Supreme Court Verdict on Governor Quota MLC Seats : కోదండరామ్, అమీర్ ఆలీఖాన్లకు సుప్రీంకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. వీరిద్దరి ఎమ్మెల్సీల నియామకాలపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్టే ఇచ్చింది. నియామకాలను నిలిపివేస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. ఎమ్మెల్సీలుగా వారి ప్రమాణస్వీకారాన్ని తప్పుబట్టింది. మధ్యంతర ఉత్తర్వుల తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం తప్పని వెల్లడించింది. వీరి నియామకాలపై బీఆర్ఎస్ నేతలు దాసోజ్ శ్రవణ్, సత్యనారాయణ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా దాసోజు శ్రవణ్, సత్యనారాయణను ప్రతిపాదించగా అప్పటి గవర్నర్ తమిళసై తిరస్కరించారు. దీంతో వారు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాగా 2024 జనవరి 13న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కోదండరామ్, అమీర్ ఆలీఖాన్ పేర్లను ఎమ్మెల్సీల అభ్యర్థిత్వాలకు పంపగా గవర్నర్ వాటిని ఆమోదించారు. గవర్నర్ నిర్ణయంపై దాసోజ్ శ్రవణ్, సత్యనారాయణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కోదండరామ్, అలీఖాన్ నియామకాలను హైకోర్టు రద్దు చేసింది. మరోసారి కోదండరామ్, అలీఖాన్ పేర్లను గవర్నర్కు పంపగా ఆమోదించడతో వారు ఎమ్మెల్సీలుగా నియమితులైయ్యారు. గవర్నర్ నిర్ణయంపై శ్రవణ్, సత్యనారాయణ ఆగస్టు 4న సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. గవర్నర్ కార్యాలయం కూడా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు కోదండరామ్, అమీర్ ఆలీఖాన్ ప్రమాణాస్వీకారాన్ని తప్పుబట్టింది.
మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సవరించిన సుప్రీంకోర్టు : తదుపరి ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా ఎంపిక ఉండాలని పేర్కొంటు గతంలో ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సవరించింది. మధ్యంతర ఉత్తర్వుల తర్వాత ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడాన్ని తప్పుబట్టింది. దానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేస్తామని జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా ధర్మాసనం తెలిపింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై బీఆర్ఎస్ నేత దాసోజ్ శ్రవణ్ స్పందించారు. గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవరిస్తున్నట్టు సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందన్నారు. వ్యక్తులకు లాభం జరగడం ప్రధానం కాదన్న ఆయన, వ్యవస్థకు లాభం జరగాలని చెప్పారు.
ఎక్స్లో స్పందించిన కేటీఆర్ : సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పు అటు బీజేపీ, ఇటు కాంగ్రెస్కు చెంపపెట్టని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. గతంలో గవర్నర్ వ్యవస్థను బీజేపీ దుర్వినియోగం చేసి, బీఆర్ఎస్ పంపిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీ ప్రతిపాదనలకు అడ్డుపడిందని, ఆ తరువాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్, ఆ ప్రక్రియ పెండింగ్లో ఉండగానే మరో ఇద్దరి పేర్లను సిఫారసు చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసిందని ఆరోపించారు.
గతంలో బీఆర్ఎస్ నామినేట్ చేసిన బడుగు, బలహీనవర్గాలకు చెందిన దాసోజు శ్రవణ్, సత్యనారాయణల అభ్యర్థిత్వాలకు అడ్డుతగిలిన కాంగ్రెస్, బీజేపీల నిజస్వరూపం మరోసారి బట్టబయలైందని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగంపై ఏమాత్రం గౌరవం లేని ఈ రెండు దిల్లీ పార్టీల అప్రజాస్వామిక విధానాలు ఎంతమాత్రం సాగనివ్వమని చాటిచెప్పిన న్యాయవ్యవస్థకు బీఆర్ఎస్ పక్షాన శిరస్సు వంచి సలాం చేస్తున్నట్లు ఎక్స్లో కేటీఆర్ తెలిపారు.
