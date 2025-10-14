సముద్ర తీరంలో ప్రాణదాతలు - వారు లేకపోతే వినోదం విషాదమే
గత మూడేళ్లలో సముద్ర స్నానం చేస్తూ కొట్టుకుపోతున్న 78 మందిని కాపాడిన సూర్యలంక మెరైన్ స్టేషన్ సిబ్బంది, గజ ఈతగాళ్లు, బీచ్ అవుట్పోస్టు పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 3:15 PM IST
Suryalanka Marine Station Officers Saved 78 People While Drowning in 3 Years : మారుతున్న జీవన విధానాల వల్ల విహారం, ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరడం కోసం నేటితరం ముందుంటుందనే చెప్పొచ్చు. ఇటీవల ఎక్కువ మంది సెలవులు దొరికితే చాలు కాంక్రీటు ప్రపంచానికి దూరంగా పచ్చని చెట్లు, సముద్ర తీరాల్లో గడపడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు స్నేహితులు, కుటుంబం, కొలిగ్స్ ఇలా ఎవరితో అయినా కలిసి సరదాగా విహారయాత్రలకు పయనమవుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఈ వినోదాలు హద్దులు మీరి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్న ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రమాద హెచ్చరికను బేకాతరు చేస్తూ సముద్రాల్లో ఆటలు ఆడుతున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే : బాపట్ల జిల్లాలోని బీచ్లకు విహారానికి వస్తున్న యువత, విద్యార్థులు సముద్ర స్నానాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం లేదు. ఎక్కువ లోతుకు దిగి నీటిలో గల్లంతవుతున్నారు. సూర్యలంక మెరైన్ స్టేషన్ సిబ్బంది, గజ ఈతగాళ్లు, బీచ్ అవుట్పోస్టు పోలీసులు గత మూడేళ్లలో సముద్ర స్నానం చేస్తూ కొట్టుకుపోతున్న 78 మందిని కాపాడి ప్రాణదాతలుగా నిలిచారు.
- సూర్యలంకలోని సమతల బీచ్ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు నగరాలు, తెనాలి, నరసరావుపేట, సత్తెనపల్లి, చిలకలూరిపేట, పొన్నూరు, వినుకొండ పట్టణాల నుంచి వేల మంది సందర్శకులు వాడరేవు, రామాపురం బీచ్లకు వస్తున్నారు. వారాంతంలో రెట్టింపు సందడి ఉంటోంది. పాటు సమయంలో సముద్రం కొంత వెనక్కి ఉంటుంది. ఇది తెలియక ఎక్కువ మంది ఛాతి లోతుకు వెళ్తున్నారు. పోటు రాగానే అలల తీవ్రత పెరుగుతోంది. దీంతో నీటిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
- బాపట్ల జిల్లా ఆవిర్భావం తర్వాత కలెక్టర్, ఎస్పీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని సూర్యలంక తీరంలో 18 మంది గజ ఈతగాళ్లను నియమించారు. వీరికి తోడు సముద్రంలో ఈదే నైపుణ్యం ఉన్న మెరైన్ పోలీస్స్టేషన్ హోంగార్డులు, పోలీసు సిబ్బందితో బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. బీచ్లో మూడు వాచ్ టవర్లు నిర్మించారు. శని, ఆదివారాలు, కార్తిక మాసం సమయంలో గజ ఈతగాళ్లు సముద్రం లోపల పడవల్లో తిరుగుతూ బీచ్లో స్నానాలు చేస్తూ ఎవరైనా గల్లంతైతే కాపాడటానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. అవుట్పోస్టు సిబ్బంది వాచ్ టవర్ల నుంచి బీచ్ను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎవరైనా నీటిలో మునిగినట్లుగా గమనిస్తే తక్షణమే పరుగున వెళ్లి సముద్రంలో ఈదుతూ వారి ప్రాణాలు కాపాడి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుస్తున్నారు. ప్రాథమిక చికిత్స చేసి ఆసుపత్రికి పంపుతున్నారు.
- వాడరేవు, రామాపురం బీచ్లో గతేడాది జూన్, జులై నెలల్లో ఎక్కువ ప్రమాదాలు సంభవించటంతో అక్కడా బీచ్ అవుట్ పోస్టుల్లో పోలీసు సిబ్బంది, గత ఈతగాళ్లను నియమించి రక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నారు. డ్రోన్లు ఎగురవేసి నిఘా పెడుతున్నారు. ఈ బీచ్లలో అప్పుడప్పుడూ దురదృష్టకర సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఆదివారం ఏకంగా ఐదుగురు గల్లంతై మృతి చెందారు. పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ప్రమాదాలను పూర్తిగా నివారించాల్సి ఉంది. మెరైన్ స్టేషన్ ఉండటంతో సూర్యలంకలో రక్షణచర్యలు పక్కాగా చేపడుతున్నారు.
జాగ్రత్తగా ఉంటే వినోదం - అదుపు తప్పితే విషాదం