ETV Bharat / state

ఇనుప సంకెళ్ల ఉచ్చులో మానసిక దివ్యాంగులు - మూఢనమ్మకానికి బందీలు - దైవాజ్ఞ పేరిట అమానవీయం - INHUMAN INCIDENTS IN WARANGAL

Superstitious Beliefs Victims are Being Chained to Places of Worship ( ETV Bharat )