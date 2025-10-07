ETV Bharat / state

గ్రూప్‌-1 నియామకాలపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ

గ్రూప్‌-1 నియామకాలపై స్టే ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టును కోరిన అభ్యర్ధులు - స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ - గ్రూప్‌-1 కేసుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి హైకోర్టు డివిజన్‌బెంచ్‌ విచారణ పూర్తి చేయాలన్న సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court refuses to stay Group one appointments
Supreme Court refuses to stay Group one appointments (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 7:42 PM IST

Supreme Court Refuses to Stay Group one Appointments :

  • గ్రూప్‌-1 నియామకాలపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
  • హైకోర్టు తుది ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా నియామకాలు ఉండాలన్న సుప్రీంకోర్టు
  • హైకోర్టు డివిజన్‌ బెంచ్‌ తుది ఉత్తర్వులకు లోబడే నియామకాలన్న సుప్రీంకోర్టు
  • హైకోర్టు డివిజన్‌ బెంచ్‌ మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లిన అభ్యర్ధులు
  • నియామకాలపై స్టే ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టును కోరిన అభ్యర్ధులు
  • సింగిల్‌ జడ్జి ఉత్తర్వులపై డివిజన్‌ బెంచ్‌ మధ్యంతర ఆదేశాలు సరికాదన్న అభ్యర్ధులు
  • వాదనల అనంతరం స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం
  • డివిజన్‌ బెంచ్‌లో ఈనెల 15న విచారణ దృష్ట్యా జోక్యానికి నిరాకరణ
  • డివిజన్‌బెంచ్‌ త్వరగా విచారణ ముగించి తగిన ఆదేశాలివ్వాలన్న సుప్రీంకోర్టు
  • గ్రూప్‌-1 కేసుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి విచారణ పూర్తి చేయాలన్న సుప్రీంకోర్టు

