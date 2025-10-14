సిట్ అధికారులు అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాలిందే : ప్రభాకర్రావుకు సుప్రీం ఆదేశం
ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో కీలక పరిణామం - సిట్ అధికారులు అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాల్సిందేనని ప్రభాకర్ రావుకు ఆదేశం - యూజర్, పాస్వర్డులు ఇవ్వాల్సిందేనన్న జస్టిస్ నాగరత్న ధర్మాసనం
Published : October 14, 2025 at 2:12 PM IST
Telangana Phone Tapping Case Update : ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సిట్ అధికారులు అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాలిందేనని ప్రభాకర్రావును సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. క్లౌడ్, యాపిల్ క్లౌడ్ సమాచారం, యూజర్ ఐడీలు, పాస్వర్డ్లు ఇవ్వాల్సిందేనని జస్టిస్ నాగరత్న ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
ఈ క్రమంలోనే ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల పర్యవేక్షణలోనే సమాచారం తీసుకోవాలని సిట్కు సూచించింది. సమాచారం చెరిపేసేందుకు యత్నించినట్లు తేలితే చెప్పాలని ధర్మాసనం చెప్పింది. చెరిపివేత యత్నాలు నిజమైతే తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టులో సుమారు గంటపాటు వాదనలు జరిగిన అనంతరం ప్రభాకర్రావుకు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు పూర్తి సమాచారం : ఇదిలా ఉండగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తులో సిట్ అధికారులు కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ కేసులో చాలా కాలం నుంచి పురోగతి లేకపోవడంపై విమర్శలు సైతం వచ్చాయి. ఓ వైపు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకుల వాంగ్మూలాలను సిట్ బృందం రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇంకా కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమైంది.
శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఫలితాలు వెలువడిన మరునాడే ఎస్ఐబీలో విలువైన డేటాతో కూడిన 43 హార్డ్డిస్క్లను కట్టర్లతో ముక్కలు చేశారు. ఆ ముక్కలను మూసీ నదిలో పడేయడంతో పాటు కీలకమైన పత్రాల్ని కాల్చేశారు. అలాగే ఆ బృందంలోని ప్రతి సభ్యుడి సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్ల్లోని డేటాను తొలగించి ఫార్మాట్ చేశారు. అయినా సరే దర్యాప్తు బృందానికి చిక్కకుండా వారు తప్పించుకోలేకపోయారు.
సిట్కు చిక్కిన కీలక ఆధారాలు : సిట్ బృందానికి కొన్ని కీలక ఆధారాలు చిక్కడంతో దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. ఇందుకు టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు కొంత ఆలస్యంగా పంపించిన లేఖలే ఈ దర్యాప్తును ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. ప్రభాకర్ రావు బృందం అక్రమంగా ట్యాప్ చేసిన ఫోన్లకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన లేఖలను టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ - టీఎస్పీలైన జియో, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఎయిర్టెల్ ఎస్ఐబీ కార్యాలయానికి పంపించాయి. అప్పటికే ప్రభాకర్రావు బృందం ఎస్ఐబీ నుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఆ లేఖలు వారి చేతికి చిక్కలేదు. లేకపోతే ఆ ఆధారాలను సైతం మాయం చేసే వారని సిట్ అధికారులు భావిస్తున్నారు.
రాజకీయ నేతలు, జర్నలిస్ట్ల ఫోన్లపై నిఘా : చట్టబద్ధమైన ట్యాపింగ్కు అనుమతిని పొందిన ఇంటెలిజెన్స్ తరఫున ఎస్ఐబీ సీఓఓ హోదాలో ప్రభాకర్రావు అప్పటి ప్రభుత్వం డిజిగ్నేటెడ్ అథారిటీగా నియమించింది. విశ్రాంత అధికారికి అలాంటి కీలక హోదా కట్టబెట్టడం ఐపీఎస్ సర్వీస్ కేడర్ రూల్స్కు విరుద్ధమైనా సరే వాటిని బేఖాతరు చేసింది. మావోయిస్టులకు సహకరిస్తున్నారనే నెపంతో రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారులు, జర్నలిస్ట్ల ఫోన్లపై అడ్డగోలు నిఘా ఉంచారు. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా సిట్ అధికారులు అడిగిన సమాచారాన్ని ప్రభాకర్రావు ఇవ్వాల్సిందేనని ఆదేశించింది. సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో సుమారు గంటపాటు వాదనలు జరిగిన అనంతరం ప్రభాకర్రావుకు స్పష్టమైన ఆదేశాలను జారీ చేసింది.
