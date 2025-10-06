'జై స్వచ్ఛ సేవక్' ప్రతి ఒక్కరి నినాదం కావాలి - భావితరాలకు పరిశుభ్రత లెగసీ అందజేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు
యూజ్ అండ్ త్రో పాలసీ కాదు - యూజ్-రికవర్-రీ యూజ్ పాలసీ - 'లెగసీ వేస్ట్ తొలగించిన మంత్రి నారాయణకు, మున్సిపల్ సిబ్బందికీ అభినందనలు'
Published : October 6, 2025 at 10:43 PM IST
Swachhandhra Awards Ceremony at Vijayawada : జై స్వచ్ఛ సేవక్ ప్రతి ఒక్కరి నినాదం కావాలని, స్వచ్ఛత పరిశుభ్రత పాటించే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు నిజమైన దేశ భక్తులు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. రాష్ట్రంలో స్వచ్ఛఆంధ్రా కార్యక్రమాన్ని ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో సైనికులు చేసిన వీరోచిత పోరాటానికి సమానంగా అపరిశుభ్రతను పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పారదోలారని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో స్వచ్ఛ ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు వచ్చేందుకు అంతా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. భావితరాలకు పరిశుభ్రత లెగసీ అందజేయాలన్నారు.
గత ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ భారత్ నిధులను సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయిందని విమర్శించారు. చెత్త పన్ను వేసి 85 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మేర చెత్తను గత ప్రభుత్వం వదిలేసిపోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుమలను కూడా అపరిశుభ్రంగా మార్చారని ధ్వజమెత్తారు. తాము చెత్త పన్నును రద్దు చేసి, చెత్తనూ తొలగించామన్నారు. లెగసీ వేస్ట్ తొలగించిన మంత్రి నారాయణకు, మున్సిపల్ సిబ్బందికీ అభినందనలు తెలిపారు. జనవరి1 నాటికి ఏపీని జీరో వేస్ట్ రాష్ట్రంగా చేసేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు. త్వరలో 100 స్వచ్ఛ రథాలను అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు. పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచేవాళ్లను గౌరవించుకోవాలని తెలిపారు.
ప్రతి కార్యాలయంలో, రోడ్ల మీద ఇలా అన్ని చోట్లా పరిశుభ్రతే కనిపించాలని, స్వచ్ఛమైన, పచ్చనైనా, ఆరోగ్యకరమైన రాష్ట్రం కోసం పని చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. మన రాష్ట్రంలోని వివిధ నగరాలు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు దక్కించుకున్నాయని గుర్తుచేశారు. స్వచ్ఛాంధ్ర సాధ్యం కాకుండా స్వర్ణాంధ్ర సాధ్యం కాదని చెప్పారు. సింగపూర్ దేశంలో స్వచ్చతపై అధ్యయనం చేసి ఉమ్మడి రాజధాని హైదరాబాద్లో అమలు చేశామని గుర్తుచేశారు. రాత్రిపూట క్లీనింగ్ విధానం కూడా అమలు చేశామన్నారు. గ్రీన్ పాస్ పోర్టు ద్వారా విద్యార్థులలో చెట్లు పెంచే అలవాటును పెంచుతున్నట్లు వివరించారు. యూజ్ అండ్ త్రో పాలసీ కాదు- యూజ్-రికవర్-రీ యూజ్ పాలసీ అమలు చేస్తున్నామన్నారు.
స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్ సాధనకు అన్ని వర్గాల భాగస్వామ్యం ఉండాలని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రతి నెలా మూడో శనివారం సీఎం స్వచ్ఛందంగా స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారని చెప్పారు. తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం లో రాష్ట్ర స్థాయి స్వచ్ఛ ఆంధ్ర అవార్డుల కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చేనాటికి ఉన్న 85 లక్షల టన్నుల చెత్తను ఏడాదిలో తొలగించాలని సీఎం తనను ఆదేశించారని, మున్సిపల్ శాఖ చెప్పిన దానికంటే 15 రోజుల ముందే చెత్త తొలగించామని వెల్లడించారు. భూమిలో ఉన్న మరో 25 లక్షల లెగసీ వేస్ట్ను డిసెంబర్ నెలాఖరుకు పూర్తిగా తొలగించి ఎక్కడా చెత్త లేకుండా చేస్తామని చెప్పారు.
గత ప్రభుత్వం చెత్త పన్ను వేసి చెత్తను మాత్రం వదిలేసిందని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణకు మున్సిపల్ శాఖ అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని చెప్పారు. కేంద్ర పథకాల ద్వారా వచ్చిన నిధులను కూడా గత ప్రభుత్వం పక్కదారి పట్టించిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్వచ్ఛ భారత్ ద్వారా రూ. 3187 కోట్లు కేటాయించి మొదటి విడత నిధులు ఇచ్చినప్పటికీ రాష్ట్ర వాటా ఇవ్వలేదని ధ్వజమెత్తారు. అమృత్ 2 పథకం కింద రూ. 9514 కోట్లు, ఏఐఐబీ ద్వారా 2019లో రూ. 5350 కోట్లతో ప్రాజెక్ట్లు వచ్చినా గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సాధన కోసం ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం ప్రకారం మున్సిపల్ శాఖ పనిచేస్తుందని చెప్పారు.
