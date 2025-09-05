AP Engineering Colleges Fees Case: ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల ఫీజుల ఖరారు చేసేందుకు గరిష్ఠ పరిమితులతో కూడిన శ్లాబ్లు నిర్ణయించే అధికారం ఉన్నత విద్యా కమిషన్కు ఉండదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 2023-26 మధ్యకాలానికి కాలేజీ ఫీజు నిర్ధారణ కోసం గార్డెనింగ్, చట్టపరమైన ఖర్చులు, సెమినార్లు, వర్క్షాప్లు, ప్రకటనలపై ఉన్నత విద్యా కమిషన్ గరిష్ఠ పరిమితిని విధించింది. ఆ నిర్ణయాన్ని ఏపీ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల యాజమాన్యాల సంఘం హైకోర్టులో సవాల్ చేసింది. ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలకు అనుకూలంగా హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది.
దీనిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్య నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ కమిషన్ (ఏపీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులేటరీ అండ్ మానిటరింగ్ కమిషన్)లు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు వేసింది. శ్లాబ్లను నిర్ణయించే అధికారం కమిషన్కు ఉందని సంస్థ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పరమేశ్వర్ సుదీర్ఘ వాదనలు వినిపించారు. దీనిపై గురువారం విచారించిన జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ పీకే మిశ్రలతో కూడిన ధర్మాసనం ఉన్నత విద్యా కమిషన్ వాదనలతో విభేదించింది. పిటిషన్ను కొట్టేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
‘ఫీజులు నిర్ధారించాల్సింది కాలేజీలే. ఉన్నత విద్యా కమిషన్ కాదు. హాస్టల్, ట్యూషన్, ల్యాబ్లు, స్పోర్ట్స్ రుసుముల వివరాలను అవి కమిషన్ దృష్టికి తెస్తాయి. కాలేజీలు అందిస్తున్న సేవలకు తగ్గట్టుగా ఫీజులు ఉన్నాయా? లేదా? అని మాత్రమే కమిషన్ పరిశీలించాలి. ఆ ఫీజులు డొనేషన్ల తరహాలో ఉండకుండా చూడటం వరకే మీ బాధ్యత అని స్పష్టతనిచ్చింది. అంతేతప్ప మీరే ఖరారు చేయకూడదు. విద్యార్థుల నుంచి ఎంత వసూలు చేయాలనే విషయాన్ని ఫీజు ఖరారు కమిటీ నిర్ణయిస్తే విద్యాసంస్థల స్వతంత్రత ఏమవుతుంది?’ అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.
అహేతుకం ఎలా అవుతుంది?
‘కొన్ని కళాశాలలు గార్డెనింగ్ పనుల కింద రూ.కోటి ఖర్చు చేసినట్లు చూపిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ క్యాంపస్లు సాధారణంగా పెద్దగా ఉంటాయి. తోటమాలులకు జీతాలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఒక క్యాంపస్కు సంవత్సరం పొడవునా గార్డెనింగ్ నిర్వహణకు రూ.కోటి ఖర్చు చూపడం అహేతుకం ఎలా అవుతుంది? లీగల్ ఖర్చులకు రూ.కోటి వెచ్చించడం అసాధారణమేమీ కాదు. ప్రస్తుతం ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో విద్యార్థులు చేరడంలేదు. చాలా కళాశాలలు నష్టాల్లో ఉన్నాయి. కొన్ని పట్టణాల్లో, మరికొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి. అన్నింటినీ ఒకేగాటన కట్టేయకూడదు. మంచి కాలేజీల్లో సీటు కావాలంటే విద్యార్థులు అందుకు తగ్గట్టు ఫీజులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కళాశాల స్నాతకోత్సవాలకు విద్యార్థుల నుంచి కొంత మొత్తం వసూలు చేస్తుంటారు. అందులో తప్పేముంది? ఈ రోజుల్లో చిన్న చిన్న స్కూళ్లు, కాలేజీలే వార్షికోత్సవాలకు వసూలు చేస్తున్నాయి.
కాలేజీలకు మిగిలే డబ్బును కార్పస్ ఫండ్గా చూడాలి తప్పితే లాభంగా పరిగణించకూడదు. ఆ మిగిలిన డబ్బుతోనే అవి కొత్త భవనాల నిర్మాణం, నిర్వహణ, మరమ్మతులు, ల్యాబ్ల ఆధునికీకరణ, ఏసీ ప్లాంట్ల మార్పు, కొత్త బస్సుల కొనుగోలు వంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. కళాశాలలు ప్రతిపాదించిన ఫీజులు అధిక స్థాయిలో ఉంటే వాటిని సరిచేసే అధికారమే మాత్రమే ఉన్నత విద్యా కమిషన్కు ఉంటుందని చెప్పింది. ఖరారు చేసే అధికారం ఉండదు. ప్రశ్నావళిని రూపొందించి దాని ప్రకారం కాలేజీల ఆర్థిక వివరాలు చెప్పాలని అడగకూడదు. మీరు అన్ని వివరాలూ ఇవ్వండి ఫీజులను మేం ఖరారు చేస్తాం. అని అనడం తప్పు’ అని జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న స్పష్టంచేశారు.
