గ్రూప్-1 నియామకాలపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
గ్రూప్-1 నియామకాలపై స్టే ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టును కోరిన అభ్యర్ధులు - స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ - గ్రూప్-1 కేసుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి హైకోర్టు డివిజన్బెంచ్ విచారణ పూర్తి చేయాలన్న సుప్రీంకోర్టు
Supreme Court refuses to stay Group one appointments (ETV)
Published : October 7, 2025 at 7:42 PM IST
Supreme Court Refuses to Stay Group one Appointments :
- హైకోర్టు తుది ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా నియామకాలు ఉండాలన్న సుప్రీంకోర్టు
- హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తుది ఉత్తర్వులకు లోబడే నియామకాలన్న సుప్రీంకోర్టు
- హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లిన అభ్యర్ధులు
- నియామకాలపై స్టే ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టును కోరిన అభ్యర్ధులు
- సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులపై డివిజన్ బెంచ్ మధ్యంతర ఆదేశాలు సరికాదన్న అభ్యర్ధులు
- వాదనల అనంతరం స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం
- డివిజన్ బెంచ్లో ఈనెల 15న విచారణ దృష్ట్యా జోక్యానికి నిరాకరణ
- డివిజన్బెంచ్ త్వరగా విచారణ ముగించి తగిన ఆదేశాలివ్వాలన్న సుప్రీంకోర్టు
- గ్రూప్-1 కేసుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి విచారణ పూర్తి చేయాలన్న సుప్రీంకోర్టు