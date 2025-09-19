ఉపాధ్యాయులకు 'టెట్' గండం! - సుప్రీం తీర్పుతో అయోమయంలో టీచర్లు
ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు టెట్ పాస్ కావాలన్న సుప్రీంకోర్టు - ఉద్యోగంలో కొనసాగాలన్నా, పదోన్నతి సాధించాలన్నా టెట్ తప్పనిసరి - తీవ్ర ఆందోళనలో టీచర్లు
Published : September 19, 2025 at 7:47 AM IST
Supreme Court Ruling that is Disturbing Govt Teachers : గవర్నమెంట్ టీచర్గా జాబ్ వచ్చిందంటే చాలు ఇక జీవితంలో కాలుమీద కాలేసుకుని హాయిగా బతికేయొచ్చు అనుకునే వారు చాలా మంది ఉంటారు. ఉదయం స్కూల్కి వెళ్లి, సాయంత్రం ఉద్యోగం నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక సెలవుల గురించి చింతే లేదు. ఆదివారాలు సహా ప్రతి పండక్కి సెలవే. దసరా, సంక్రాంతి, వేసవి సెలవుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా జాబ్ సంపాదించాలనుకుంటారు. అయితే ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో ఈ సమీకరణాలు మారిపోతాయేమో మరి. ప్రతి ఒక్కరూ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) పాసవ్వాల్సిందేనని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పు మెజార్టీ ఉపాధ్యాయులను కలవరపెడుతోంది. ప్రతి ఉపాధ్యాయుడిని టెట్ భయం వెంటాడుతోంది.
ఐదేళ్లకు పైబడి సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులంతా రెండేళ్లలో టెట్ పాస్ కావాలని, లేదంటే ఉద్యోగం వదులుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు భిన్న వాదనలకు తెరలేపుతోంది. ఉద్యోగంలో కొనసాగాలన్నా, పదోన్నతి పొందాలన్నా ఈ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ను తప్పనిసరి చేయడంతో విధుల్లో ఉన్న టీచర్లలో తీవ్ర ఆందోళన మొదలైంది.
విద్యాహక్కు చట్టం ప్రకారం టెట్ తప్పనిసరి : విద్యాహక్కు చట్టం ప్రకారం ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు టెట్ను తప్పనిసరి చేస్తూ 2010 ఆగస్టు 23న ఎన్సీటీఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటికే సర్వీసులో ఉన్నవారికి అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టెట్ నుంచి మినహాయింపును ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో డీఎస్సీ 1985 నుంచి గతేడాది డీఎస్సీ 2024 వరకు ఉపాధ్యాయులు విధులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఇందులో 2636 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉండగా, అందులో టెట్ అర్హత సాధించిన వారు కేవలం 791 మంది మాత్రమే ఉన్నట్లు విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఎన్సీటీఈ ఉత్తర్వులతో 48 మంది మాత్రమే అర్హత : రాష్ట్రంలో 2010 నుంచి టెట్ను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2012లో ఒకసారి, ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత 2017లో మరొకసారి, 2024లో డీఎస్సీని నిర్వహించారు. అంటే మూడు డీఎస్సీల్లో నియమితులైన 743 మంది మాత్రమే టెట్ అర్హత సాధించారు. అలాగే రెండేళ్ల కిందట ఎన్సీటీఈ ఉత్తర్వులతోనూ కొందరు అర్హత సాధించగా, అలాంటి వారు కేవలం 48 మంది మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.
ఇంతవరకూ బాగున్నా ఏడాది వ్యవధిలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 200 మందికి పైగా ఉపాధ్యాయులు జీహెచ్ఎంలుగా, పీఎస్హెచ్ఎంలుగా, స్కూల్ అసిస్టెంట్లుగా టెట్ అర్హత లేకున్నా పదోన్నతిని సాధించారు. ఇప్పుడు సుప్రీం తాజా తీర్పుతో రాబోయే పదోన్నతుల్లో జూనియర్లకు మేలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని మెజార్టీ సంఘాలు ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీర్పును పునః సమీక్షించేలా రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలి : మానవతా దృక్పథంతో సర్వీసులో ఉన్నవారికి టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని టీయూటీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తుమ్మ లచ్చిరాం కోరారు. ఇందుకోసం విద్యాహక్కు చట్టంలో మార్పులు చేసి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సుప్రీం తీర్పుపై రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలని తెలిపారు. టెట్ తప్పదని భావిస్తే మాత్రం పరీక్షలో మార్పులు చేసి, అందరికీ సమానంగా 40 శాతం మార్కులే అర్హతగా నిర్ణయించాలని సూచించారు.
