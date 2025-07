ETV Bharat / state

వైఎస్​ వివేకా కేసు - 3 అంశాలపై సీబీఐ అభిప్రాయం కోరిన సుప్రీంకోర్టు - SC ON VIVEKA MURDER CASE

SC Hearing on Petition to Cancel Bail of Accused in Viveka Case: మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు నిందితుల బెయిల్ రద్దు పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది. ఈ కేసులో 3 అంశాలపై సీబీఐ అభిప్రాయాన్ని ధర్మాసనం కోరింది. సీబీఐ అభిప్రాయం చెప్పాక అవినాష్‌ రెడ్డి బెయిల్‌ రద్దుపై విచారిస్తామని పేర్కొంది. తదుపరి విచారణను సుప్రీంకోర్టు వాయిదా వేసింది. ఇంకా తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమని సీబీఐ భావిస్తుందా లేదా అనేది కోర్టుకు చెప్పాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కడప సెషన్స్‌ కోర్టులో వేసిన క్లోజర్‌ రిపోర్టుపైనా సీబీఐ అభిప్రాయాన్ని సుప్రీంకోర్టు కోరింది.

కేసు ట్రయల్‌, తదుపరి దర్యాప్తు ఏక కాలంలో కొనసాగించే అవకాశం ఉందా లేదా అని సీబీఐ అభిప్రాయాన్ని న్యాయస్థానం అడిగింది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సహా మరి కొంతమంది బెయిల్ రద్దు చేయాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో వివేకా కుమార్తె సునీత, సీబీఐ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అవినాష్ రెడ్డితో పాటు పలువురు నిందితులకు గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సీబీఐ, సునీత సవాల్‌ చేశారు.

అవినాష్ చెప్తేనే కేసు నమోదు: వివేకా హత్య కేసుపై గతంలో సుప్రీంకోర్టులో అదనపు అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో మరికొన్ని సంచలనాలు బయటపెట్టింది. వైస్సార్సీపీ హయాంలో సీబీఐ ఎస్పీ రాంసింగ్‌ సహా సునీత దంపతులపై వివేకా మాజీ పీఏ కృష్ణారెడ్డి ఫిర్యాదు చేయడం, దాని ఆధారంగా కేసు నమోదు చేయడం అంతా కుట్రపూరితమేనని ఇటీవల పులివెందుల కోర్టుకు ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం అఫిడవిట్‌తో జత చేసింది. వివేకా హత్య కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ఎంపీ అవినాష్‌ రెడ్డి ప్రయత్నించారని వెల్లడించింది. వివేకా కుమార్తె సునీత, ఆమె భర్త రాజశేఖరరెడ్డిని కేసులో ఇరికించాలని చూశారని పేర్కొంది. అవినాష్ ఆదేశాల మేరకే రాంసింగ్‌తోపాటు సునీత దంపతులపై కేసు నమోదు చేశారని అఫిడవిట్‌లో స్పష్టం చేసింది.