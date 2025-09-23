రాష్ట్రంలో ఆ 23 గ్రామాల్లో స్థానిక ఎన్నికలపై ‘సుప్రీం’ స్టే
ములుగు జిల్లాలోని 23 గ్రామాల్లో స్థానిక ఎన్నికలపై స్టే విధిస్తూ సుప్రీం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు - గిరిజన గ్రామాలుగా హైకోర్టు ప్రకటించడంపై సుప్రీంను ఆశ్రయించిన గిరిజనేతరులు
Supreme Court stay on local body elections in 23 Villages In Mulugu Dist : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ మేరకు మండల పరిధిలో ఉన్నటువంటి 23 గ్రామాల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై స్టే ఇస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ గ్రామాలను గిరిజన గ్రామాలుగా పేర్కొంటూ గతంలో హైకోర్టు ప్రకటించడంపై ఆయా గ్రామాల గిరిజనేతరులు దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు.
సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన స్థానికులు : ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలంలోని 23 గ్రామాలు గిరిజన పరిధిలో లేవని 1950లో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. దీనిపై 2013లో గిరిజన సంఘాలు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా నిజాం ఆర్డర్ ఆధారంగా గిరిజన గ్రామాలుగా పరిగణించాలని తీర్పు వెలువరించింది. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులను పక్కన పెట్టి, నిజాం ఇచ్చిన ఆదేశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడంపై స్థానికులు సుప్రీంను ఆశ్రయించారు.
23 గ్రామాల్లో స్థానిక ఎన్నికలపై సుప్రీం స్టే : తమ గ్రామాలను గిరిజన గ్రామాలుగా పరిగణించవద్దని పిటిషన్లో వారు పేర్కొన్నారు. 1950లో రాష్ట్రపతి ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో మంగపేట మండలంలో 23 గ్రామాలు లేవని గిరిజనేతరుల తరఫు న్యాయవాది విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి న్యాయస్థానంలో వాదనలు వినిపించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతున్న వేళ స్టే ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన కోరారు. దీంతో ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసిన జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్లతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే విధించింది. మంగపేట పరిధిలోని 23 గ్రామాల్లో స్థానిక ఎన్నికలపైనా స్టే ఇస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.
'స్థానిక' సంస్థల ఎన్నికలపై ఫోకస్ : మరోవైపు రాష్ట్రంలో గ్రామీణ స్థానిక ఎన్నికల సన్నద్ధత ప్రణాళికను పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆదివారమే విడుదల చేసింది. దీనికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు మార్గదర్శకాలు, ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలను ఇందులో పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో 12,760 పంచాయతీలు, 1,12,534 వార్డులు, 565 జడ్పీటీసీలు, 5,763 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లుగా పంచాయతీరాజ్శాఖ వెల్లడించింది. ప్రత్యక్ష ఎన్నికల అనంతరం పరోక్షంగా 565 మండల పరిషత్లు, 31 జిల్లా పరిషత్లకు ఛైర్పర్సన్లకు సంబంధించిన ఎన్నికల నిర్వాహిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ ఇలా :
- తెలంగాణ సామాజిక, ఆర్థిక, విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయ, కులగణన సర్వే(ఎస్ఈఈఈపీసీ) ప్రాతిపదికన బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను ఎన్నికల్లో కల్పిస్తారు.
- ఎస్సీ(షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్), ఎస్టీలకు(షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్) 2011 జనాభా లెక్కల మేరకు రిజర్వేషన్లనేవి ఉంటాయి.
- టీపీఆర్(తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్) చట్టం, 2018 ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల మహిళలకు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్, ఎంపీపీ(మండల పరిషత్ ప్రెసిడెంట్), ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాల్లో రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి.
- షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో ఎంపీటీసీ, వార్డు సభ్యుల రిజర్వేషన్లు ఎస్టీల జనాభా దామాషాలో 50 శాతానికి తగ్గకుండా ఖరారు చేస్తారు. 100 శాతం ఎస్టీ గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచులు, వార్డు సభ్యుల పదవులన్నీ వారికే రిజర్వ్ చేయనున్నారు.
'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్ శాఖ మార్గదర్శకాలు
