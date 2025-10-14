ETV Bharat / state

సిట్​ అధికారులు అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాలిందే : ప్రభాకర్​రావుకు సుప్రీం ఆదేశం

ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో కీలక పరిణామం - సిట్‌ అధికారులు అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాల్సిందేనని ప్రభాకర్‌ రావుకు ఆదేశం - యూజర్, పాస్‌వర్డులు ఇవ్వాల్సిందేనన్న జస్టిస్ నాగరత్న ధర్మాసనం

Telangana Phone Tapping Case Update : ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సిట్​ అధికారులు అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాలిందేనని ప్రభాకర్​రావును సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. క్లౌడ్​, యాపిల్​ క్లౌడ్​ సమాచారం, యూజర్​ ఐడీలు, పాస్​వర్డ్​లు ఇవ్వాల్సిందేనని జస్టిస్​ నాగరత్న ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

ఈ క్రమంలోనే ఫోరెన్సిక్​ నిపుణుల పర్యవేక్షణలోనే సమాచారం తీసుకోవాలని సిట్​కు సూచించింది. సమాచారం చెరిపేసేందుకు యత్నించినట్లు తేలితే చెప్పాలని ధర్మాసనం చెప్పింది. చెరిపివేత యత్నాలు నిజమైతే తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టులో సుమారు గంటపాటు వాదనలు జరిగిన అనంతరం ప్రభాకర్​రావుకు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది.

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు పూర్తి సమాచారం : ఇదిలా ఉండగా ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు దర్యాప్తులో సిట్​ అధికారులు కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ కేసులో చాలా కాలం నుంచి పురోగతి లేకపోవడంపై విమర్శలు సైతం వచ్చాయి. ఓ వైపు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకుల వాంగ్మూలాలను సిట్​ బృందం రికార్డ్​ చేస్తుంది. ఇంకా కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమైంది.

శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఫలితాలు వెలువడిన మరునాడే ఎస్​ఐబీలో విలువైన డేటాతో కూడిన 43 హార్డ్​డిస్క్​లను కట్టర్లతో ముక్కలు చేశారు. ఆ ముక్కలను మూసీ నదిలో పడేయడంతో పాటు కీలకమైన పత్రాల్ని కాల్చేశారు. అలాగే ఆ బృందంలోని ప్రతి సభ్యుడి సెల్​ఫోన్​, ల్యాప్​టాప్​ల్లోని డేటాను తొలగించి ఫార్మాట్​ చేశారు. అయినా సరే దర్యాప్తు బృందానికి చిక్కకుండా వారు తప్పించుకోలేకపోయారు.

సిట్​కు చిక్కిన కీలక ఆధారాలు : సిట్​ బృందానికి కొన్ని కీలక ఆధారాలు చిక్కడంతో దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. ఇందుకు టెలికాం సర్వీస్​ ప్రొవైడర్​లు కొంత ఆలస్యంగా పంపించిన లేఖలే ఈ దర్యాప్తును ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. ప్రభాకర్​ రావు బృందం అక్రమంగా ట్యాప్​ చేసిన ఫోన్లకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన లేఖలను టెలికాం సర్వీస్​ ప్రొవైడర్స్​ - టీఎస్​పీలైన జియో, బీఎస్​ఎన్​ఎల్​, ఎయిర్​టెల్​ ఎస్​ఐబీ కార్యాలయానికి పంపించాయి. అప్పటికే ప్రభాకర్​రావు బృందం ఎస్​ఐబీ నుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఆ లేఖలు వారి చేతికి చిక్కలేదు. లేకపోతే ఆ ఆధారాలను సైతం మాయం చేసే వారని సిట్​ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

రాజకీయ నేతలు, జర్నలిస్ట్​ల ఫోన్​లపై నిఘా : చట్టబద్ధమైన ట్యాపింగ్​కు అనుమతిని పొందిన ఇంటెలిజెన్స్​ తరఫున ఎస్​ఐబీ సీఓఓ హోదాలో ప్రభాకర్​రావు అప్పటి ప్రభుత్వం డిజిగ్నేటెడ్​ అథారిటీగా నియమించింది. విశ్రాంత అధికారికి అలాంటి కీలక హోదా కట్టబెట్టడం ఐపీఎస్​ సర్వీస్​ కేడర్​ రూల్స్​కు విరుద్ధమైనా సరే వాటిని బేఖాతరు చేసింది. మావోయిస్టులకు సహకరిస్తున్నారనే నెపంతో రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారులు, జర్నలిస్ట్​ల ఫోన్లపై అడ్డగోలు నిఘా ఉంచారు. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా సిట్​ అధికారులు అడిగిన సమాచారాన్ని ప్రభాకర్​రావు ఇవ్వాల్సిందేనని ఆదేశించింది. సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో సుమారు గంటపాటు వాదనలు జరిగిన అనంతరం ప్రభాకర్​రావుకు స్పష్టమైన ఆదేశాలను జారీ చేసింది.

