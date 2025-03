ETV Bharat / state

పెరుగన్నం తిని పడుకున్నారు - తెల్లారేసరికి విగతజీవులయ్యారు - SUSPICIOUS DEATHS OF THREE CHILDREN

Suspicious Deaths of Three Children in The Same House in Telangana of Sangareddy District : ఎప్పటిలాగే ఆ కుటుంబం అంతా కలిసి సంతోషంగా భోజనం చేశారు. కానీ వారికి తెలియలేదు ఆ పిల్లలకు అదే ఆఖరి రోజు అవుతుందని. ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియకుండానే ఉదయానికల్లా పిల్లలు విగత జీవులుగా పడివున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్‌లో ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. అనుమానాస్పద రీతిలో ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి చెందారు. తల్లి తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది.

స్థానిక సీఐ నరేశ్‌ చెప్పిన కథనం ప్రకారం అమీన్‌పూర్‌లోని రాఘవేంద్ర కాలనీలో చెన్నయ్య, ఆయన భార్య రజిత తమ ముగ్గురు పిల్లలు సాయికృష్ణ (12), మధుప్రియ (10), గౌతమ్‌ (8)తో కలిసి నివాసముంటున్నారు. చెన్నయ్య వాటర్‌ ట్యాంకర్‌ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. గురువారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో భార్యా భర్తలతో పాటు ముగ్గురు పిల్లలు ఇంట్లోనే భోజనం చేశారు. చెన్నయ్య అన్నం, పప్పు తిన్నాడు. భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు పెరుగన్నం తిన్నారు. భోజనం తర్వాత చెన్నయ్య ట్యాంకర్‌ నడిపేందుకు చందానగర్‌ వెళ్లాడు. రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు. రజిత తలుపులు తెరవగా పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు.