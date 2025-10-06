ETV Bharat / state

Published : October 6, 2025 at 2:50 PM IST

Swachh Evam Harit Vidyalaya Rating : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పచ్చదనం, పరిశుభ్రత పెంపొందించేందుకు కేంద్ర విద్యాశాఖ ‘స్వచ్ఛ ఏవమ్‌ హరిత విద్యాలయ రేటింగ్‌’ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. నీటి వసతి, పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యం, పర్యావరణహిత పరిసరాలు, మొక్కలు, చెట్లతో పచ్చదనంతో విలసిల్లేలా స్కూల్​ ప్రాంగణాలు మేటిగా ఉండేలా ఈ విధానాన్ని ప్రారంభించింది. జాతీయ స్థాయిలో ఎంపికైతే అలాంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందించి ప్రోత్సహించనుంది. మరి దీనికి ఎంపిక ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఏ విధంగా రేటింగ్​లు ఇస్తారు? పోర్టల్​లో ఏ విధంగా నమోదు చేసుకోవాలి? తదితర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

జాతీయ స్థాయిలో 200 పాఠశాలలు : జిల్లా స్థాయి ఎంపికకు 3 స్టార్‌ రేటింగ్‌కు 6 పాఠశాలలు, 4 చుక్కలకు రాష్ట్రస్థాయిలో 20, 5 చుక్కల రేటింగ్‌కు జాతీయ స్థాయిలో 200 పాఠశాలలను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఆన్‌లైన్‌ నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

ఎవరు పాల్గొనవచ్చు : ఈ విధానం అన్ని యాజమాన్యాల్లోని 1-10వ తరగతి వరకు అంటే ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత స్కూళ్లకు వర్తిస్తుంది. ఆయా పాఠశాలల హెడ్​మాస్టర్లు ఎస్‌హెచ్‌వీఆర్‌ వెబ్​పోర్టల్​లో ప్రతి సూచికకు సంబంధించిన వివరాలను ఫొటోలతో సహా ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు అప్‌లోడ్‌ చేయాలి. మొత్తం 6 ప్రధాన కొలమానాలకు సంబంధించి 60 సూచికల ఆధారంగా రేటింగ్‌లో ఒకటి నుంచి 5 స్టార్లను కేటాయించనుంది.

పోర్టల్‌లో నమోదు : నిర్దేశిత పోర్టల్‌లో పాఠశాలల హెచ్​ఎంలు(హెడ్​మాస్టర్లు) వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. నీటి వసతి, టాయిలెట్లు, విద్యార్థులు చేతులు సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవడం, ప్రవర్తన మార్పు, సామర్థ్యాల నిర్మాణం(కెపాసిటీ బిల్డింగ్), నిర్వహణ, తదితర 60 అంశాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. నమోదు కాగానే సర్వే విజయవంతంగా సమర్పించినట్లు మెసేజ్​ వస్తుంది. రేటింగ్‌ ప్రకారం ఫైవ్‌ స్టార్‌ వస్తే ‘అద్భుతం’ (ఎక్సలెంట్‌) అని, ఫోర్‌ స్టార్‌ వస్తే ‘చాలా బాగుంది’.(వెరీగుడ్‌), త్రీస్టార్‌ వస్తే ‘బాగుంది’ (గుడ్‌) టూస్టార్‌ వస్తే ‘ సౌకర్యాలు మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉంది’ (నీడ్స్‌ ఇంప్రూవ్‌ మెంట్‌), వన్‌ స్టార్‌ వస్తే ‘అతి తక్కువ’ (పూర్‌) అనే రేటింగ్​లు ఇస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉత్తమ స్కోర్​ను సాధించిన పాఠశాలలకు జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపును ఇస్తారు. జాతీయ స్థాయిలో ఎంపికైన స్కూళ్లకు ప్రోత్సాహకంగా రూ.లక్ష చొప్పున నగదును అందజేస్తారు.

సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : అన్ని పాఠశాలలు 100 శాతం నమోదును వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని మహబూబాబాద్​ జిల్లా సైన్స్ అధికారి బి.అప్పారావు పేర్కొన్నారు. ఇంకా సమయం ఉందని జాప్యం చేయకుండా తక్షణమే ప్రతి పాఠశాల ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

మార్కుల కేటాయింపు ఇలా
నీటివసతి 22
శౌచాలయాల నిర్వహణ 27
చేతుల శుభ్రత 14
ప్రవర్తన మార్పులు 21
విద్యార్థుల నడవడిక 20
పిషన్ లైఫ్ కార్యకలాపాలు 21

