీపీ), మధుమేహం(షుగర్), ఓరల్ క్యాన్సర్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ తదితర పరీక్షలు చేపట్టనున్నారు.
- రక్తహీనతకు గురికాకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు సంబంధించి యుక్త వయసు అమ్మాయిలకు, మహిళలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
- క్షయ బారిన పడే ప్రమాదం ఉన్న మహిళలను గుర్తించి టీబీ పరీక్షలను చేయనున్నారు.
- గిరిజన ప్రాంతాల్లో సికెల్ సెల్ ఎనీమియా(కొడవలి కణ రక్తహీనత) పరీక్షలతోపాటు సికెల్ సెల్ డిసీజ్ కార్డులను అందించి కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వనున్నారు.
- మెడికల్ కాలేజీల్లో పనిచేసే గైనకాలజీ, నేత్ర, ఈఎన్టీ, డెర్మటాలజీ, సైకియాట్రీ, డెంటల్ సర్జన్ తదితర వైద్యులు(డాక్టర్లు) శిబిరాల్లో మహిళలకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
- కేవలం ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవాలని మార్గదర్శకాల్లో సూచించారు.
- యువతులకు పలు ఆరోగ్యపరమైన అంశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు.
- మహిళల ఆరోగ్యమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
