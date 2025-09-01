ETV Bharat / state

తెలంగాణలో వైద్య విద్య చదివే విద్యార్థులకు నాలుగేళ్ల స్థానికత తప్పనిసరి : సుప్రీంకోర్టు - SUPREME COURT ON MEDICAL EDUCATION

స్థానికత వ్యవహారంపై కీలక తీర్పు వెలువరించిన సుప్రీంకోర్టు - 9వ తరగతి నుంచి ఇంటర్‌ వరకు తెలంగాణలో చదవాల్సిందేనన్న నిబంధనకు సమర్థన - ఇదే అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జీవోను సమర్థించిన న్యాయస్థానం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 1:03 PM IST

Supreme Court on Local Issues for Medical Students : తెలంగాణలో వైద్య విద్య చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు నాలుగేళ్ల స్థానికత తప్పనిసరి అని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు తీర్పును వెలువరించింది. ఇదే అంశంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోను ఈ సందర్భంగా సమర్థించింది. గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి, డివిజన్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు పక్కన పెడుతూ జస్టిస్ బీఆర్‌ గవాయ్‌ నేతృత్వంలోని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పును వెలువరించింది. 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు కచ్చితంగా తెలంగాణలో చదవాల్సిందేనన్న నిబంధనను సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది.

అసలు ఏం జరిగిందంటే : వైద్య విద్యలో స్థానిక కోటా కింద ప్రవేశాలు పొందాలనుకున్న విద్యార్థులు నీట్‌ రాయడానికి ముందు నాలుగేళ్లు వరుసగా తెలంగాణలో చదివి ఉండాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. గతంలోనే దీనిపై విద్యార్థులు హైకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేయగా, నిబంధనలను తప్పుబడుతూ న్యాయస్థానం తీర్పునిచ్చింది. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం నేరుగా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసు విచారణను చేపట్టిన జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్, జస్టిస్‌ విక్రమ్‌చంద్రన్‌లతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వు చేసింది. గత నెల ఆగస్టు 5న వాదనలను విన్న అనంతరం విచారణను ముగిస్తున్నట్లు తెలిపిన న్యాయస్థానం, ఇంకేమైనా వాదనలుంటే ఆగస్టు 8లోపు లిఖితపూర్వకంగా సమర్పించాలని ఆదేశించింది.

ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించిన సీజేఐ : స్థానికత సమస్యకు ప్రభుత్వమే పరిష్కార మార్గాలను చూపాలని, లేదంటే పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేస్తామని చీఫ్​ జస్టిస్​ ఆఫ్​ ఇండియా గవాయ్‌ జులై 23న విచారణ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన సీనియర్‌ న్యాయవాది గోపాల్‌శంకర్‌ నారాయణన్‌ పరిష్కార మార్గాలు చెప్పకుండా తాము వాదనలు వినిపించాలనుకుంటున్నట్లు న్యాయస్థానానికి చెప్పారు.

మా వాదనలు ఒకసారి వినండి : దాంతో ఈ పిటిషన్​పై విచారణను ముగించి తెలంగాణ శాశ్వత నివాసులైన విద్యార్థులు ఇంటర్‌ పరీక్షలను తెలంగాణలో రాయకపోయినా ఎంబీబీఎస్‌ అడ్మిషన్​లకు అనుమతివ్వాలని మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేయడానికి సీజేఐ సిద్ధమయ్యారు. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ న్యాయవాది స్పందిస్తూ న్యాయస్థానం అలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేయడానికి ముందు తమ వాదనలు వినాలని అభ్యర్థించారు. అందుకు అంగీకరించిన సీజేఐ సీనియర్‌ న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వీ వాదనలను పరిగణలోనికి తీసుకున్నారు.

ఒక్కో ఎంబీబీఎస్‌ సీటు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థికి రూ.కోటి చొప్పున ఖర్చుపెడుతోందని, ఆ ప్రయోజనాలను స్థానికంగా చదివిన పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతోనే వరుసగా నాలుగేళ్లు రాష్ట్రంలో చదివి ఉండాలన్న రూల్​ తీసుకొచ్చినట్లు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.

విద్యార్థులను ముందే హెచ్చరించాలి : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదనలపై జస్టిస్‌ గవాయ్‌ పలు ప్రశ్నలు కురిపించారు. రాష్ట్రంలో పుట్టిన, పదో తరగతి వరకు చదివిన, తల్లిదండ్రులు ఇక్కడే శాశ్వత నివాసం ఉన్న విద్యార్థి వేరే రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్‌ చదివారన్న కారణంతో వారి ప్రవేశాలను నిరాకరించవచ్చా? జేఈఈ, నీట్‌ శిక్షణ నిమిత్తం రాజస్థాన్‌లోని కోటాకు దేశం నలుమూలల నుంచీ విద్యార్థులు వెళ్తుంటారు కదా? అలా వెళ్లిన వారి పరిస్థితి ఏంటి? ఉదాహరణకు తెలంగాణకు ఐఏఎస్‌ అధికారి డిప్యుటేషన్‌పై దిల్లీకొచ్చినప్పుడు ఆయన కుమారుడు దిల్లీలో ఇంటర్‌ చదివాడని పక్కన పెడతారా? అకస్మాత్తుగా తెచ్చిన నిబంధన గురించి తెలియని విద్యార్థులు వేరే రాష్ట్రంలో చదువుకోవడానికి వెళితే అక్కడా, ఇక్కడా స్థానికులు కాకుండా పోయే ప్రమాదం ఉంది కదా అని ప్రశ్నించారు.

TAGGED:

