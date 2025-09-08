ETV Bharat / state

'రాజకీయ అంశాల్లో జోక్యం చేసుకోబోం' : సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సుప్రీంలో ఊరట

రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పరువు నష్టం దావా కేసును కొట్టేసిన సుప్రీంకోర్టు - రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తున్నారంటూ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయడంపై బీజేపీ పిటిషన్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 11:45 AM IST

1 Min Read

Supreme Court Dismisses Petition Filed Against Revanth Reddy : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్‌ చేసింది. రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పరువు నష్టం దావా కేసును సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కొట్టేవేసింది.

రేవంత్‌ రెడ్డిపై రాష్ట్ర బీజేపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేవేసింది. రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తున్నారంటూ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయడంపై బీజేపీ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. గతంలో ఇదే విషయమై బీజేపీ పిటిషన్‌ను హైకోర్టు కొట్టేసింది. హైకోర్టు ఉత్తర్వులను బీజేపీ సుప్రీంకోర్టులో సవాల్‌ చేసింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్‌ ధర్మాసనం పిటిషన్​ను డిస్మిస్‌ చేసింది. రాజకీయ పరమైన అంశాల్లో జోక్యం చేసుకోబోమని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది.

SUPREME COURTసీఎం రేవంత్‌ రెడ్డిREVANTH REDDY

