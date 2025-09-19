ETV Bharat / state

ఉపాధ్యాయులకు 'టెట్'​ గండం! - సుప్రీం తీర్పుతో అయోమయంలో టీచర్లు

ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు టెట్​ పాస్​ కావాలన్న సుప్రీంకోర్టు - ఉద్యోగంలో కొనసాగాలన్నా, పదోన్నతి సాధించాలన్నా టెట్​ తప్పనిసరి - తీవ్ర ఆందోళనలో టీచర్లు

Supreme Court Ruling that is Disturbing Govt Teachers
Supreme Court Ruling that is Disturbing Govt Teachers (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 7:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Supreme Court Ruling that is Disturbing Govt Teachers : గవర్నమెంట్​ టీచర్​గా జాబ్​ వచ్చిందంటే చాలు ఇక జీవితంలో కాలుమీద కాలేసుకుని హాయిగా బతికేయొచ్చు అనుకునే వారు చాలా మంది ఉంటారు. ఉదయం స్కూల్​కి వెళ్లి, సాయంత్రం ఉద్యోగం నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక సెలవుల గురించి చింతే లేదు. ఆదివారాలు సహా ప్రతి పండక్కి సెలవే. దసరా, సంక్రాంతి, వేసవి సెలవుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా జాబ్​ సంపాదించాలనుకుంటారు. అయితే ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో ఈ సమీకరణాలు మారిపోతాయేమో మరి. ప్రతి ఒక్కరూ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్​) పాసవ్వాల్సిందేనని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పు మెజార్టీ ఉపాధ్యాయులను కలవరపెడుతోంది. ప్రతి ఉపాధ్యాయుడిని టెట్​ భయం వెంటాడుతోంది.

ఐదేళ్లకు పైబడి సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులంతా రెండేళ్లలో టెట్​ పాస్​ కావాలని, లేదంటే ఉద్యోగం వదులుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు భిన్న వాదనలకు తెరలేపుతోంది. ఉద్యోగంలో కొనసాగాలన్నా, పదోన్నతి పొందాలన్నా ఈ టీచర్​ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్​ను తప్పనిసరి చేయడంతో విధుల్లో ఉన్న టీచర్లలో తీవ్ర ఆందోళన మొదలైంది.

విద్యాహక్కు చట్టం ప్రకారం టెట్​ తప్పనిసరి : విద్యాహక్కు చట్టం ప్రకారం ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు టెట్​ను తప్పనిసరి చేస్తూ 2010 ఆగస్టు 23న ఎన్​సీటీఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటికే సర్వీసులో ఉన్నవారికి అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టెట్​ నుంచి మినహాయింపును ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో డీఎస్సీ 1985 నుంచి గతేడాది డీఎస్సీ 2024 వరకు ఉపాధ్యాయులు విధులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఇందులో 2636 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉండగా, అందులో టెట్​ అర్హత సాధించిన వారు కేవలం 791 మంది మాత్రమే ఉన్నట్లు విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఎన్​సీటీఈ ఉత్తర్వులతో 48 మంది మాత్రమే అర్హత : రాష్ట్రంలో 2010 నుంచి టెట్​ను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2012లో ఒకసారి, ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత 2017లో మరొకసారి, 2024లో డీఎస్సీని నిర్వహించారు. అంటే మూడు డీఎస్సీల్లో నియమితులైన 743 మంది మాత్రమే టెట్​ అర్హత సాధించారు. అలాగే రెండేళ్ల కిందట ఎన్​సీటీఈ ఉత్తర్వులతోనూ కొందరు అర్హత సాధించగా, అలాంటి వారు కేవలం 48 మంది మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.

ఇంతవరకూ బాగున్నా ఏడాది వ్యవధిలో ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో దాదాపు 200 మందికి పైగా ఉపాధ్యాయులు జీహెచ్​ఎంలుగా, పీఎస్​హెచ్​ఎంలుగా, స్కూల్​ అసిస్టెంట్లుగా టెట్​ అర్హత లేకున్నా పదోన్నతిని సాధించారు. ఇప్పుడు సుప్రీం తాజా తీర్పుతో రాబోయే పదోన్నతుల్లో జూనియర్లకు మేలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే టెట్​ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని మెజార్టీ సంఘాలు ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీర్పును పునః సమీక్షించేలా రివ్యూ పిటిషన్​ దాఖలు చేయాలని డిమాండ్​ చేస్తున్నాయి.

టెట్​ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలి : మానవతా దృక్పథంతో సర్వీసులో ఉన్నవారికి టెట్​ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని టీయూటీఎఫ్​ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తుమ్మ లచ్చిరాం కోరారు. ఇందుకోసం విద్యాహక్కు చట్టంలో మార్పులు చేసి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సుప్రీం తీర్పుపై రివ్యూ పిటిషన్​ వేయాలని తెలిపారు. టెట్​ తప్పదని భావిస్తే మాత్రం పరీక్షలో మార్పులు చేసి, అందరికీ సమానంగా 40 శాతం మార్కులే అర్హతగా నిర్ణయించాలని సూచించారు.

టెట్​లో ఉత్తీర్ణులు కాకపోతే రిటైర్మెంట్ తప్పదు!

'టెట్' ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా? - ఈ మెలకువలు పాటిస్తే బెస్ట్ స్కోర్ మీ సొంతం!

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHER ELIGIBILITY TESTSC ORDER MANDATORY TECTTELANGANA TEACHERS TO CLEAR TETఉపాధ్యాయులకు టెట్​ తప్పనిసరిTELANGANA TEACHERS JOB RISK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.