Teacher Eligibility Test Mandatory For Teachers : విద్యాహక్కు చట్టం(ఆర్టీఈ) అమల్లోకి వచ్చిన 2009 తర్వాత నియమితులైన టీచర్లు ఇక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్) తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణులు కావాల్సి ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. ప్రమోషన్ పొందాలన్నా టెట్ పాస్ కావాల్సిందే. ఈ మేరకు తమిళనాడు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కేసులో జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్త, జస్టిస్ మన్మోహన్లతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఈ మేరకు సోమవారం తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పుతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలపై దీని ప్రభావం పడనుంది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర విషయంలో 2012 డీఎస్సీ నుంచి టెట్ విధానం అమలవుతోంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 1.10 లక్షల మంది టీచర్లు ఉండగా వారిలో 30 వేల మంది రెండేళ్లలోపు టెట్ పాస్ కావాల్సి ఉంటుందని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నిర్దేశిత గడువులోపు టెట్ పాస్కాకుంటే వారు ఉద్యోగం నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుందని, అలాంటివారిని విధిగా ఉద్యోగ విమరణ చేయించి, వారికి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాలను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్ తప్పనిసరి : ఒకవేళ 2009 తర్వాత నియమితులై పదవీ విరమణకు ఐదేళ్లలోపు సర్వీస్ ఉంటే వారికి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష అవసరం లేదు. ఒకవేళ వారు పదోన్నతి పొందాలంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా టెట్ పాస్ కావాల్సిందే. అయితే 2009 తర్వాత పదోన్నతులు పొందిన టీచర్లు టెట్ పేపర్-2 పాస్ కావాలా? లేదా? అన్నదానిపై మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2025 : రాష్ట్ర విద్యా విధానాన్ని(టీఈపీ) రూపొందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు ఛైర్మన్గా, మరో ఐదుగురు సభ్యులుగా కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. విద్యారంగంలో సంస్కరణలే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేసి అక్టోబరు 30లోపు రిపోర్టు అందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
2024 జులైలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖలో సంస్కరణలకు ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు ఛైర్మన్గా, మంత్రులు సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్లు సభ్యులుగా మంత్రివర్గ సబ్కమిటీని నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ కమిటీ సైతం జాతీయ విద్యా విధానం-2020లో ఏ అంశాలను అమలు చేయవచ్చో వివరిస్తూ నివేదిక ఇవ్వాలని గతేడాదే విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించింది. అయినా ఇప్పటివరకు రిపోర్టు ఇవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తాజాగా మరో కమిటీని నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఛైర్మన్ : ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు
సభ్యులు : ఆకునూరి మురళి, యోగితా రాణా, ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, కె.రామకృష్ణారావు, ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి
కమిటీ పరిశీలించే అంశాలివీ...
- తెలంగాణ రైజింగ్ 2047ను దృష్టిలో ఉంచుకొని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ -2020లోని అంశాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి రాష్ట్రానికి అనుగుణంగా మార్పు చేయడం.
- డిజిటల్ పరివర్తన, ఆవిష్కరణ, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ తదితరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఉద్యోగ మార్కెట్, స్కిల్స్ , ప్రపంచవ్యాప్త అవకాశాలను పరిశీలించడం.
- రిసెర్చ్, విద్యాసంస్థలు-పరిశ్రమల మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు అనుగుణంగా ఉండే చర్యలను ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేయడం.
- సాంకేతిక, ప్రొఫెషనల్, పాఠశాల, ఉన్నత విద్యలో నాణ్యత పెంచడం.
