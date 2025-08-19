ETV Bharat / state

వివేకా కేసులో అవినాశ్ రెడ్డే మాస్టర్ మైండ్ - సునీత దంపతులపై కేసులను క్వాష్‌ చేసిన సుప్రీంకోర్టు - SUPREME COURT ON VIVEKA MURDER CASE

వైఎస్ వివేకా హత్య కేసుపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ - తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమా లేదో చెప్పాలని సీబీఐని నిర్దేశించిన ధర్మాసనం

Supreme_Court_on_Viveka_Murder_Case
Supreme_Court_on_Viveka_Murder_Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read

Supreme Court Hearing on YS Viveka Murder Case: వైఎస్ వివేకాది హత్య అని తెలియకుండా అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారని అలానే ఆధారాలు చెరిపేయడం దర్యాప్తులో నిరూపితమైందని సుప్రీంకోర్టుకు సీబీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులకు మరణశిక్ష విధించే అవకాశం కూడా ఉందని తెలిపింది. తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమా లేదా, ఎంతమంది నిందితుల బెయిల్‌ రద్దు చేయాలో చెప్పాలని సీబీఐని ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు సునీత దంపతులతోపాటు అప్పటి సీపీఐ ఎస్పీ రాంసింగ్‌లపై నమోదు చేసిన కేసులను కొట్టేసింది. తదుపరి విచారణను వచ్చేనెల 9కి వాయిదా వేసింది.

వివేకా హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న అవినాష్ రెడ్డి సహా పలువురి బెయిల్ రద్దు కోరుతూ సునీత దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు మరోసారి విచారణ జరిపింది. సీపీఐ తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్​వీ రాజు వాదనలు వినిపించారు. హత్య తీరు చూస్తే నిందితులకు 2,5 ఏళ్లు శిక్ష చాలా తక్కువేనని కోర్టు మరణశిక్ష విధించే అవకాశం కూడా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. వివేకా హత్య కేసులో ఆధారాలు చెరిపేయడం సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా చేయడం నిరూపితమైందని పేర్కొన్నారు. ముందు గుండెపోటు అని ఆ తర్వాత రక్తపు వాంతులని ప్రచారం చేశారని వివరించారు. వివేకాది హత్య అని తెలియకుండా అన్నివిధాలా ప్రయత్నం చేశారని దర్యాప్తులో అన్నివివరాలు పూర్తిగా బయటపడ్డాయని తెలిపారు.

ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డే మాస్టర్ మైండ్: ఈ కేసులో అవినాష్‌రెడ్డి సహా ప్రధాన నిందితుల బెయిల్ రద్దు చేయాలని సునీత తరపు సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్దార్థ లూథ్రా సుప్రీంకోర్టును కోరారు. సుప్రీంకోర్టు గతంలో గడువు విధించడం వల్లే దర్యాప్తు ముగించినట్లు సీపీఐ చెబుతోందని, మరింత లోతుగా దర్యాప్తు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. అసలు సూత్రధారులు, పాత్రధారులెవరో బయటికి రావాల్సి ఉందన్నారు. నిందితులు సాక్షులను బెదిరంచడమే కాకుండా, సాక్ష్యాలను నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వివరించారు.

సునీత దంపతులతో పాటు సీపీఐ అధికారి రాంసింగ్ పైనా కుట్ర పూరితంగా కేసు నమోదు చేశారని సిద్ధార్ధ లూథ్రా ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు. వివేకా హత్యలో ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డే మాస్టర్ మైండ్ అని లూథ్ర కోర్టుకు చెప్పారు. ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది అహ్మదీ కొన్ని కీలక వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచారు. నిందితుడు శివశంకర్‌ రెడ్డి కుమారుడు చైతన్య రెడ్డి మెడికల్‌ క్యాంప్‌ పేరుతో కడప జైలుకెళ్లి కేసులో అప్రూవర్‌గా ఉన్న దస్తగిరిని బెదిరించారన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఫోటోలతోసహా అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయన్నారు.

చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికే కేసులు: సీపీఐ, సునీత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదనలు ఆలకించిన ధర్మాసనం తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమా లేదో చెప్పాలని సీపీఐని ఆదేశించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా నిందితుల్ని కస్టోడియల్‌ విచారణ చేయాలో వద్దో కూడా చెప్పాలని అడిగింది. ఎంత మంది నిందితుల బెయిల్‌ రద్దు చేయాలో కూడా చెప్పాలని సీపీఐని ఆదేశించింది. జగన్ అధికారంలో ఉండగా 2023 డిసెంబర్ 15న వివేకా పీఏ కృష్ణా రెడ్డితో ఫిర్యాదు చేయించి సునీత, రాజశేఖర్ రెడ్డి, సీబీఐ అప్పటి ఎస్పీ రాంసింగ్​పై పులివెందుల స్టేషన్‌లో నమోదు చేయించిన ఎఫ్​ఐఆర్​లను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికే వారిపై కేసు పెట్టారని అభిప్రాయపడింది. మీ మీద ఉన్న గౌరవంతోనే జరిమానా విధించడం లేదంటూ నిందితుల తరపు న్యాయవాదిని ధర్మాసనం హెచ్చరించింది. తదుపరి విచారణను వచ్చే నెల 9కి వాయిదా వేసింది.

వైఎస్​ వివేకా కేసు - 3 అంశాలపై సీబీఐ అభిప్రాయం కోరిన సుప్రీంకోర్టు

రెండ్రోజులుగా పులివెందులలో ఘటనలు చూస్తే నాన్న హత్య గుర్తొస్తోంది: వైఎస్‌ సునీత

Supreme Court Hearing on YS Viveka Murder Case: వైఎస్ వివేకాది హత్య అని తెలియకుండా అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారని అలానే ఆధారాలు చెరిపేయడం దర్యాప్తులో నిరూపితమైందని సుప్రీంకోర్టుకు సీబీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులకు మరణశిక్ష విధించే అవకాశం కూడా ఉందని తెలిపింది. తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమా లేదా, ఎంతమంది నిందితుల బెయిల్‌ రద్దు చేయాలో చెప్పాలని సీబీఐని ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు సునీత దంపతులతోపాటు అప్పటి సీపీఐ ఎస్పీ రాంసింగ్‌లపై నమోదు చేసిన కేసులను కొట్టేసింది. తదుపరి విచారణను వచ్చేనెల 9కి వాయిదా వేసింది.

వివేకా హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న అవినాష్ రెడ్డి సహా పలువురి బెయిల్ రద్దు కోరుతూ సునీత దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు మరోసారి విచారణ జరిపింది. సీపీఐ తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్​వీ రాజు వాదనలు వినిపించారు. హత్య తీరు చూస్తే నిందితులకు 2,5 ఏళ్లు శిక్ష చాలా తక్కువేనని కోర్టు మరణశిక్ష విధించే అవకాశం కూడా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. వివేకా హత్య కేసులో ఆధారాలు చెరిపేయడం సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా చేయడం నిరూపితమైందని పేర్కొన్నారు. ముందు గుండెపోటు అని ఆ తర్వాత రక్తపు వాంతులని ప్రచారం చేశారని వివరించారు. వివేకాది హత్య అని తెలియకుండా అన్నివిధాలా ప్రయత్నం చేశారని దర్యాప్తులో అన్నివివరాలు పూర్తిగా బయటపడ్డాయని తెలిపారు.

ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డే మాస్టర్ మైండ్: ఈ కేసులో అవినాష్‌రెడ్డి సహా ప్రధాన నిందితుల బెయిల్ రద్దు చేయాలని సునీత తరపు సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్దార్థ లూథ్రా సుప్రీంకోర్టును కోరారు. సుప్రీంకోర్టు గతంలో గడువు విధించడం వల్లే దర్యాప్తు ముగించినట్లు సీపీఐ చెబుతోందని, మరింత లోతుగా దర్యాప్తు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. అసలు సూత్రధారులు, పాత్రధారులెవరో బయటికి రావాల్సి ఉందన్నారు. నిందితులు సాక్షులను బెదిరంచడమే కాకుండా, సాక్ష్యాలను నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వివరించారు.

సునీత దంపతులతో పాటు సీపీఐ అధికారి రాంసింగ్ పైనా కుట్ర పూరితంగా కేసు నమోదు చేశారని సిద్ధార్ధ లూథ్రా ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు. వివేకా హత్యలో ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డే మాస్టర్ మైండ్ అని లూథ్ర కోర్టుకు చెప్పారు. ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది అహ్మదీ కొన్ని కీలక వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచారు. నిందితుడు శివశంకర్‌ రెడ్డి కుమారుడు చైతన్య రెడ్డి మెడికల్‌ క్యాంప్‌ పేరుతో కడప జైలుకెళ్లి కేసులో అప్రూవర్‌గా ఉన్న దస్తగిరిని బెదిరించారన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఫోటోలతోసహా అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయన్నారు.

చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికే కేసులు: సీపీఐ, సునీత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదనలు ఆలకించిన ధర్మాసనం తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమా లేదో చెప్పాలని సీపీఐని ఆదేశించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా నిందితుల్ని కస్టోడియల్‌ విచారణ చేయాలో వద్దో కూడా చెప్పాలని అడిగింది. ఎంత మంది నిందితుల బెయిల్‌ రద్దు చేయాలో కూడా చెప్పాలని సీపీఐని ఆదేశించింది. జగన్ అధికారంలో ఉండగా 2023 డిసెంబర్ 15న వివేకా పీఏ కృష్ణా రెడ్డితో ఫిర్యాదు చేయించి సునీత, రాజశేఖర్ రెడ్డి, సీబీఐ అప్పటి ఎస్పీ రాంసింగ్​పై పులివెందుల స్టేషన్‌లో నమోదు చేయించిన ఎఫ్​ఐఆర్​లను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికే వారిపై కేసు పెట్టారని అభిప్రాయపడింది. మీ మీద ఉన్న గౌరవంతోనే జరిమానా విధించడం లేదంటూ నిందితుల తరపు న్యాయవాదిని ధర్మాసనం హెచ్చరించింది. తదుపరి విచారణను వచ్చే నెల 9కి వాయిదా వేసింది.

వైఎస్​ వివేకా కేసు - 3 అంశాలపై సీబీఐ అభిప్రాయం కోరిన సుప్రీంకోర్టు

రెండ్రోజులుగా పులివెందులలో ఘటనలు చూస్తే నాన్న హత్య గుర్తొస్తోంది: వైఎస్‌ సునీత

For All Latest Updates

TAGGED:

YS VIVEKANANDA REDDY MURDER CASESC HEARING ON YS VIVEKA MURDER CASEవైఎస్ వివేకా హత్య కేసుYS VIVEKANANDA MURDER CASE TRIALSUPREME COURT ON VIVEKA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.