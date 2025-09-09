బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర కోస్తా మీదుగా కొనసాగుతున్న ఆవర్తనం - వచ్చే 24 గంటల్లో పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 4:35 PM IST
Surface Circulation Continuing in Northwest Bay of Bengal: వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర కోస్తా మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఇది సముద్రమట్టం నుంచి 4.5 కిలోమీటర్లు ఎత్తులో ఉంది. ఈ ప్రభావంతో వచ్చే 24 గంటల్లో విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ జిల్లాల్లో భారీవర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ ప్రభావంతో బుధవారం అల్లూరి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్లలో ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసినట్లు వాతావరణశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో 5 రోజుల పాటు ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
60 మి.మీ పైగా వర్షపాతం నమోదు: సోమవారం (8-9-2025) విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది. కొన్ని చోట్ల గంటల వ్యవధిలోనే 60 మి.మీ పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు విశాఖ జిల్లా పెందుర్తిలో 81 మి.మీ., అనకాపల్లి జిల్లా కె.కోటపాడులో 68.2 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వారాంతంలో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏపీతోపాటు తెలంగాణ, ఒడిశా, మహారాష్ట్రపై దీని ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు విశాఖ జిల్లా గోపాలపట్నంలో సోమవారం భారీ వర్షం కురిసింది. జీవీఎంసీ 92వ వార్డులోని జిల్లా ఉన్నత పాఠశాలలోని ప్రహరీ గోడ.. వర్షానికి కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో విద్యార్థులు పాఠశాలలో లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 13న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా ఏపీ, ఒడిశా, తెలంగాణ వైపు కదిలే అవకాశముందని, దీని ప్రభావంతో ఈ నెలాఖరు వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురవొచ్చని పేర్కొంది. మరోవైపు రాబోయే 4 రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వానలు పడొచ్చని అమరావతి వాతావరణ విభాగం తెలిపిన విషయం విదితమే. కోనసీమలో కురిసివ వానల కారణంగా పలు లంక గ్రామాల ప్రజలు వరదతో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. 10 లంక గ్రామాల ప్రజలు గోదావరి నదీ పాయలను మరపడవల్లో దాటి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
కావలిలో 38.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత: రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. రోహిణి కార్తెలో మాదిరిగా ఉదయం పూట కోస్తా జిల్లాల్లోని పలు చోట్ల భానుడు భగభగ మండిపోతున్నాడు. సోమవారం ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు తదితర జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వేడి, ఉక్కపోతతో ప్రజలు అవస్థలు పడ్డారు. బాపట్ల, జంగమేశ్వరపురం, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు తదితర ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీలు దాటాయి. కావలిలో అత్యధికంగా 38.8 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 4.3 డిగ్రీలు అధికం.
