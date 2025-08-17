ETV Bharat / state

ఉచితంగా లక్షల రూపాయల వైద్యం - కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రులకు దీటుగా సేవలు - SUPER SPECIALTY SERVICES FREE

సూపర్‌ స్పెషాలిటీ సేవలను ఉచితంగా అందిస్తోన్న ప్రభుత్వాసుపత్రులు - క్యాన్సర్‌కు రోబోటిక్‌ సర్జరీలు, డయాబెటిక్‌ రెటినోపతికి ఉచిత చికిత్స

Super Speciality Services In Govt Hospitals
Super Speciality Services In Govt Hospitals (ETV Bharat (AI Generated))
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 10:25 AM IST

4 Min Read

Super Speciality Services In Govt Hospitals At AP And Telangana: కంటికి వ్యాధి వచ్చినా పంటికి వచ్చినా సామాన్యులకు నరకమే. ఎందుకంటే ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళితే ఖర్చు ఎక్కువవుతుందేమోననే భయం. ప్రభుత్వాసుపత్రికి వెళితే వైద్యసేవలపై తీవ్ర అయోమయం వాతావరణం నెలకొంది. కానీ ఇప్పుడా ఆందోళనను తగ్గిస్తూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రభుత్వాసుపత్రులు ఆధునిక పరికరాలతో, సూపర్‌ స్పెషాలిటీ సేవలతో మంచి వైద్యం అందిస్తామని భరోసా ఇస్తున్నాయి. దాదాపు ఉచితంగా అందే ఈ సేవలు. సామాన్యులకు వరంగా మారుతున్నాయి. ఎవరైనా, ఏ రాష్ట్రం వారైనా వీటిని వినియోగించుకోవచ్చు.

క్యాన్సర్‌కు రోబోటిక్‌ సర్జరీలు: గతంలో రోబోటిక్‌ సర్జరీలు కేవలం కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రులకే పరిమితంగా ఉండేవి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని ప్రభుత్వ క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రి ఎంఎన్‌జేలో కూడా రోబోటిక్‌ క్యాన్సర్‌ చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అన్నవాహిక, కాలేయంలో కణితి, కిడ్నీ, పెద్దపేగు క్యాన్సర్‌ తదితర సమస్యలన్నింటికీ రోబోటిక్‌ విధానంతో పూర్తి ఉచితంగా ట్రీట్​మెంట్ అందిస్తున్నారు.

Super Speciality Services In Govt Hospitals
క్యాన్సర్‌కు రోబోటిక్‌ సర్జరీలు.. (Eenadu)

ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో సూపర్​ స్పెషాలిటీ సేవలు: పెట్‌స్కాన్‌ లాంటి ఖరీదైన పరీక్షలు కూడా ఎంఎన్‌జేలో ఉచితంగానే నిర్వహిస్తారు. కీమో సేవల్లో ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా డేకేర్‌ విధానం అమలు చేస్తున్నారు. ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా నిమ్స్‌లో కూడా పూర్తి ఉచితంగా రోబోటిక్‌ సేవలను పొందే అవకాశం ఉంది. విజయవాడలోని బోధనాసుపత్రిలో క్యాన్సర్‌ వైద్య సేవలు ప్రతి మంగళవారం, శుక్రవారాల్లో ఉంటాయి. కాకినాడలోని ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రిలో క్యాన్సర్‌కు మంచి వైద్యం అందుతోంది.

డయాబెటిక్‌ రెటినోపతికి ఉచిత చికిత్స: మధుమేహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల చాలామందిలో కనిపించే సమస్య డయాబెటిక్‌ రెటినోపతి. దీనికి చికిత్స ప్రైవేటు కంటి ఆసుపత్రుల్లో ఖరీదైన వ్యవహారంగా చెప్పవచ్చు. హైదరాబాద్‌లోని ప్రభుత్వ సరోజిని దేవి కంటి ఆసుపత్రిలో ఈ సేవలు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. జీవితాంతం ఉచితంగా ఈ సేవలు కల్పిస్తున్నారు. కాకినాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో కూడా డయాబెటిక్‌ రెటినోపతికి చికిత్స చేస్తున్నారు.

Super Speciality Services In Govt Hospitals
డయాబెటిక్‌ రెటినోపతికి చికిత్స ఇలా.. (Eenadu)

సంతాన సాఫల్యత సేవలు: సంతానం కోసం చాలా మంది ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంటారు. కానీ హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ, పేట్లబుర్జు హాస్పిటల్స్​లో ఇప్పటికే సంతానం లేని పేద దంపతులకు చికిత్సలు, కౌన్సెలింగ్‌ వంటి సేవలు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఈ రెండు హాస్పిటల్స్​లో ఇప్పటికే ఇంట్రా యూటరైన్‌ ఇన్సెమినేషన్‌(IUI) చికిత్సలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. త్వరలో ఐవీఎఫ్‌ సేవలను ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు.

వృద్ధులకు ప్రత్యేక సేవలు: వృద్ధులకు సేవలు అందించేందుకు హైదరాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రిలో జిరియాట్రిక్‌ విభాగం ఉంది. వృద్ధులకు ఏ విధమైన అనారోగ్య సమస్య ఉన్నప్పటికీ ఈ విభాగంలో ఉచితంగా సేవలను పొందవచ్చు. నిమ్స్‌లోనూ ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో సైతం: గుంటూరులోని జీజీహెచ్‌లో ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ, కార్డియాలజీ, సీటీవీఎస్ వంటి 11 సూపర్‌ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు, ఒంగోలు జీజీహెచ్‌లో 7 విభాగాలలో వైద్యసేవలు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాకినాడ ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రిలో ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ, పీడియాట్రిక్స్‌ సర్జరీ, న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ, నియోనాటాలజీ, యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ, సర్జికల్, మెడికల్‌ ఆంకాలజీ విభాగాల్లో రోగులకు పైసా ఖర్చు లేకుండా మంచి వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి.

కర్నూలు జీజీహెచ్‌లోని కార్డియో థొరాసిక్‌ విభాగంలో గుండెకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు చేస్తున్నారు. విజయవాడలోని బోధనాసుపత్రిలో ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ వైద్య సేవలు ప్రతి సోమ, గురువారాల్లో అందిస్తారు. న్యూరో సర్జరీ విభాగంలో నెలకు 70 నుంచి 80 వరకు సర్జరీలు జరుగుతుంటాయి.

ఆదిలాబాద్‌లోని రిమ్స్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో గత రెండేళ్లుగా క్యాన్సర్, మూత్రపిండాల శస్త్రచికిత్సలు చేస్తున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన ములుగు ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రిలో ఆంకాలజీ సేవలు ప్రవేశపెట్టారు. విశాఖ, గుంటూరు, కర్నూలు, విజయవాడ, తిరుపతిలో మధుమేహానికి సమగ్ర వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నాయి.

మోకీళ్లు, తుంటి మార్పులకు: మోకీళ్లు, తుంటి మార్పిడి చికిత్సలు అంటే చాలామందికి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులే గుర్తుకొస్తాయి. కొద్దికాలంగా హైదరాబాద్‌లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో మోకీళ్ల మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలను చేస్తున్నారు. ప్రైవేటులో దాదాపు 3 లక్షల రూపాయల వరకు అయ్యే ఈ సేవలను పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

Super Speciality Services In Govt Hospitals
మోకీళ్లు, తుంటి మార్పులకు చికిత్స (Eenadu)

నిమ్స్‌లో ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచితంగానే మోకీళ్ల చికిత్స చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ లేకపోయినప్పటికీ ప్రైవేటు కంటే 40 శాతం తక్కువ ఖర్చుతో నిమ్స్‌లో ఈ సేవలు పొందవచ్చు. వరంగల్‌ కేఎంసీకి అనుబంధంగా ఉన్న సూపర్‌స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో సైతం మోకీళ్ల శస్త్రచికిత్సలు వందల సంఖ్యలో జరుగుతున్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ కింద గుండెకు స్టంట్లను కూడా ఉచితంగా వేస్తున్నారు. ఏపీలో కాకినాడలోని ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రిలోనూ ఈ సర్జరీలను చేస్తున్నారు. విజయవాడలో బోధనాసుపత్రిలో మెదడు- వెన్నెముక- నరాల సమస్యలు ఉన్న రోగులకు ప్రతి మంగళ, గురు, శనివారం నాడు సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఖర్చు లేకుండా డయాలసిస్‌ సేవలు: కిడ్నీలు విఫలమైతే డయాలసిస్‌ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి. వారానికి 3-5 సార్లు డయాలసిస్‌ చేయించుకోవాల్సిందే. కొందరికి ప్రతి రోజూ అవసరమవుతుంది. ప్రైవేటులో ఒక్కో డయాలసిస్‌ సేవకు వేలల్లో వసూలు చేస్తారు. కానీ హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ, ఉస్మానియాలో కిడ్నీ రోగులకు ఈ సేవలు పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తుండటం గమనార్హం.

ఒకవేళ ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నట్లయితే నిమ్స్‌లో సైతం డయాలసిస్‌ సేవలను ఉచితంగా చేస్తారు. విజయవాడలో బోధనాసుపత్రిలో కిడ్నీ, యూరాలజీ, వైద్య సేవలను సోమ, గురువారాలలో అందిస్తారు. కర్నూలులోని నెఫ్రాలజీ విభాగంలో ప్రతి నెలా 150 మందికి ఆధునిక వైద్యం ఉచితంగా అందుతోంది.

