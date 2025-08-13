ETV Bharat / state

కోదండరామ్, ఆలీఖాన్​ ఎమ్మెల్సీల నియామకాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే - SC VERDICT ON GOVERNOR QUOTA MLC

గవర్నర్​ కోటా ఎమ్మెల్సీ సీట్లపై సుప్రీం కోర్టు తీర్పు - ఎమ్మెల్సీలుగా కోదండరామ్‌, ఆలీఖాన్‌ ప్రమాణస్వీకారాన్ని తప్పుబట్టిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court Verdict on Governor Quota MLC Seats
Supreme Court Verdict on Governor Quota MLC Seats (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2025 at 5:18 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 6:38 PM IST

Supreme Court Verdict on Governor Quota MLC Seats : కోదండరామ్, అమీర్​ ఆలీఖాన్​లకు సుప్రీంకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. వీరిద్దరి​ ఎమ్మెల్సీల నియామకాలపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్టే ఇచ్చింది. నియామకాలను నిలిపివేస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. ఎమ్మెల్సీలుగా వారి ప్రమాణస్వీకారాన్ని తప్పుబట్టింది. మధ్యంతర ఉత్తర్వుల తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం తప్పని వెల్లడించింది. వీరి నియామకాలపై బీఆర్​ఎస్ నేతలు దాసోజ్​ శ్రవణ్​, సత్యనారాయణ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

Supreme Court Verdict on Governor Quota MLC Seats
Supreme Court Verdict on Governor Quota MLC Seats (Eenadu)

గత బీఆర్​ఎస్ ప్రభుత్వంలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా దాసోజు శ్రవణ్​, సత్యనారాయణను ప్రతిపాదించగా అప్పటి గవర్నర్ తమిళసై తిరస్కరించారు. దీంతో వారు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాగా 2024 జనవరి 13న కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం కోదండరామ్​, అమీర్​ ఆలీఖాన్ పేర్లను ఎమ్మెల్సీల అభ్యర్థిత్వాలకు పంపగా గవర్నర్ వాటిని ఆమోదించారు. గవర్నర్​ నిర్ణయంపై దాసోజ్​ శ్రవణ్​, సత్యనారాయణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కోదండరామ్‌, అలీఖాన్‌ నియామకాలను హైకోర్టు రద్దు చేసింది. మరోసారి కోదండరామ్, అలీఖాన్ పేర్లను గవర్నర్​కు పంపగా ఆమోదించడతో వారు ఎమ్మెల్సీలుగా నియమితులైయ్యారు. గవర్నర్‌ నిర్ణయంపై శ్రవణ్‌, సత్యనారాయణ ఆగస్టు 4న సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. గవర్నర్​ కార్యాలయం కూడా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేసింది. విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు కోదండరామ్​, అమీర్ ఆలీఖాన్ ప్రమాణాస్వీకారాన్ని తప్పుబట్టింది.

మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సవరించిన సుప్రీంకోర్టు : తదుపరి ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా ఎంపిక ఉండాలని పేర్కొంటు గతంలో ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సవరించింది. మధ్యంతర ఉత్తర్వుల తర్వాత ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడాన్ని తప్పుబట్టింది. దానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేస్తామని జస్టిస్​ విక్రమ్​నాథ్​, జస్టిస్​ సందీప్​ మెహతా ధర్మాసనం తెలిపింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై బీఆర్​ఎస్ నేత దాసోజ్ శ్రవణ్ స్పందించారు. గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవరిస్తున్నట్టు సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందన్నారు. వ్యక్తులకు లాభం జరగడం ప్రధానం కాదన్న ఆయన, వ్యవస్థకు లాభం జరగాలని చెప్పారు.

ఎక్స్​లో స్పందించిన కేటీఆర్ : సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పు అటు బీజేపీ, ఇటు కాంగ్రెస్​కు చెంపపెట్టని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. గతంలో గవర్నర్ వ్యవస్థను బీజేపీ దుర్వినియోగం చేసి, బీఆర్ఎస్ పంపిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీ ప్రతిపాదనలకు అడ్డుపడిందని, ఆ తరువాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్, ఆ ప్రక్రియ పెండింగ్​లో ఉండగానే మరో ఇద్దరి పేర్లను సిఫారసు చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసిందని ఆరోపించారు.

Supreme Court Verdict on Governor Quota MLC Seats
KTR Tweet on X (ETV Bharat(Ktrtrs X Account))

గతంలో బీఆర్ఎస్ నామినేట్ చేసిన బడుగు, బలహీనవర్గాలకు చెందిన దాసోజు శ్రవణ్, సత్యనారాయణల అభ్యర్థిత్వాలకు అడ్డుతగిలిన కాంగ్రెస్, బీజేపీల నిజస్వరూపం మరోసారి బట్టబయలైందని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగంపై ఏమాత్రం గౌరవం లేని ఈ రెండు దిల్లీ పార్టీల అప్రజాస్వామిక విధానాలు ఎంతమాత్రం సాగనివ్వమని చాటిచెప్పిన న్యాయవ్యవస్థకు బీఆర్ఎస్ పక్షాన శిరస్సు వంచి సలాం చేస్తున్నట్లు ఎక్స్​లో కేటీఆర్ తెలిపారు.

కవిత వ్యాఖ్యలపై తొందరపడి స్పందించకండి! : నాయకులకు కేటీఆర్ అంతర్గత సమాచారం​

Last Updated : August 13, 2025 at 6:38 PM IST

