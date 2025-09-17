విశాఖ జిల్లాలో నేడు స్వస్థ్ నారీ - సశక్త్ పరివార్ అభియాన్
మహిళలకు మెరుగైన వైద్యసేవలే లక్ష్యంగా స్వస్థ్ నారీ అభియాన్ - ప్రత్యేక వైద్యశిబిరాలను నిర్వహించి కుటుంబాలను స్వశక్తిగా బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యం
Published : September 17, 2025 at 11:05 AM IST
Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan in Visakha District: మహిళలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు, ఆరోగ్య పరిరక్షణే లక్ష్యంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొత్తగా స్వస్థ్ నారీ-సశక్త్ పరివార్ అభియాన్ (ఆరోగ్యవంతమైన మహిళ-శక్తిమంతమైన కుటుంబం) ప్రారంభించాయి. ఈనెల 17 నుంచి వచ్చే నెల 2 వరకూ సమగ్ర ఆరోగ్య ప్రచార, సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా విశాఖ జిల్లాలో నిర్దేశిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు కొనసాగుతాయి. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి పీహెచ్సీల వారీగా వైద్య సిబ్బంది, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు విస్తృత ప్రచారం చేపట్టారు.
మహిళలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు: ఇందులో ప్రధానంగా మహిళలకు ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడం, పోషకాహార ఆవశ్యకత గురించి వివరించనున్నారు. కుటుంబాలను స్వశక్తిగా బలపేతం చేయడం కోసం, తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యం ప్రధాన లక్ష్యంగా వైద్య బృందాలు రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. ఒక్కో నియోజకవర్గంలో కనీసం 10 వరకూ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. వైద్య నిపుణులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. మహిళల్లో ముఖ్యంగా గుండెజబ్బులు, మధుమేహం, నోటి క్యాన్సర్, గర్భాశయ క్యాన్సర్లను గుర్తించి తగిన పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. మహిళలు, కిశోరబాలికల్లో రక్తహీనతను గుర్తిస్తారు. క్షయవ్యాధి స్క్రీనింగ్, మానసిక వైద్యసేవలు, వయోవృద్ధులకు ఆరోగ్య పరీక్షలను సైతం చేస్తారు.
గర్భిణులకు మదర్ అండ్ ఛైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ (ఎంసీపీ) కార్డులను అందిస్తారు. పోషకాహారంపై తగిన అవగాహన, కౌన్సెలింగ్ చేస్తారు. పిల్లల్లో సికిల్సెల్ ఎనీమియా ఉన్నట్లయితే దాన్ని గుర్తిస్తారు. చిన్నారులు, గర్భిణులకు వ్యాధి నిరోధక టీకాలు వేస్తారు. యుక్తవయసు బాలికలకు శుభ్రత గురించి వివరిస్తారు. అయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య కార్డులను అందిస్తారు. ప్రతీ పీహెచ్సీకి వైద్యశిబిరాల నిర్వహణకు ఒక్కో నోడల్ అధికారి ఉంటారు. పిల్లల వైద్య నిపుణులు, గైనకాలజిస్టులు, చర్మవ్యాధి నిపుణులు, జనరల్ మెడికల్ అధికారులు ఇందులో పాల్గొంటారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన కార్డులు, 70ఏళ్లు దాటిన వారికి వయో వందన కార్డుల జారీకి వివరాలను ఇందులో నమోదు చేసుకుంటారు.
గాజువాక నియోజకవర్గంలో తొలిరోజు 65వ వార్డు గంగవరం యూపీహెచ్సీ వద్ద వైద్యశిబిరాన్ని తెదేపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు ప్రారంభిస్తారని స్వస్థ్ నారీ-సశక్త్ పరివార్ అభియాన్ కార్యక్రమం నోడల్ ఆఫీసర్, గాజువాక పీహెచ్సీ వైద్యాధికారి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. అక్టోబరు 2 వరకు దేశవ్యాప్తంగా సాగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయుష్మాన్ మందిరాలు, ప్రాథమిక, పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, వైద్య శిబిరాలు, అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తారు.
సమయం: ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు శిబిరాలు కొనసాగుతాయి.
మొత్తం పీహెచ్సీలు: 9
యూపీహెచ్సీలు: 65
