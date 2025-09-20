ETV Bharat / state

అక్టోబరు 2న స్వచ్ఛథాన్‌ - రన్​లో పాల్గొనాలంటే ఈ వెబ్​సైట్​లో పేరు నమోదు చేసుకోండి

విజేతలకు రూ.15 లక్షల నగదు పురస్కారాలు - ఏపీ స్వచ్ఛథాన్‌ అంబాసిడర్‌గా తెలంగాణ వాసి

Swachhathon 2025 For Amaravati Runners
Swachhathon 2025 For Amaravati Runners (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 10:44 AM IST

Swachhathon 2025 For Amaravati Runners: దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకంగా అక్టోబరు 02న విజయవాడ కేంద్రంగా ‘స్వచ్ఛథాన్‌’ పేరుతో పరుగుల వేడుక జరగనుంది. రాష్ట్రంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ పరుగులో పాల్గొని ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి రూ. 15 లక్షల నగదు పురస్కారాలను అందించనున్నారు. ఈ అవార్డులను పురుషులు, మహిళలకు వేర్వేరుగా ఇవ్వనున్నారు. దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి పరుగు వీరులు తరలి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. రన్​లో పాల్గొనాలనుకునే వారు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వెబ్​సైట్​లో https://amaravatirunners.com/లో నమోదు చేసుకోవాలని నిర్వాహకులు సూచించారు.

విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో భాగంగా స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్, అమరావతి రన్నర్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ స్వచ్ఛథాన్‌ కార్యక్రమం జరగనుంది. ‘పరిశుభ్రమైన సమాజం - ఆరోగ్యమైన సమాజం’ అనే నినాదంతో ఈ రన్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా యువతలో ఆరోగ్య పరిరక్షణపై అవగాహన పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యం.

80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి వారి వయసుల వారీగానూ నగదు పురస్కారాలతో సత్కరించనున్నారు. 80 ఏళ్లు దాటిన వాళ్లు ఎంతమంది పాల్గొంటే, అందరికీ ప్రత్యేక బహుమతులు ఇవ్వనున్నారు.

విద్యాసంస్థలు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థల్లో ప్రస్తుతం అమరావతి రన్నర్స్‌ సంస్థ ఆధ్వర్యంలోని ప్రతినిధులు ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లోని అన్ని కళాశాలలు, పాఠశాలలకు సైతం వెళ్లారు. అందరికీ పరుగుల వేడుకలో పాల్గొనాలని ఆహ్వానిస్తున్నారు. శారీరక శ్రమకు దూరంగా ఉంటున్న సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థల ఉద్యోగులను సైతం ఈ రన్‌లో మిళితం చేసేందుకు, కార్యాలయాలకు వెళ్లి వారందరినీ ఈ కార్యక్రమంలో భాగం కావాలని ప్రత్యేకంగా పిలుస్తున్నారు.

గుంటూరు, విజయవాడల్లో ప్రోమో రన్‌లు: వేల మందితో కలిసి జరపనున్న ఈ వేడుకపై అవగాహన పెంచేందుకు, వచ్చే శనివారం గుంటూరులో, అలాగే విజయవాడలో ఆదివారం ఉదయం ప్రొమో రన్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు.

హాఫ్‌ మారథాన్, 10కె, 5కె: పరుగుల కార్యక్రమంలో భాగంగా 21 కిలోమీటర్ల హాఫ్‌ మారథాన్, 10కె, 5కె రన్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. అక్టోబర్‌ 02న ఉదయం 5 గంటల నుంచి పోటీలు ప్రారంభమవుతాయి. ఇందిరాగాంధీ మైదానం వద్ద నుంచి మొదలై, నగరమంతా చుట్టి మళ్లీ అక్కడికే తిరిగి వస్తారు.

రూ.లక్ష, రూ.50 వేలు, రూ.25 వేలు: హాఫ్‌ మారథాన్‌ను వేగంగా పూర్తిచేసి విజేతగా నిలిచిన పురుషులు, మహిళలకు వేర్వేరుగా నగదు పురస్కారాలు అందిజేస్తారు. విజేతలకు ప్రథమ బహుమతిగా రూ.లక్ష, ద్వితీయ రూ.50 వేలు, తృతీయ రూ.25 వేలను అందజేస్తారు. రి 10కె రన్‌లో విజేతలైన వారికి తొలి మూడు స్థానాలకు రూ.50 వేలు, రూ.25 వేలు, రూ.10 వేలను బహుమతిగా ఇస్తారు.

దిగ్గజాలను ఆహ్వానిస్తున్నాం:

'ఇక్కడికి ప్రత్యేకంగా దిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌ సహా పలు ప్రాంతాల నుంచి దిగ్గజాలైన మారథాన్‌ రన్నర్స్‌ను ఆహ్వానిస్తున్నాం. విద్యాసంస్థలు, రన్నింగ్‌ సొసైటీలు అందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకు వస్తున్నాం. విదేశాల నుంచి పలువురు రన్నర్స్‌ ఈ కార్యక్రమానికి రానున్నారు.' - రావి రమేష్‌బాబు, అమరావతి రన్నర్స్‌ వ్యవస్థాపకులు

Guggilam Ashok
ఏపీ స్వచ్ఛథాన్‌ అంబాసిడర్‌గా గుగ్గిలం అశోక్‌ (EENADU)

ఏపీ స్వచ్ఛథాన్‌ అంబాసిడర్‌గా తెలంగాణ వాసి: ఏపీ ప్రభుత్వం అమరావతిలో అక్టోబరు 2న ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనుంది. ఈ స్వచ్ఛథాన్‌ పరుగుల వేడకకు (మారథాన్‌ రన్నింగ్‌) కామారెడ్డి జిల్లా రవాణాశాఖలో హోంగార్డుగా పనిచేస్తున్న గుగ్గిలం అశోక్‌ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా ఎంపికయ్యారు. నిజామాబాద్‌ జిల్లా వేల్పూర్‌ గ్రామానికి చెందిన వారు అశోక్‌. ఆయన పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ మారథాన్‌ పోటీల్లో పాల్గొని, అనేక విజయాలు సాధించారు. జాతీయస్థాయిలో ఫుల్‌ మారథాన్‌ (42 కిలోమీటర్ల) లో 8 సార్లు, హాఫ్‌ మారథాన్‌(21 కిలోమీటర్ల)లో 28 సార్లు పాల్గొన్నారు. దీంతో ఆయనను ఏపీ ప్రభుత్వం అంబాసిడర్‌గా ఎంపిక చేసింది.

"మారథాన్​"లో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా? - ఇవి తప్పక పాటించాల్సిందేనట!

