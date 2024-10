ETV Bharat / state

హైడ్రాతో సర్వే ఆఫ్ ఇండియా - ఎఫ్​టీఎల్, బఫర్ జోన్లను గుర్తించేందుకు భారీ కసరత్తు

Survey Of India To Work With Hydra In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో చెరువుల పునరుద్దరణ కోసం హైడ్రాతో కలిసి పనిచేసేందుకు సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ముందుకు వచ్చింది. ఎఫ్​టీఎల్, బఫర్ జోన్లను నిర్దారించడంలో ఇకపై సర్వే ఆఫ్ ఇండియా భాగస్వామ్యం కానున్నట్లు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు. తన బృందంతో కలిసి హబ్సిగూడలోని సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయానికి రంగనాథ్ వెళ్లారు. సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ బీసీ పరీడా, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ సర్వే డేబబ్రత పాలిట్​తో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు.

హైడ్రాతో సర్వే ఆఫ్ ఇండియా :​ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రూపొందించిన పాత మ్యాప్​లను పరిశీలించిన రంగనాథ్ 1971 - 72 స‌ర్వే ప్ర‌కారం న‌గ‌రంలో ఎన్ని చెరువులున్నాయి? ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి? ప్ర‌స్తుతం వాటి ప‌రిస్థ‌తి ఏంటి? నాలాలు ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉండేవి, ఇప్పుడు ఎంత మేర క‌బ్జా అయ్యాయనే తదితర వివరాలను మ్యాప్​లతో సహా పరిశీలించారు.

ద‌శాబ్దాల క్రితం నాటి మ్యాప్‌ల‌తో పాటు నేటి ప‌రిస్థితిని స‌రిపోల్చుతూ చెరువులు, నాలాల వివ‌రాల‌ను సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు రంగనాథ్​కు పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఇప్ప‌టికే హెచ్​ఎండీఏ, నీటిపారుదల శాఖ, జీహెచ్​ఎంసీ నుంచి సేక‌రించిన చెరువుల జాబితాతో స‌ర్వే ఆఫ్ ఇండియా వ‌ద్ద ఉన్న స‌మాచారాన్ని క్రోడీక‌రించి చెరువులు, నాలాల ప‌రిస్థితి, క‌నుమ‌రుగైన చెరువులపై డాటాను పరిశీలించారు.