కొత్తరెడ్డిపాలెంలోనూ మెలియాయిడోసిస్ లక్షణాలు - అప్రమత్తమైన వైద్యులు

చేబ్రోలు మండలం కొత్తరెడ్డిపాలెంలో మెలియాయిడోసిస్ అనుమానిత లక్షణాలు - తురకపాలెం తరహాలో ఆ గ్రామంలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించిన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి

Suspected_Symptoms_of_Melioidosis
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 12:56 PM IST

Suspected Symptoms of Melioidosis in Kothareddypalem: గుంటూరు జిల్లాలోని తురకపాలెం మాదిరిగానే చేబ్రోలు మండలం కొత్తరెడ్డిపాలెంలోనూ మెలియాయిడోసిస్ అనుమానిత లక్షణాలు ఒకరిలో బయటపడటం కలకలం రేపింది. గ్రామంలో ఇటీవల 9 మంది జ్వరాల బారిన పడ్డారు. వారికి రక్త పరిక్షలు నిర్వహించగా ఐదుగురికి నెగిటివ్ వచ్చింది. మిగతా నలుగురికి మాత్రం కొకొయ్ రకం బ్యాక్టీరియా ఆనవాళ్లు కనిపించాయి. దీంతో పూర్తిస్థాయి పరిక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. జూలైలో చేబ్రోలు మండలం కొత్తరెడ్డిపాలెం గ్రామానికి చెందిన చల్లా సీతారామిరెడ్డి జ్వరం బారిన పడి గుంటూరులోని శ్రీ అసుపత్రిలో మరణించారు.

అదే సమయంలో అక్కడ తురకపాలెం బాధితులు కూడా చికిత్స పొందుతున్నారు. దీంతో అధికారులు కొత్తరెడ్డిపాలెంపైనా దృష్టి సారించారు. అక్కడ వైద్య పరిక్షలు నిర్వహించటంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. చేబ్రోలుకు చెందిన ఆశా వర్కర్ సులోచన కూడా జ్వరం, ఉబ్బసం లక్షణాలతో ఈ నెల 12న మరణించారు. 45 ఏళ్ల వయసులో జ్వరంతో మరణించటంపై అనుమానాలు వస్తున్నాయి. దీంతో సులోచనకు సంబంధించిన వైద్యపరీక్షల నివేదికల్ని కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

తురకపాలెం తరహాలో వైద్య పరీక్షలు: వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ సైతం తురకపాలెం తరహాలో కొత్తరెడ్డిపాలెంలోనూ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. అప్రమత్తంగా ఉండి పరిస్థితి చేయి దాటకుండా చూడాలని సూచించారు. కొత్తరెడ్డిపాలెంలో పారిశుద్ధ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. దీంతో బ్యాక్టీరియా సంబంధిత వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గ్రామంలో అనారోగ్యం బారిన పడిన వారికి చేబ్రోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో చికిత్స అందించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. అలానే వారు కోలుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

అనారోగ్యం కారణంగానే మృతి: కొత్త రెడ్డిపాలెంలో వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులు కారణంగా వచ్చిన జ్వరాలే తప్ప తురకపాలెంలో విధంగా మెలియాయిడోసిస్ లక్షణాలు ఎవరికి లేవని ఈ సందర్భంగా చేబ్రోలు ప్రాథమిక వైద్యశాల వైద్యాధికారిని సులోచన తెలిపారు. తమ వైద్యశాలలో పని చేస్తున్న సులోచన గత 10 రోజుల క్రితం తమ వద్ద జ్వరానికి పరీక్షలు చేయించుకుని వెళ్లిందని తెలిపారు. ఆమెకు ఆయాసం ఎక్కువగా ఉండటంతో తొలుత పొన్నూరులోని ప్రైవేట్ వైద్యశాలకు అనంతరం గుంటూరు ప్రైవేట్ వైద్యశాలకు తరలించారని వివరించారు. బ్యాక్టీరియా కారణంగా శరీరంలోని అవయవాలు వెంటనే చెడిపోవని ఆమెకు ఎప్పటినుంచో అనారోగ్యం కారణంగానే శరీరంలోనే ఆర్గాన్స్ చెడిపోయి మృతి చెందిందని సులోచన తెలిపారు.

అధికంగా ఫీవర్ కేసులు: కొత్తరెడ్డిపాలెంలో ఫీవర్ కేసులు అధికంగా వస్తున్నాయని చేబ్రోలు పీహెచ్‌సీ వైద్యురాలు ఊర్మిళ తెలిపారు. ఈ లక్షణాలు ఉన్న వారికి బ్లడ్ కల్చర్ చేయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. జ్వరపీడితులకు బ్లడ్ కల్చర్ చేయగా ఐదుగురిలో స్టెఫెలో కొకై బ్యాక్టీరియా పాజిటివ్‌గా తేలిందని వివరించారు. మరో కేసులో మెలియాయిడోసిస్ కేసుగా అనుమానాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. మరిన్ని పరీక్షల కోసం నమూనాలను గుంటూరు పంపించామని దీని గురించి ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఊర్మిళ తెలిపారు.

