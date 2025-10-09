ETV Bharat / state

ఇకపై అక్రమార్కుల వ్యూహాలకు అడ్డుకట్ట - భూముల గుట్టు అంతా ఉపగ్రహం గుప్పిట్లోనే!

సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అధికారుల సర్వే - భీమన్నదొరపాలెంలోని 122 ఎకరాల సర్వేకు ఉపయోగించిన ఉపగ్రహ చిత్రాలు

Land Details On Satellite
Land Details On Satellite (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Land Details On Satellite: గతంతో పోలిస్తే విశాఖ శివారు ప్రాంతాల్లో భూముల విలువ భారీగా పెరిగింది. దీని కారణంగా వాటిని తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకునేందుకు రకరకాలుగా కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో భూములపై ఎటువంటి అధికారం లేకపోయినా సాగు చేస్తున్నట్లు ఆధారాలు సృష్టిస్తున్నారు. కొన్ని ఏళ్లుగా పంటలు పండిస్తున్నామని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భూసేకరణ, భూసమీకరణలో నిజమైన లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసేందుకు యంత్రాంగం ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞాన సాయం తీసుకుంటోంది. ఇది క్షేత్రస్థాయిలో వారికి మద్దతుగా నిలుస్తోంది.

చెట్ల వయసు ఆధారంగా: ఆనందపురం మండలంలో భూములపై కన్నేసిన కొందరు వ్యక్తులు మోసాలు చేస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల కిందట మొక్కలు నాటి, కొన్ని ఏళ్లుగా తామే పెంచుతున్నట్లు రికార్డుల్లో పేర్లు నమోదు చేయిస్తున్నారు. ముందే విషయం తెలిసిన ఇంకొందరు వ్యూహాత్మకంగా ఏడాది కిందట మొక్కలు నాటి 10 ఏళ్లుగా పెంచుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.

మరికొందరు సహజంగా పెరిగిన వాటిని చూపిస్తున్నారు. కింది స్థాయి ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేసి తమ పేర్లు రాయించుకుంటున్నారు. ఆక్రమణదారుల తీరు ఇలా ఉన్న నేపథ్యంలో వాస్తవాలను గుర్తించేందుకు ఉద్యానవనశాఖ అధికారుల సాయం తీసుకుంటున్నారు. మొక్కల వయసు ఆధారంగా అవి ఎన్నేళ్ల కిందటివో వివిధ రూపాల్లో గుర్తిస్తున్నారు. ఆనందపురం మండలం తర్లువాడలో కొంతమంది రైతుల పేర్ల నమోదులో ఈ విధానాన్నే అనుసరించి జాబితాలు సిద్ధం చేశామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఆ చిత్రాలతో: బీడీపాలెం, గిడిజాల, శొంఠ్యాం, కొవ్వాడ మరికొన్ని గ్రామాల్లో భూములను కొన్ని ఏళ్లుగా తాము సాగు చేసుకుంటున్నట్లు పలువురు దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ భూములు సాగులో ఉన్నాయా లేదా అనేది తేల్చేందుకు అధికారులు శాటిలైట్​ ఛాయా చిత్రాల సాయం తీసుకుంటున్నారు. రైతులను పిలిచి, సరిహద్దులపై ఆరా తీసి ‘గూగుల్‌’ సాయంతో అదే ప్రాంతం 10 ఏళ్ల కిందట ఎలా ఉందో తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఆనందపురం మండలం భీమన్నదొరపాలెంలోని 122 ఎకరాల సర్వేకు ఉపగ్రహ చిత్రాలే ఉపయోగించారు.

కొండ శిఖరాలనూ వదల్లేదు: కొన్ని చోట్ల భూసమీకరణ కోసం కొండలను గుర్తించారు. దీంతో ఆ కొండల శిఖరాలపై ఉన్న స్థలాల ఆక్రమణదారులమని, పంటలు వేశామని కొందరు తెరమీదికి వస్తున్నారు. ఇక్కడ కేవలం కొండవాలు ప్రాంతాలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు. గిడిజాలలో 300 ఎకరాలు కొండ స్థలాన్ని భూసమీకరణకు గుర్తించారు. ఆ కొండ శిఖరం మీద భూములు సాగు చేస్తున్నామని 40 మంది వరకు ముందుకు రావడం గమనార్హం. మిగిలిన వాటికి 200 మంది ఆక్రమణదారులమని చెబుతున్నారు.

క్రిమినల్‌ చర్యలుంటాయి: భీమిలి డివిజన్‌లో భూసమీకరణ, భూసేకరణ కోసం సాంకేతికత పరిజ్ఞానం వినియోగిస్తున్నామని భీమిలి ఆర్డీవో సంగీత్​మాధుర్ తెలిపారు. అలాగే గ్రామ సభల ఆధారంగా కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. భూ సమీకరణలో తీసుకుంటున్న భూముల వద్ద డ్రోన్‌ సర్వే చేపట్టామని చెప్పారు. పరిహార జాబితాల్లో అనర్హులకు అవకాశం లేదు. అక్రమ మార్గాల్లో జాబితాల్లో పేర్లు చేర్చుకొని లబ్ధి పొందితే క్రిమినల్‌ చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

భూములిచ్చేందుకు రైతులు సిద్ధం - దళారుల తీరుతో ప్రక్రియ ఆలస్యం

ఆటోనగర్​లో ప్లాట్ల కోసం యజమానుల పాట్లు - అక్కడి వారంతా ఆస్తులు ఉన్నా పేదలుగానే!

